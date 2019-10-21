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«Эксмо-АСТ» забросила учебу
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Газета
«Эксмо-АСТ» забросила учебу
Газета № 164 (3119) (2110) Технологии и медиа,
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«Эксмо-АСТ» забросила учебу
У одного из крупнейших игроков рынка школьной литературы сменился владелец
Издательская группа «Эксмо-АСТ» продала за 6 млрд руб. свой бизнес по выпуску школьных учебников компании бывшего чиновника Росимущества Алексея Кисина. Покупатель не исключает дальнейшей перепродажи актива
Алексей Кисин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Новым собственником ООО «Корпорация «Российский учебник» 18 октября 2019 года стало ООО «Руститанинвест», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. До этого основным владельцем, согласно информации СПАРК, был Олег Новиков, президент и основной собственник издательской группы «Эксмо-АСТ».

Олег Новиков и гендиректор «Российского учебника» Александр Брычкин подтвердили РБК факт сделки. Ее сумма составила 6 млрд руб., уточнил Новиков.

Корпорация «Российский учебник» была создана на базе специализирующихся на выпуске учебной литературы издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф», также в нее вошло издательство «Астрель». Группа «Эксмо-АСТ», крупнейший игрок на книгоиздательском рынке, вышла на рынок учебников в 2014 году, купив «Дрофу». «Сегодня рядом со стагнирующим книжным рынком есть растущий рынок учебной литературы, — объяснял тогда Новиков в интервью РБК. — Это классика маркетинга: если рынок стагнирует, надо искать точки роста». Затем было приобретено издательство «Вентана-Граф».

В 2018 году «Дрофа», по информации Российской книжной палаты, выпустила более 1,2 тыс. наименований книг общим тиражом 15,1 млн экземпляров, «Вентана-Граф» — 714 наименований общим тиражом 10,5 млн экземпляров.

Для сравнения: лидер рынка учебной литературы издательство «Просвещение» в 2018 году выпустило 3,4 тыс. наименований общим тиражом почти 38,6 млн экземпляров.

Предпосылки для сделки

В декабре 2018 года Минпросвещения утвердило новый федеральный перечень учебников, в соответствии с которым школы на бюджетные средства закупают учебную литературу. В новом перечне не оказалось трети уже утвержденных наименований: список сократился почти с 1,4 тыс. до 863 учебников. Нововведение затронуло прежде всего «Российский учебник»: из 482 наименований, которые выпускают издательства корпорации и которые ранее входили в перечень, осталась почти половина, говорил ранее Брычкин. Потери «Просвещения» были незначительны: по данным самого издательства, в федеральный перечень сейчас включены 573 наименования его продукции, что составляет 42% от общего количества учебников.

Анонсируя предстоящую продажу «Российского учебника», Новиков в интервью газете «Ведомости» заявил: «В ситуации, когда нет ни прозрачности, ни предсказуемости, довольно сложно прогнозировать развитие бизнеса. В этом не хочется участвовать».

Решение убрать часть учебников из перечня Минпросвещения приняло после дополнительной экспертизы книг, которую проводила Российская академия образования, хотя ранее издательства могли проходить экспертизу в любой уполномоченной организации.

Издательства «Российского учебника» сейчас в суде пытаются добиться отмены приказа Минпросвещения №345 от 28 декабря 2018 года, которым утвержден новый перечень. Корпорация также пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу на министерство, и та выдала Минпросвещения предписание вернуть в перечень исключенные учебники. Отменить приказ №345 потребовал этим летом и Минюст.

В 2018 году выручка «Эксмо-АСТ» от издания учебной литературы составила 6,25 млрд руб., в 2019 году из-за исключения книг «Российского учебника» из федерального перечня выручка снизится приблизительно на 5%, сообщил Новиков «Ведомостям».

Покупатель издательств

Новый владелец «Российского учебника» ООО «Руститанинвест» учреждено в октябре 2018 года. С мая 2019 года его владельцами являются Алексей Кисин (99%) и Сергей Безделов (1%).

ИНН Кисина свидетельствует о том, что это бывший гендиректор продюсерской студии Аркадия Ротенберга «Красный квадрат», в феврале 2017 года он был назначен заместителем руководителя Росимущества. Федеральное агентство он покинул в сентябре 2018 года. Задекларированный доход Кисина в 2017 году составил около 34,5 млн руб. Кисин сообщил РБК, что сделка проводится на деньги нескольких инвесторов. Их имена он раскрыть отказался.

Сергей Безделов, согласно данным базы СПАРК, сейчас является гендиректором «Интер РАО Сервис».

«На данном этапе «Руститанинвест» консолидировал актив «Российского учебника», — подтвердил РБК факт сделки Безделов.

Последствия сделки

Источник, знакомый с участниками сделки, уверяет, что «Руститанинвест» приобрел «Российский учебник» для дальнейшей перепродажи. Следующим покупателем может выступить издательство «Просвещение», утверждают два собеседника РБК на книгоиздательском рынке. Один из них уточнил, что «Просвещение» может приобрести около 30% корпорации. Другой собеседник обратил внимание на то, что Кисин работал в одной из компаний Аркадия Ротенберга, который до 2017 года был акционером «Просвещения».

«Руститанинвест» никак не связан с Ротенбергом, заверил РБК Алексей Кисин. Представитель «Просвещения», в свою очередь, опроверг информацию об интересе к покупке «Российского учебника».

Потенциальных покупателей «Российского учебника», как заявил Новиков в интервью «Ведомостям», пугал иск на 3,7 млрд руб. Его к издательству «Вентана-Граф», использовавшему товарный знак «Федеральный государственный образовательный стандарт», подало «Просвещение». А «Вентана-Граф» пыталась в суде оспорить регистрацию Роспатентом этого товарного знака за «Просвещением». В сентябре этого года стороны договорились, что отзывают взаимные иски.

Авторы: Елизавета Ефимович, Сергей Соболев.
Теги: «Эксмо» , АСТ , учебник
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