Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,27 63,41 EUR Нал. 71,41 70,54 USD Бирж. 63,76 +0,03 EUR Бирж. 70,94 +0,03 USD ЦБ. 63,63 -0,13 EUR ЦБ. 70,92 -0,25 EUR/USD 1,11 -0,00 BTC/USD Бирж. 8000,30 -227,11 IMOEX 2792,88 -0,33% RTSI 1379,92 -0,56% Brent 59,48 -0,57% DJIA 26788,10 -0,15% Nasdaq 8104,30 -0,72%
Инфляция встает на сторону малого бизнеса
Лента новостей
Как власти США смогли вызвать резкое снижение стоимости Bitcoin 10:12, Крипто Саймон Синек: «Большинство руководителей вредят своим компаниям» 10:07, Бизнес И себе, и людям: как благотворительность влияет на продажи товаров 10:06, PRO Чемпион НБА выиграл первый матч нового сезона 10:05, Спорт Сможете ли вы открыть бизнес. Тест 10:01, РБК и HUAWEI Россияне стали обращать меньше внимания на цены продуктов в магазинах 10:00, Бизнес Глава X5 Retail Group — РБК: «Покупатель стал зарабатывать меньше» 10:00, Интервью Зеленский заявил о выполнении Киевом обязательств по нормандскому формату 09:51, Политика На вечном топливе: как прошло ралли прототипов на солнечных батареях 09:44, Зеленая экономика  Кремль обвинил США в предательстве курдов в Сирии 09:40, Политика СМИ узнали имя соперника Волкова по бою на турнире UFC в Москве 09:37, Спорт Нобелевский лауреат назвал мифом пользу для экономики от снижения налогов 09:33, Экономика Не только центр: где живут московские экспаты 09:32, РБК и Элитная недвижимость Роскачество нашло опасные микроорганизмы и плесень в ромашковом чае 09:18, Общество Tesla, нефть, Microsoft: за какими котировками следить сегодня 09:12, Quote Коварство принтера: как бороться с промышленным шпионажем и хакерами 09:12, PRO Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова 09:05, Политика Ведущая «Жить здорово» Елена Малышева попала в больницу 09:03, Общество Что делать, если работа с документами отнимает кучу времени. Карточки 09:03, РБК и Xerox Макгрегор предсказал победу Нурмагомедова в возможном бою с Фергюсоном 08:58, Спорт Lonely Planet назвал топ-10 мест для путешествий в 2020 году 08:55, Общество Границы возможного: чем искусственный интеллект отличается от аналитика 08:33, Партнерский материал Временные дамбы построили в районе происшествия с золотодобытчиками 08:10, Общество Шайба и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари» 08:04, Спорт Дышите. Не дышите: главные вопросы о кризисе на рынке вейпов — Bloomberg 07:53, PRO С российского ледокола «Тор» у берегов Норвегии эвакуировали женщину 07:49, Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:43, Общество 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине 07:29, РБК и Subaru
Газета
Инфляция встает на сторону малого бизнеса
Газета № 166 (3121) (2310) Экономика,
0
Инфляция встает на сторону малого бизнеса
Профильный комитет Думы выступил против повышения ЕНВД на 4,9%
Комитет Думы по бюджету и налогам рекомендовал Минэкономразвития пересмотреть расчет коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год. Налог предложено поднять не более чем на 3,8%
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год. В случае принятия этой рекомендации чувствительный для малого бизнеса налог вырастет в 2020 году не на 4,9%, как предложило Минэкономразвития, а на 3,8% или менее.

«Предложить Министерству экономического развития Российской Федерации при расчете коэффициента-дефлятора <...> на 2020 год использовать коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в размере, не превышающем уровня инфляции», — гласит 17-й пункт документа, который должен быть подписан председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Минэкономразвития ожидает по итогам года инфляцию на уровне 3,8%.

Как правило, рекомендации Госдумы, изложенные в этом постановлении, затем принимаются при рассмотрении бюджета. Проект постановления будет рассмотрен на заседании Госдумы 23 октября. РБК направил запрос в пресс-службу Минэкономразвития.

«17-й пункт — это обсуждение с Минэкономразвития <...> исправить ситуацию с применением коэффициента-дефлятора, чтобы не допустить увеличения налоговой нагрузки по налогу ЕНВД», — отметил накануне глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Снижение коэффициента с 4,9 до 3,8% несущественно ни для доходов бюджета, ни для малых предпринимателей», — сказал РБК чиновник финансово-экономического блока.

Минэкономики «готово рассмотреть»

Вмешательство Макарова ранее приводило к пересмотру ЕНВД: в 2015 году он внес законопроект о заморозке индексации этого налога, после того как Минэкономразвития опубликовало проект приказа о повышении ЕНВД почти на 16%.

Но на этот раз, по словам Макарова, Госдума не сможет повторить подобное. «Начиная с 1 октября мы не можем принимать налоговые законы, которые влияют на бюджеты бюджетной системы», — объяснял глава комитета на заседании 18 октября. Он предложил заместителю министра экономического развития Азеру Талыбову новым «приказом [министерства] исправить ситуацию», в противном случае Дума будет вынуждена в январе 2020 года задним числом принимать закон об увеличении ЕНВД не более чем на инфляцию 2019 года. «Страна стоит на ушах! Вы увеличиваете ЕНВД...» — сказал Макаров. «Мы не допустим повышения ЕНВД выше инфляции», — пообещал он. По итогам 2018 года ЕНВД пользовались 262 тыс. организации и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей, следует из данных ФНС.

Талыбов в ответ на это сказал, что Минэкономразвития «готово дополнительно рассмотреть [вопрос] и подготовить соответствующее предложение».

Алгоритм определен давно

Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре. Согласно расчетам ведомства, ЕНВД должен увеличиться на 4,9% (а с 2021 года этот налог будет отменен). Это будет самое значительное повышение ЕНВД с 2015 года, и оно опередит инфляцию, ожидаемую по итогам года на уровне 3,8%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во вторник, 22 октября, заявил, что инфляция по факту окажется еще ниже.

МЭР рассчитывает коэффициент индексации ЕНВД по алгоритму, определенному более десяти лет назад. Для расчета используется комбинация среднегодовых индексов потребительских цен за текущий и предыдущий годы. Из-за того что оценка среднегодовой инфляции на 2019 год относительно высокая (4,7%), коэффициент-дефлятор ЕНВД на 2020 год тоже получился достаточно высоким. Минэкономразвития ранее объясняло РБК, что порядок расчета дефляторов не зависит от воли ведомства и может быть изменен только поправками в Налоговый кодекс. Однако в самом Налоговом кодексе порядок расчета точно не прописан, а значит, можно просто скорректировать методику министерства.

При этом Минэкономразвития отмечало, что предлагало заморозить индексацию ЕНВД на 2020 год, но идея, по утверждению МЭР, не была поддержана Минфином.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина.
Теги: Минэкономразвития , малый бизнес , налог
Материалы по теме
Павел Орловский Почему не стоит отменять ЕНВД Мнение
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter