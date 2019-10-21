ГАЗу оказана скорая помощь

Госзаказ помог предприятию Олега Дерипаски избежать сокращения рабочей недели

Автопроизводитель, попавший полтора года назад под санкции США, планировал перевести персонал на сокращенный график работы. Но в планы компании вмешался госзаказ на 10 млрд руб.

Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Анонсированный возможный переход сотрудников группы ГАЗ (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски) на четырехдневную рабочую неделю не состоится, сообщила компания.

В августе стало известно, что сотрудники предприятия будут переведены на сокращенную рабочую неделю с понижением зарплаты на срок до 20 апреля 2020 года. Причина — ухудшение ситуации на рынке коммерческого транспорта (LCV) и последствия санкций США. Сокращенный рабочий график позволил бы избежать увольнений и сохранить стабильную загрузку производства, поясняли представители группы. Во время заявления продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) Горьковского автозавода демонстрировали падение: с января по июль они снизились на 8% в годовом выражении. Согласно худшему сценарию, приведенному пресс-службой группы, по итогам 2019 года ожидалось 15-процентное сокращение продаж.

Но мощности предприятия удалось загрузить госзаказом. «В текущем периоде наши предприятия выполняют госзаказ, полученный наряду с другими компаниями в отрасли, — поставки в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи, поэтому введение сокращенной рабочей недели отсрочено», — сообщила пресс-служба группы.

Чем загрузили ГАЗ

Объемы госзаказа и другие его параметры в группе не раскрывают. Исходя из данных сайта госзакупок, до конца 2019-го Минпромторг намерен приобрести школьные автобусы и машины скорой помощи на общую сумму 10 млрд руб. Эти закупки — исполнение распоряжения правительства от 3 сентября 2019 года: в рамках госпрограммы по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности планируется приобрести в текущем году не менее 1,2 тыс. скорых и 2,2 тыс. школьных автобусов для регионов. Группа ГАЗ и ее предприятия входят в перечень поставщиков этой техники для Минпромторга наряду с Ульяновским автомобильным заводом (входит в группу «Соллерс» Вадима Швецова) и «Форд Соллерс Елабуга» (совместное предприятие «Соллерс» и американской Ford Motor Company).

Как уточнил РБК представитель Минпромторга, предприятия группы ГАЗ получили заказ на 789 скорых на сумму 2,4 млрд руб. и более чем на 2 тыс. автобусов на сумму 4,3 млрд руб.

Год назад министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил о поддержке попавших под санкции США «Русских машин» и Группы ГАЗ посредством госзакупок. По его словам, основная масса поставок автобусов и машин скорой помощи будет приходиться на группу ГАЗ. В 2018 году министерство закупило 1,78 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи и 2,73 тыс. школьных автобусов.

Группа ГАЗ и санкции США ввели санкции против группы и других активов Дерипаски в апреле прошлого года. С En+, Rusal и «Евросибэнерго» санкции были сняты в конце января, после того как Дерипаска утратил контроль в компаниях, как того требовал Минфин США. В августе миллиардер встретился с рабочими ГАЗа и заявил, что санкции надолго, а компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Эта лицензия устанавливает дедлайн, до которого можно совершать сделки с ГАЗом, не опасаясь действия санкций, — последняя выданная истекает 8 ноября. Если США ее не продлят, то от работы с группой могут отказаться ее зарубежные партнеры, включая концерн Volkswagen.

Что будет дальше

Дальнейшие решения о графике работы руководство Группы ГАЗ будет принимать совместно с профсоюзным комитетом и рабочими советами в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

Закупка нескольких тысяч машин должна поддержать ГАЗ, отмечает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. «Это существенный объем. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), ГАЗ продал в России более 42 тыс. легких коммерческих авто за девять месяцев, то есть чуть меньше 5 тыс. в месяц», — привел он для сравнения данные продаж.

Однако в этом году продажи коммерческих автомобилей в России сокращаются: за девять месяцев 2019 года объем рынка снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 78,2 тыс. штук. Лидером российского рынка коммерческих машин остается бренд GAZ, на долю которого в сентябре пришлось более 45% от общего месячного объема продаж, сообщил «Автостат». По прогнозу Russian Automotive Market Research, в 2019 году продажи LCV сократятся на 5,4%. На рынок негативно влияют высокие ставки по кредитам, сокращение федеральных программ стимулирования спроса, инфляция, снижение инвестиций в основной капитал, считают в Группе ГАЗ.

По мнению Беспалова, продажи коммерческих автомобилей начнут восстанавливаться со следующего года и в среднем будут расти на 5–6% в год в 2020–2022 годах.