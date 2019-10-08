Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Минэкономразвития предлагало заморозить индексацию налогов в рамках налоговых режимов для малого бизнеса, но идею не поддержал Минфин, сообщили РБК в Минэке. В результате в 2020 году эти налоги вырастут на 4,9%

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Минэкономразвития обсуждало заморозку на текущем уровне условий специальных налоговых режимов для предпринимателей — единого налога на вмененный доход (ЕНВД), патентной системы налогообложения (ПСН) и торгового сбора, но эту идею не поддержал Минфин, сообщила РБК пресс-служба Минэкономразвития.

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина после окончания рабочего дня.

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Согласно документу, ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% в будущем году после 2,5% в 2019-м. Для ЕНВД это будет самым значительным повышением с 2015 года, когда рост составил 7,5%.

Проект с указанными параметрами должен вступить в силу в ноябре, если только власти не решат заморозить индексацию налогов для малого бизнеса, как это произошло в конце 2015 года.