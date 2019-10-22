Калибровка целей прошла нештатно

В материал внесены изменения. В первой версии материала сообщалось, что запуски «Калибров» в рамках учений производились с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск». После публикации материала собеседники РБК уточнили, что запуски производились с кораблей «Дагестан» и «Град Свияжск».
В ходе стратегических командно-штабных учений «Гром-2019», финальной частью которых руководил президент Владимир Путин, тестировались новые системы, позволяющие сократить время подготовки к запуску с «около трех часов до 15 минут» крылатой ракеты «Калибр». Об этом РБК рассказал источник, близкий к силовым структурам. В частности, испытывалась система управления и система введения полетного задания, уточнил он.
Запуски «Калибров», по словам собеседника РБК, в рамках учений производились с кораблей «Дагестан» и «Град Свияжск».
«Предполагалась отработка 15 минут. Но с первой команды «Калибры» не ушли. В итоге ракеты улетели, но не с первой попытки и после задействования резервных систем запуска», — сказал источник РБК, близкий к силовым структурам.
Крылатые ракеты «Калибр» действительно ушли со второй-третьей попытки, подтвердил собеседник РБК, близкий к Генштабу.
После публикации материала в военном ведомстве опровергли проблемы с пусками крылатых ракет «Калибр» кораблями Каспийской флотилии. «Старт крылатых ракет морского базирования «Калибр» с малого ракетного корабля «Град Свияжск» прошел успешно, в штатном режиме, фиксировался средствами объективного контроля в режиме реального времени и впоследствии был продемонстрирован российской и международной аудитории на центральных телеканалах», — говорилось в сообщении Минобороны (цитата по «Интерфаксу»). «Наконец, ракетный корабль «Татарстан»… никогда не имел на вооружении и не оснащается крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Поэтому в принципе не мог их запускать», — заявили в ведомстве.
В понедельник, 21 октября, газета «Ведомости» сообщила, что в рамках учений «Гром-2019» атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону Чижа. В то время как на брифинге 14 октября анонсировалось, что будут два пуска. Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, в итоге подлодка вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.
По словам одного из собеседников издания, нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Точные причины предстоит установить специальной комиссии, в состав которой вошли представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.
Атомный подводный крейсер осуществил один пуск межконтинентальной баллистической ракеты вместо двух, подтвердил источник РБК, близкий к Генштабу.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, действительно ли в ходе учений, финальным этапом которых руководил президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация, отвечать отказался.
Минобороны сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань», опровергло. «Информация, опубликованная газетой «Ведомости» о якобы нештатной ситуации в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром», не соответствует действительности», — говорится в сообщении министерства. При этом в военном ведомстве подтвердили, что пуск был отменен, и объяснили это техническим состоянием межконтинентальной ракеты.