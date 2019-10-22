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Калибровка целей прошла нештатно
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Газета № 165 (3120) (2210) Общество,
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Калибровка целей прошла нештатно
В ходе стратегических учений «Гром» возникли проблемы с пуском крылатых ракет
В ходе военных учений «Гром-2019» ракеты «Калибр» были запущены не с первой попытки. В ходе учений тестировались новые системы, позволяющие сократить время подготовки к запуску. Минобороны проблемы с пусками «Калибров» отрицает
Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» (Фото: РИА Новости)

В материал внесены изменения. В первой версии материала сообщалось, что запуски «Калибров» в рамках учений производились с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск». После публикации материала собеседники РБК уточнили, что запуски производились с кораблей «Дагестан» и «Град Свияжск».

В ходе стратегических командно-штабных учений «Гром-2019», финальной частью которых руководил президент Владимир Путин, тестировались новые системы, позволяющие сократить время подготовки к запуску с «около трех часов до 15 минут» крылатой ракеты «Калибр». Об этом РБК рассказал источник, близкий к силовым структурам. В частности, испытывалась система управления и система введения полетного задания, уточнил он.

Запуски «Калибров», по словам собеседника РБК, в рамках учений производились с кораблей «Дагестан» и «Град Свияжск».

«Предполагалась отработка 15 минут. Но с первой команды «Калибры» не ушли. В итоге ракеты улетели, но не с первой попытки и после задействования резервных систем запуска», — сказал источник РБК, близкий к силовым структурам.

Крылатые ракеты «Калибр» действительно ушли со второй-третьей попытки, подтвердил собеседник РБК, близкий к Генштабу.

Учения российских стратегических ядерных сил «Гром-2019» проходили 15–17 октября. Телеканал Минобороны «Звезда» 17 октября опубликовал кадры запуска крылатых ракет «Калибр» с малого ракетного корабля «Град Свияжск» из акватории Каспийского моря в рамках учений «Гром-2019».

После публикации материала в военном ведомстве опровергли проблемы с пусками крылатых ракет «Калибр» кораблями Каспийской флотилии. «Старт крылатых ракет морского базирования «Калибр» с малого ракетного корабля «Град Свияжск» прошел успешно, в штатном режиме, фиксировался средствами объективного контроля в режиме реального времени и впоследствии был продемонстрирован российской и международной аудитории на центральных телеканалах», — говорилось в сообщении Минобороны (цитата по «Интерфаксу»). «Наконец, ракетный корабль «Татарстан»… никогда не имел на вооружении и не оснащается крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Поэтому в принципе не мог их запускать», — заявили в ведомстве.

Российские крылатые ракеты морского базирования «Калибр» могут наносить удары по наземным целям, а также кораблям и подводным лодкам. Оценочная дальность стрельбы по морским целям — несколько сотен километров, по наземным — около 2 тыс. км.
В феврале 2019 года, когда США начали выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, президент Владимир Путин поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу по созданию наземной версии «Калибров». В августе, после выхода США из договора, Путин упоминал «Калибры» в числе вооружений для противодействия угрозам.

В понедельник, 21 октября, газета «Ведомости» сообщила, что в рамках учений «Гром-2019» атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону Чижа. В то время как на брифинге 14 октября анонсировалось, что будут два пуска. Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, в итоге подлодка вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.

По словам одного из собеседников издания, нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Точные причины предстоит установить специальной комиссии, в состав которой вошли представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.

Атомный подводный крейсер осуществил один пуск межконтинентальной баллистической ракеты вместо двух, подтвердил источник РБК, близкий к Генштабу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, действительно ли в ходе учений, финальным этапом которых руководил президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация, отвечать отказался.

Минобороны сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань», опровергло. «Информация, опубликованная газетой «Ведомости» о якобы нештатной ситуации в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром», не соответствует действительности», — говорится в сообщении министерства. При этом в военном ведомстве подтвердили, что пуск был отменен, и объяснили это техническим состоянием межконтинентальной ракеты.

Авторы: Инна Сидоркова, Петр Канаев.
Теги: Минобороны , Владимир Путин , военные учения , ракеты «Калибр»
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