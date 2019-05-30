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Москвичи между парковками и штрафами
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Газета
Москвичи между парковками и штрафами
Газета № 075 (3030) (3005) Политика,
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Москвичи между парковками и штрафами
Левада-центр узнал, что беспокоит столичных жителей
Парковки и дорожные штрафы москвичи считают проблемой номер один, показало исследование Левада-центра. При этом одобряют москвичи прежде всего благоустройство, уличные праздники и программу реновации
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Парковки беспокоят, благоустройство радует

Левада-центр провел опрос об отношении москвичей к инициативам городских властей и проблемам столицы (копия итогов исследования есть у РБК).

Опрос был проведен 20–29 апреля 2019 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 505 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

Социологи предлагали респондентам назвать пять-шесть наиболее беспокоящих их городских проблем. Это был открытый вопрос — респонденты сами предлагали ответы.

Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%). Почти столько же упоминаний (14%) было о плохих дорогах и проблемах здравоохранения. Далее москвичи ссылались на рост цен (13%), недостаточное озеленение и благоустройство (12%), низкие зарплаты и пенсии (11%). Около 10% отмечали грязь на улицах и в подъездах и плохую экологическую обстановку.

Менее 10% заявили о претензиях к образованию (детсады и школы — 8%), ЖКХ (на низкое качество работы и высокие тарифы жаловались 7%). Те же 7% поддержали претензию к перенаселению и расширению города. Еще по 6% респондентов упоминали коррупцию и бюрократию, а также проблемы с вывозом и сортировкой мусора.

Круг этих проблем беспокоит москвичей постоянно, отметил заместитель директора Левада-центра Денис Волков.

Прошлой весной перед выборами мэра социологи Левада-центра интересовались тем, решения каких проблем ждут москвичи в первую очередь от победившего кандидата. С такой формулировкой вопроса респонденты в первую очередь называли дороги (16%), развитие общественного транспорта и благоустройство (по 14%), доступность здравоохранения (13%), проблемы ЖКХ (12%), повышение зарплат и пенсий (11%), Про миграцию говорили 8%.

Поэтому сейчас можно говорить о росте обеспокоенности вопросом с парковками и повышении негативных чувств по отношению к приезжим, отмечает Волков.

Другой вопрос социологов касался отношения к инициативам городской администрации. Москвичи скорее положительно относятся к работам по благоустройству города (85%), уличным фестивалям и праздникам (также 85%) и программе реновации жилья (74%). Скорее отрицательно (62%) респонденты оценивают повышение тарифов на парковку в центре столицы. Всего 13% эту меру одобряют.

Почему парковки стали главной проблемой столицы

С 15 декабря прошлого года в Москве существенно выросли тарифы на парковку — с 200 до 380 руб. в час в центре, при этом с 155 до 237 улиц расширилась зона ее действия. На всех улицах с максимальным тарифом была отменена бесплатная парковка по воскресеньям. В январе штраф за неоплату парковки в Москве вырос в два раза — с 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. Кроме того, по новым правилам на всей территории Москвы сократилось и время бесплатного нахождения на парковочном месте — с пятнадцати до пяти минут.

В ответ на жалобы москвичей, что отведенных пяти минут на оплату стоянки недостаточно, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявлял, что подобные обращения поступали и в то время, когда на этот процесс выделяли 15 минут. «В целом статистика обращений не изменилась, дисциплина оплаты парковки даже улучшилась, обращений даже стало меньше. На то, чтобы запустить приложение и оплатить парковку, уходит в среднем 25 секунд», — утверждает Ликсутов.

По его словам, московские автовладельцы стали реже нарушать правила парковки. В интервью радио «Говорит Москва» он связывал это с фото- и видеофиксацией действий нарушителей.

Ужесточение правил парковки мэрия объясняла постоянными пробками в столице и проблемами с поиском свободных парковок. По информации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, за восемь лет число личных машин в Москве и области выросло на треть — в 2010 году было 5,7 млн зарегистрированных автомобилей, сейчас — 7,7 млн. Ежедневно на улицы столицы выезжают 3,2–3,6 млн автомобилей.

Согласно рейтингу городов с самыми загруженными дорогами в мире, представленному аналитической компанией INRIX, по итогам 2018 года Москва оказалась на первом месте, опередив все другие столицы и города мира. Исследование показало, что московские водители в среднем в столице России в прошлом году простояли в пробках 210 часов, а средняя скорость движения в центре города составила около 18 км/ч. Вторую строчку рейтинга занял Стамбул, тройку лидеров замкнула столица Колумбии Богота. Впрочем, представители ЦОДД Москвы предъявляли претензии к методологии рейтинга.

По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, московские власти нацелены на то, чтобы московские автомобилисты максимально отказывались от личных машин в пользу общественного транспорта. Но этому мешают разные причины — климат, наличие дач, большие расстояния и сложные маршруты, указывает он.

Шкуматов полагает, что москвичи недовольны «штрафными репрессиями» еще и потому, что зачастую камеры фиксации расставлены таким образом, что тяжело не совершить нарушение, плюс регулярные дорожные работы в час пик и «ежегодно перекладываемый» асфальт.

Проблема парковки особо остро стоит для жителей периферийных районов со слабо развитой социальной инфраструктурой и общественным транспортом, например Коммунарки и Некрасовки, считает старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Павел Зюзин. Жители отдаленных спальных районов часто вынуждены использовать в семье более одной машины не только для поездок в центр, но и для посещения объектов социальной инфраструктуры, расположенных далеко от дома. Эксперт подчеркивает, что в целом транспортная система города, проектировавшаяся в советское время, не рассчитана на то, чтобы в каждой семье были один-два автомобиля. «Здесь дело не в политике мэрии в отношении автомобилистов, а в том, что сама структура застройки такова, что альтернативы массовому использованию общественного транспорта нет в принципе», — считает эксперт ВШЭ.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: Москва , Левада , Опрос , пробки , платные парковки , Штрафы , проблемы
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