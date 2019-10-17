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ЛУКОЙЛ почувствовал дивидендную конкуренцию
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Газета
ЛУКОЙЛ почувствовал дивидендную конкуренцию
Газета № 162 (3117) (1710) Бизнес,
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ЛУКОЙЛ почувствовал дивидендную конкуренцию
Почему крупнейшая частная нефтяная компания России изменила подход к выплатам акционерам
ЛУКОЙЛ поменял дивидендную политику — компания будет направлять акционерам не долю от чистой прибыли, а весь скорректированный свободный денежный поток. Новая политика обеспечит акционерам 20% выгоды по сравнению с предыдущей
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Совет директоров ЛУКОЙЛа в среду, 16 октября, утвердил новые принципы дивидендной политики, которая предполагает выплаты акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF), сообщила пресс-служба компании.

Скорректированный FCF будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчетности ЛУКОЙЛа по МСФО и определяться как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение акций ЛУКОЙЛа, поясняется в сообщении компании. Дивиденды будут выплачиваться дважды в год — по итогам первого полугодия и всего года.

«Новые принципы дивидендной политики являются важным результатом нашей работы по непрерывному улучшению практик корпоративного управления и совершенствованию финансовой политики компании», — заявил крупнейший акционер и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (его слова приводятся в сообщении).

Зачем ЛУКОЙЛ поменял дивидендную политику

Прежняя дивидендная политика нефтяной компании была утверждена в начале 2016 года, то есть почти четыре года назад, пояснил РБК представитель ЛУКОЙЛа. «С момента утверждения [этих] принципов многие российские эмитенты пересмотрели свои подходы к определению дивидендов. В частности, компании с государственным участием существенно нарастили дивидендные выплаты, приняв решение об увеличении доли дивидендов в прибыли до 50%; ряд других крупных российских эмитентов направляет на дивиденды 100 и более процентов свободного денежного потока», — указал он. В результате дивидендная политика ЛУКОЙЛа перестала соответствовать лучшим рыночным практикам и потеряла свою конкурентоспособность, признал представитель компании.

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По итогам 2018 года ЛУКОЙЛ, дивидендная политика которого предполагала выплату не менее 25% чистой прибыли, направил на дивиденды 161 млрд руб. (менее 30% чистой прибыли), то есть «налицо отставание от конкурентов», сказал собеседник РБК. Действовавшая до последнего времени дивидендная политика не обеспечивала достаточной гибкости и не позволяла эффективно реагировать на изменения внешней среды, такие, например, как ограничение добычи нефти в рамках сделки с ОПЕК и примкнувшими к нему странами (ОПЕК+, в котором участвует и Россия), добавил он.

«Утверждение новых принципов дивидендной политики направлено на повышение ее конкурентоспособности, а также гибкости, позволяющей эффективно решать задачи органического развития бизнеса», — сказал представитель ЛУКОЙЛа. «Величина дивидендов определяется по остаточному принципу уже после расходов на финансирование инвестиционной программы, то есть не ограничивает инвестиционный потенциал компании», — заверил он. Так, в случае смягчения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ ЛУКОЙЛ готов нарастить инвестиции в российский сегмент разведки и добычи и обладает для этого необходимой ресурсной базой и пулом уже подготовленных проектов.

Кто уже платит с потока

Недавно к практике выплат акционерам до 100% свободного денежного потока перешли многие крупные российские компании, в основном из металлургического сектора. Например, Новолипецкий меткомбинат (НЛМК) Владимира Лисина, «Северсталь» Алексея Мордашова, Магнитогорский меткомбинат (ММК) Виктора Рашникова, а также производитель минеральных удобрений «Фосагро» Андрея Гурьева и алмазодобывающая АЛРОСА. Они изменили свою дивидендную политику и могут платить акционерам до 100% от свободного денежного потока при низком уровне долга (показатель отношения чистого долга к EBITDA не превышает 0,5–1х).

Насколько такой подход выгоден для акционеров

ЛУКОЙЛ будет применять новую дивидендную политику, начиная с выплаты промежуточных дивидендов за 2019 год. Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 руб. на одну обыкновенную акцию, суммарно 133 млрд руб. По итогам первого полугодия 2019 года свободный денежный поток ЛУКОЙЛа составил 308 млрд руб., скорректированный — как раз 133 млрд руб. Главным фактором корректировки FCF в январе—июне стали расходы на выкуп акций с рынка, пояснил представитель компании.

ЛУКОЙЛ пока единственная российская нефтяная компания, которая переходит на выплату дивидендов из свободного денежного потока, а не из процента от прибыли, сказал РБК старший аналитик АКРА Василий Танурков. Но ряд западных компаний, а также часть российских компаний не из нефтяного сектора уже используют такую политику, добавил он. «Для ЛУКОЙЛа переход на новый принцип выплаты дивидендов способствует росту стоимости акций и свидетельствует о его долговой устойчивости. Для акционеров это обеспечивает рост дивидендов примерно на 20% по сравнению с уровнем выплат прошлого года», — сказал Танурков.

После объявления новых принципов дивидендной политики акции ЛУКОЙЛа на Московской бирже подорожали на 1,4% (на 14:13 мск), к 17:30 акции торговались на уровне +2% к предыдущему закрытию.

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Как новация отразится на buy-back

До изменения дивидендной политики ожидалось, что весь свободный денежный поток ЛУКОЙЛ будет направлять на новый обратный выкуп акций с рынка, объявленный 1 октября (на эти цели планировалось потратить до $3 млрд до конца 2022 года), замечает Танурков. Теперь же в любой момент компания сможет оперативно принять решение — выкупать акции или платить дивиденды, указал он.

ЛУКОЙЛ по-прежнему настроен направлять на дивиденды половину дополнительных доходов, полученных при цене на нефть выше $50 за баррель, а еще 50% — на реинвестирование, уточнил представитель компании. «Мы остаемся нацелены на реинвестирование согласно правилу 50 на 50, так что это правило сохраняется», — добавил он.

Вице-президент по корпоративному развитию и работе с инвесторами ЛУКОЙЛа Павел Жданов на конференции с инвесторами сказал, что предложенная концепция распределения капитала предполагает приоритет дивидендов, а уже после него — обратный выкуп акций (buy-back). «В отличие от предыдущей программы [buy-back], где мы присутствовали на рынке почти каждый день, новая программа будет иметь второй приоритет по отношению к дивидендам. Если сложится конъюнктура для выхода [на рынок для обратного выкупа акций], выйдем; если нет, то весь денежный поток отправим на дивиденды», — сказал он (цитата по «Интерфаксу». Первый этап buy-back общим объемом также на $3 млрд и сроком до 30 декабря 2022 года, объявленный в августе 2018 года, ЛУКОЙЛ завершил досрочно — в конце августа 2019 года.

Несмотря на то что теперь buy-back уходит на второй план, общие выплаты акционерам вырастут, сказал РБК аналитик Raifeisenbank Андрей Полищук. Если раньше 50% дополнительного свободного денежного потока шло на обратный выкуп, то теперь весь FCF будет направляться акционерам — в первую очередь на дивиденды и в меньшей степени на buy-back, заключил он.

Автор: Тимофей Дзядко.
При участии: Людмила Подобедова.
Теги: Алекперов , ЛУКОЙЛ
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