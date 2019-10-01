Акции ЛУКОЙЛа подорожали более чем на 6% на фоне нового выкупа бумаг

Акции ЛУКОЙЛа подорожали более чем на 6% на фоне нового выкупа бумаг

Стоимость акций нефтяной компании на Московской бирже подскочила до 5,75 тыс. руб. за штуку. Дочерняя структура ЛУКОЙЛа планирует выкупить бумаги на сумму до $3 млрд

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Котировки акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже резко выросли, после того как нефтяная компания объявила о запуске нового этапа программы обратного выкупа своих бумаг (buy-back). На пике стоимость акций во вторник, 1 октября, достигла отметки 5,75 тыс. руб. за штуку, что на 6,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В рамках программы buy-back «дочка» ЛУКОЙЛа LUKOIL SECURITIES в период с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года планирует выкупить акции и депозитарные расписки компании на общую сумму до $3 млрд.

Достигнув пика, стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже несколько снизилась. К 11:30 она составляла 5 тыс. 570,5 руб. за штуку, что на 183 руб., или 3,4% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

19 августа, после того как ЛУКОЙЛ объявил о подведении советом директоров итогов предыдущего этапа предъявления акционерами заявлений на продажу акций, стоимость бумаг компании на Московской бирже выросла на 5%. 20 августа пресс-служба ЛУКОЙЛа сообщила, что компания досрочно завершила выкуп около 5% своих бумаг на общую сумму $3 млрд.

Аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук полагает, что новый этап выкупа своих акций ЛУКОЙЛ также завершит досрочно, скорее всего, еще до конца 2020 года. «Мы считаем, что акции ЛУКОЙЛа могут стоить дороже текущих биржевых котировок, в том числе из-за программы выкупа. Наша оценка — 6550 руб. за штуку», — отмечает эксперт.