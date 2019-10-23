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«Моя улица» поглощает набережные и парки
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Газета
«Моя улица» поглощает набережные и парки
Газета № 166 (3121) (2310) Политика,
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«Моя улица» поглощает набережные и парки
В ближайшие три года на благоустройство Москвы будет направлено более 300 млрд руб.
В проекте московского бюджета на программу «Моя улица» в 2021 году заложено ₽45,5 млрд — рекорд за все время ее действия. «Это крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы», — объяснил источник в мэрии
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Рекорд по затратам

Согласно проекту столичного бюджета на 2020–2022 годы, на реализацию программы «Моя улица» будет направлено 107,2 млрд руб., из них 45,5 млрд — в 2021 году. Это рекордная сумма за все время исполнения программы, стартовавшей в 2015 году.

Предыдущий рекорд по расходам на программу был поставлен в 2017 году. Тогда затраты на «Мою улицу» составили 42,2 млрд руб. В 2018 году на нее, согласно законопроекту об исполнении бюджета, было заложено 27,6 млрд руб. и реализовано около 80 проектов по благоустройству, в основном в спальных районах столицы (работы в центре проходили в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу). В 2018–2020 годах «Моя улица» должна обойтись столичному бюджету в 71 млрд руб.

На подпрограмму «Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства» на 2020–2022 годы в столичном бюджете заложено 177,4 млрд руб. По подсчетам РБК, собственно на благоустройство в ее рамках в течение трех ближайших лет потратят 112 млрд руб.: на благоустройство жилой застройки — 12,6 млрд руб., на ремонт и содержание дворов — 96,2 млрд, на мероприятия по развитию районов — 3,3 млрд руб.

На благоустройство парков и озеленение заложено 18,6 млрд руб., на благоустройство административных округов — 60 млрд, на содержание памятников, прилегающих к ним территорий и зон отдыха — 6,2 млрд, на благоустройство территорий образовательных учреждений — 8,7 млрд.

В целом на благоустройство за три года планируется потратить 312,7 млрд руб.

Что планируется благоустраивать

«Это крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. Программа формируется с учетом мнения жителей и необходимости достижения конкретных результатов», — заявил РБК собеседник в мэрии столицы. Он объясняет рекордные расходы на «Мою улицу» увеличением территории программы в 2021 году. «В 2020 году восстановление исторического облика улиц запланировано на восьми объектах площадью 13 га, в 2021 году благоустройству подлежат уже 38 объектов площадью 44,9 га», — уточнил собеседник РБК. В 2020 году запланировано благоустроить пять набережных Москвы-реки на 95,7 га, в 2021 году — восемь набережных площадью более 150 га.

По данным собеседника РБК, на 2021 год запланированы работы по «экологической реабилитации» Битцевского лесопарка, долины реки Сетунь, Покровского-Стрешнево, Лианозовского и Медведковского лесопарков и других парковых территорий площадью более 1500 га. В 2020 году планируется обновление пяти парков площадью 500 га.

В предыдущие годы на благоустройство закладывались меньшие суммы, поскольку шел ремонт центральных улиц, теперь же усилия в рамках программы пойдут на благоустройство районов за пределами Садового кольца, утверждает президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. «Один только Новомосковский округ гораздо больше центра, поэтому и денег нужно больше», — считает она.

Через несколько лет в Москве будут благоустраивать набережные Москвы-реки и Яузы, что потребует серьезных расходов, — нужны береговые укрепления, специальные зоны отдыха, а «это уже не просто плитку поменять», заметила Косарева. «Территории, которые были благоустроены, лет через 10–15 потребуют восстановления из-за естественного износа», — считает эксперт.

Финансирование программ благоустройства в Москве выросло не менее чем в два раза с 2010 года, отмечает директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирина Ильина. По ее мнению, растущие расходы на программу «Моя улица» связаны с тем, что городские власти придерживаются «стратегии быстрых результатов». «Если город благоустроили, не решив другие проблемы, то создается видимость благополучия, — пояснила она. — Приезжаешь в Москву и как будто попадаешь в сказку: все чисто, зелено, красиво». Но из-за масштабов благоустройства городу приходится постоянно использовать типовые решения, отмечает Ильина. «Благоустройство — творческая работа, и она требует индивидуального подхода, красивых решений», — считает эксперт.

Улица без конца

Инициированная московской мэрией в 2015 году программа комплексного благоустройства «Моя улица» включает в себя обновление и расширение пешеходных зон, обновление тротуаров, фасадов и освещения, создание велосипедных дорожек, посадку деревьев, обустройство малых архитектурных форм. Также благоустройство столичных улиц предусматривает замену дорожного полотна и тротуаров, установку новых фонарей, оборудование велопарковок и другие работы.

Изначально «Моя улица» была рассчитана до 2018 года, однако в 2017 году вице-мэр по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что программа не закончится никогда.

За первый год реализации программы на нее было потрачено около 20 млрд руб., на эту сумму было благоустроено 40 улиц. Эксперты в 2017 году оценивали потери ресторанов и кафе в районах, попавших в программу благоустройства, в треть трафика и четверть выручки. Возглавлявший департамент экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов говорил РБК, что ставки аренды на территориях в центре города, благоустроенных по программе «Моя улица», выросли на 10–50%.

Весной этого года, согласно опросу Левада-центра, москвичи назвали недостаточность благоустройства и озеленения Москвы одной из ключевых проблем столицы, а усилия властей города по ее решению позитивно оценили подавляющее число опрошенных.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Москва , бюджет , Мосгордума , благоустройство , «Моя улица»
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