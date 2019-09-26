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Суд впервые за пять лет отменил начисления за выплату дивидендов в офшор
Российский суд впервые за несколько лет занял сторону бизнеса, выплатившего дивиденды в офшор, и отменил налоговые доначисления почти на 40 млн руб. Это редкое исключение в практике по подобным делам, говорят юристы
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения Арбитражного суда Сахалинской области.

Это исключительный случай, прокомментировал РБК юрист практики разрешения споров КПМГ в России и СНГ Дмитрий Фомин. По его словам, последние пять лет дела, касающиеся фактического получателя дохода при выплате дивидендов в офшорные юрисдикции, разрешались только в пользу налоговых органов. «Бизнесу не удавалось доказать в суде, что работающие в таких юрисдикциях структуры не являются техническими компаниями, созданными для экономии на налогах», — отметил юрист.

РБК направил запрос в пресс-службу ФНС с просьбой предоставить статистику, какая доля решений в рамках дел о транзите доходов в офшоры принимается в пользу бизнеса.

В чем заключались претензии налоговиков

Во время выездной налоговой проверки ИФНС № 1 по Сахалинской области доначислила ООО «КСА Дойтаг Дриллинг» 39,7 млн руб. налогов и пени.

  • ООО «КСА Дойтаг Дриллинг» в 2014 году перечислило 99% прибыли кипрской KCA Deutag Holding Ltd на счет в британском банке HSBC;
  • C дивидендов был уплачен налог по льготной ставке 5% согласно соглашению с Кипром об избежании двойного налогообложения.

Налоговая инспекция сочла кипрскую фирму технической — созданной исключительно для необоснованной налоговой выгоды и транзита средств в Великобританию. По ее мнению, фактическим получателем дохода была материнская компания KCA European Holding Ltd в Великобритании, которой принадлежало 100% кипрской фирмы. Российской компании пересчитали налог по ставке 10% в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения с Великобританией.

Как компания доказала свою правоту

Представителям бизнеса удалось убедить суд в незаконности доначисления налогов. Инспекция не учла другие обстоятельства:

  • полученные в качестве дивидендов деньги кипрская компания направила на заем в размере $9 млн компании KCA Deutag Gmbh (Германия);
  • с полученных за 2014–2017 годы доходов по процентам компания заплатила налоги на Кипре.

Представленные в суде расчеты показали, что если бы российская компания напрямую выдала заем немецкой, минуя этап выплаты дивидендов в офшор, то общая сумма налогов к уплате в России была бы меньше фактической.

Доводы налоговиков о техническом характере деятельности компании на Кипре представители бизнеса опровергли тем, что компания была учреждена в 2003 году, вела реальную предпринимательскую деятельность, оказывая услуги по корпоративному сопровождению другим компаниям, и кроме российской дочки владела другими активами. Решение перечислить дивиденды на счет в Великобритании было принято из-за масштабного кризиса финансовой системы на Кипре в 2013–2014 годах, который сопровождался заморозкой счетов, пояснил представитель бизнеса в суде.

Большинство подобных споров разрешается в пользу налоговых органов, отмечает руководитель налоговой практики BMS Law Firm Денис Зайцев. «Не потому, что суды в целом благоволят налоговикам, а в силу сложившейся ситуации, когда долгое время бизнес использовал иностранные компании для незаконной налоговой оптимизации», — пояснил юрист. Но, даже когда бизнес прав, всегда остается вероятность, что суд может принять несправедливое решение, добавил он.

Вероятно, это дело — первый пример перелома практики, когда транзит доходов не будет однозначно восприниматься как признак технического характера иностранной структуры, а будет оцениваться в совокупности с другими обстоятельствами ее деятельности и роли в холдинге в целом, отмечает руководитель практики международного налогообложения «ФБК Право» Дмитрий Парамонов.

Полностью о всех коллизиях уникального в российской юридической практике процесса читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, налоговая оптимизация, офшоры, дивиденды
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