Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Минэкономразвития обсуждало заморозку на текущем уровне условий специальных налоговых режимов для предпринимателей — единого налога на вмененный доход (ЕНВД), патентной системы налогообложения (ПСН) и торгового сбора, но эту идею не поддержал Минфин, сообщила РБК пресс-служба Минэкономразвития.
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина после окончания рабочего дня.
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Согласно документу, ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% в будущем году после 2,5% в 2019-м. Для ЕНВД это будет самым значительным повышением с 2015 года, когда рост составил 7,5%.
Проект с указанными параметрами должен вступить в силу в ноябре, если только власти не решат заморозить индексацию налогов для малого бизнеса, как это произошло в конце 2015 года.