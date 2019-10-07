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Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. В случае утверждения проекта единый налог на вмененный доход (ЕНВД) вырастет сильнее всего за пять лет
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года. Все эти режимы используются малым бизнесом. Проект, из которого это следует, появился на портале regulation.gov.ru. Годом ранее рост этих налогов составил лишь 2,5%.

Рост выше инфляции

С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год. Согласно Налоговому кодексу, рост этих коэффициентов должен учитывать изменение потребительских цен на товары и услуги в предшествующем году (то есть при установлении дефляторов на 2020 год учитывается ожидаемая инфляция 2019 года).

На 2020 год Минэкономразвития предлагает установить следующие коэффициенты:

  • для ЕНВД — 2,009;
  • патентов — 1,592;
  • торгового сбора — 1,382.

Исходя из этих цифр, можно рассчитать, что при прочих равных условиях в 2020 году ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9%. В частности, для ЕНВД это будет самым значительным повышением с 2015 года (тогда этот налог вырос на 7,5%).

Рост ЕНВД в 2020 году будет выше ожидаемой инфляции 2019 года (Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на конец года в 3,8% и 4,7% в среднем за год). РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Как Минэкономразвития определяет величину индексации

Налоговый кодекс не содержит точного правила, на сколько следует индексировать налоги для малого бизнеса. Показатель индексации лишь «учитывает изменение потребительских цен». В 2010 году Минэкономразвития уточняло в письме, что ЕНВД индексируется по формуле, которая учитывает прогнозную оценку среднегодового индекса потребительских цен в году установления коэффициентов. Если применить эту формулу к текущим значениям, действительно получается 4,9% на 2020 год.

Но власти вправе вообще не учитывать инфляцию при определении коэффициентов для ЕНВД — в 2016–2017 годах правительство заморозило индексацию ЕНВД.

Кроме федерального коэффициента-дефлятора (К1), к единому налогу для малого бизнеса применяются муниципальные корректирующие коэффициенты (К2). Они, напротив, уменьшают сумму налога, так как не могут превышать единицу. Их устанавливают местные власти и только для отдельных категорий налогоплательщиков.

Кроме ставок по специальным налоговым режимам для бизнеса, на те же 4,9% в следующем году вырастет фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. Его платят иностранные работники на патенте, прибывшие в Россию без визы. Базовая сумма фиксированного платежа установлена в размере 1200 руб. и индексируется на коэффициент-дефлятор и региональный коэффициент, который устанавливают власти субъектов. Например, в Москве в 2019 году платеж составлял около 5 тыс. руб.

Нагрузка на малый бизнес возрастет

Хотя в абсолютном выражении рост налоговой нагрузки не так уж велик, практика показывает, что микробизнес часто страдает и в таком случае, отмечает эксперт «СКБ Контур» Наталья Никитченко.

Условно, если налоговая база составляет 1 млн руб., то на ЕНВД предпринимателю придется платить 157 363 руб. вместо 150 тыс., на патенте 62 925 вместо 60 тыс. Торговый сбор максимальный при отсутствии торгового зала — 85 тыс. вместо 81 тыс. руб.

ЕНВД — самый популярный налоговый режим в секторе малого бизнеса. «Очередное повышение выбьет из колеи предпринимателей, во всяком случае какую-то их часть», — прогнозирует эксперт.

Патентную систему применяют только индивидуальные предприниматели. Если сейчас максимальный годовой доход на патенте составляет 1 млн руб., то повышение коэффициента-дефлятора приведет к росту базового максимального дохода на 5%. «Максимально возможный доход на патенте — также величина вмененная, значит, платить пользователям ПСН придется больше», — отмечает Никитченко.

Рост налоговой нагрузки особенно отрицательно скажется на работе предпринимателей в сфере торговли, прокомментировал РБК вице-президент «Опоры России» Вячеслав Корочкин.

«Мы потеряли за два года более 200 тыс. малых торговых предприятий, и дополнительное увеличение [налоговой нагрузки], естественно, ни к чему хорошему не приведет. Хотя их не так много осталось, наверное, решили, что они не нужны, обойдемся сетевыми структурами», — отметил эксперт.

Повышение ставок не должно превышать уровень инфляции, подчеркнул он. «Дефлятор должен соответствовать уровню инфляции или быть меньше его, потому что покупательная способность населения тоже не увеличивается», — резюмировал вице-президент «Опоры России».

ЕНВД исчисляется не из фактического, а из потенциально возможного дохода, который определяет государство. К тому же предпринимателю заранее известна сумма налога, отчетность перед госорганами минимальная. ЕНВД применяется в розничной торговле, общепите, услугах по ремонту, гостиницах и т.д. ЕНВД отменят с 2021 года, в Москве он уже не действует. Главная причина — борьба с уклонением от уплаты налогов. Поскольку ЕНВД не зависит от реальной выручки, он часто используется при дроблении бизнеса.

Патенты могут применять только индивидуальные предприниматели, у которых не более 15 наемных работников, в услугах ремонта, ателье, парикмахерских, сдачи в аренду недвижимости и т.д. Это единственная система налогообложения в России, при которой не нужно сдавать отчетность (налоговую декларацию). Предприниматель может оплачивать стоимость патента по частям или всю сумму сразу. Патент можно приобрести по месту деятельности, а не регистрации ИП. Зарегистрированные ИП на патентах могут рассчитывать на налоговые каникулы со ставкой 0%.

Торговый сбор может вводиться только в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Пока он применяется только в Москве. Сбор обязаны каждый квартал платить все организации и ИП, которые занимаются торговлей в магазинах и киосках (за исключением автозаправочных станций), палатках, прилавках, на рынках, «с колес» и со склада (включая интернет-магазины). Размер сбора зависит от вида торговли, площади торгового объекта.

Авторы: Ольга Агеева, Иван Ткачёв, Анна Гальчева
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Налоги, малый и средний бизнес, нагрузка на бизнес, Минэкономразвития
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