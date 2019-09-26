Суд впервые за пять лет отменил начисления за выплату дивидендов в офшор

Суд впервые за пять лет отменил начисления за выплату дивидендов в офшор

Российский суд впервые за несколько лет занял сторону бизнеса, выплатившего дивиденды в офшор, и отменил налоговые доначисления почти на 40 млн руб. Это редкое исключение в практике по подобным делам, говорят юристы

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения Арбитражного суда Сахалинской области.

Это исключительный случай, прокомментировал РБК юрист практики разрешения споров КПМГ в России и СНГ Дмитрий Фомин. По его словам, последние пять лет дела, касающиеся фактического получателя дохода при выплате дивидендов в офшорные юрисдикции, разрешались только в пользу налоговых органов. «Бизнесу не удавалось доказать в суде, что работающие в таких юрисдикциях структуры не являются техническими компаниями, созданными для экономии на налогах», — отметил юрист.

РБК направил запрос в пресс-службу ФНС с просьбой предоставить статистику, какая доля решений в рамках дел о транзите доходов в офшоры принимается в пользу бизнеса.

В чем заключались претензии налоговиков

Во время выездной налоговой проверки ИФНС № 1 по Сахалинской области доначислила ООО «КСА Дойтаг Дриллинг» 39,7 млн руб. налогов и пени.