Следствие оценило домашнюю работу Николая Гордеева

Почему суд изменил меру пресечения бывшему главе ОФК-банка

Экс-глава ОФК-банка Николай Гордеев отправлен в СИЗО. СК считает, что под домашним арестом он управлял бизнесом, пряча активы, и писал письма пострадавшему от его действий сокурснику президента. Ущерб по делу — свыше ₽30 млрд

Николай Гордеев (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

«Существенный вред морякам Северного флота»

Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента и совладельца банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Такое решение в пятницу, 18 октября, принял судья Сергей Подопригоров.

Гордеев был задержан летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК, до десяти лет лишения свободы). Речь тогда шла о выдаче ОФК-банком необеспеченных кредитов на 14,2 млрд руб. У банка была отозвана лицензия. Заявление в СКР на него написал крупнейший (25%) акционер банка Николай Егоров — партнер коллегии адвокатов «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник Владимира Путина.

В рамках того же дела впоследствии был объявлен в розыск бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. По версии СКР, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской компании «Статус групп» — возможным бенефициаром последней, как считает следствие, является Чуян. Вывод денег из ОФК-банка привел к «существенному вреду вкладчикам и кредиторам, в том числе военнослужащим, морякам Северного флота, членам их семей», считает СКР. Банк активно работал в Мурманске и привлекал вклады моряков повышенными процентными ставками.

Расследованием сначала занимался Роман Мухачев, следователь по делу экс-губернатора Никиты Белых. Потерпевший Егоров жаловался на волокиту следствия, сообщила РБК адвокат Виктория Бурковская, представляющая в деле его интересы.

В начале октября дело принял к производству Сергей Новиков, который вел дела о преступном сообществе генерала МВД Дениса Сугробова и хищениях на стройках в президентских резиденциях (главный фигурант последнего — петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко).

16 октября Новиков возбудил в отношении Гордеева еще два уголовных дела о растрате (ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы). Следствие считает, что, возглавляя банк, Гордеев при помощи заведомо невозвратных кредитов финансировал деньгами вкладчиков нескольких рыбных компаний, зарегистрированных на сторонних людей, но бенефициаром которых был он сам, — «Феникс сервис», «Рыбстандарт», «СХП Салма» и «Селекционный центр аквакультуры». О том, что банк активно вкладывает в рыбные хозяйства, мажоритарный акционер Егоров узнал из газет, подчеркнула в суде Бурковская.

По такой же схеме Гордеев финансировал и факторинговые компании «НЕО Финанс», «Инвест фактор» и «Бид Инком», полагает следствие. Всего Гордеев, по версии силовиков, вложил в собственный бизнес свыше 1,2 млрд руб. из средств банка. Кроме того, осенью 2016 года Гордеев самостоятельно выписал себе премию почти 37 млн руб., хотя размер стимулирующих выплат в банке был ограничен меньшими суммами.

Ущерб по всем эпизодам превышает 30 млрд руб., говорится в материалах следствия. Кроме того, СКР разбирается в связях между Гордеевым и бенефициаром «Кристалл Лефортово» Павлом Сметаной, который в октябре также стал обвиняемым, сказал Новиков в Мосгорсуде.

«Нарушение присутствия электронного браслета»

«Следствие крайне редко идет на столь непопулярное решение, как ужесточение меры пресечения, особенно под конец расследования. Но здесь мы уже просто вынуждены препятствовать такому поведению Гордеева, при всем уважении к нему. Мы разрешили обвиняемому спокойно жить дома с близкими, но он этого не ценил», — заявил Новиков, упомянув, что считает раскаяние Гордеева в преступлениях «мнимым». Он заверил суд, что «никоим образом не намерен затягивать расследование» и в течение месяца предъявит Гордееву окончательное обвинение.

Оперативники 4-й службы управления «К» ФСБ обнаружили, что в июле—августе этого года Гордеев много раз нарушал условия домашнего ареста, следовало из ходатайства Новикова об изменении банкиру меры пресечения. Так, он активно пользовался интернетом, в частности мессенджерами Telegram, WhatsApp и Signal, «для общения со своими доверенными лицами» и чтобы скрывать от возможного ареста свои активы.

«Гордеев лично, с помощью своего защитника и своего водителя Олега Андриянова, управляет ООО «Инкор страхование», «Рыбстандартом» и «Селекционным центром аквакультуры», принимает ключевые решения по финансово-хозяйственной деятельности компаний, распределяет денежные потоки и получает доходы», — утверждал Новиков.

По данным СПАРК, Гордеев не указан в числе участников ни одной из перечисленных в материалах дела компаний. Например, «Инкор страхование» в равных долях контролируется шестью людьми, один из которых — Андриянов. «Люди с маргинальным прошлым становятся руководителями довольно крупных компаний с большими денежными оборотами, выполняют волю Гордеева и дают не соответствующие действительности показания», — посетовал следователь.

Банкир пользовался услугами личного водителя в том числе для поездок на следственные действия, в суд и чтобы отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, подчеркивал следователь Новиков. Он не пояснил, как Гордееву удавалось пренебречь спецтранспортом ФСИН. По версии СКР, во время поездок Гордеев через водителя «передавал участникам «Инкор страхования» указания, касающиеся основной деятельности» компании, в том числе о замене гендиректора и распределении имущества по доверенным лицам.

В октябре система наблюдения в квартире, где Гордеев отбывал домашний арест, трижды зафиксировала «нарушение присутствия электронного браслета»: это происходило глубокой ночью и длилось менее часа. 17 октября к обвиняемому домой пришла проверка. Силовики обнаружили множество гаджетов (от iPhone до ноутбуков), позволяющих «практически бесконтрольно» выходить в интернет, а также неучтенный модем, установленный по договору с посторонним лицом.

«После избрания Гордееву меры пресечения в виде домашнего ареста он направил электронное письмо в адрес потерпевшего Егорова», — сказано также в постановлении судьи. Бурковская отказалась комментировать содержание этого письма.

Гордеев на заседании отвергал обвинения в срыве домашнего ареста. «Представленные материалы в моем понимании не соответствуют действительности. Фамилии, которые в них упоминаются... Я с ними не знаком совершенно», — сказал банкир, которого по окончании заседания взяли под стражу. Он также отрицал, что во время проверки исполнения меры пресечения 17 октября препятствовал силовикам, а данные системы слежения о снятии электронного браслета связал с перебоями работы оборудования, которое недавно заменили.

Судья Подопригоров вынес частное определение в адрес начальника уголовно-исполнительной инспекции №19 по Москве — «грубейшие нарушения контроля» позволили Гордееву пренебрегать условиями домашнего ареста, счел суд. РБК направил запрос в управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.