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OBUV ₽103 (+82,62%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
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ЛУКОЙЛ досрочно выкупил на бирже собственные акции за $3 млрд
ЛУКОЙЛ за год выкупил почти 5% собственных акций и депозитарных расписок на бирже, потратив $3 млрд. Программа была рассчитана до конца 2022 года, но благодаря высоким ценам на нефть компания выполнила ее в четыре раза быстрее
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Кипрская «дочка» ЛУКОЙЛа Lukoil Securities Limited выкупила на бирже 4,96% собственных акций и депозитарных расписок на общую сумму $3 млрд, завершив программу обратного выкупа (buyback), сообщила пресс-служба ЛУКОЙЛа. О запуске программы buyback было объявлено 30 августа 2018 года, согласно плану она должна была завершиться 30 декабря 2022 года, но компания реализовала ее менее чем за год, то есть в четыре раза быстрее.

Всего было выкуплено 13,5 млн обыкновенных акций и 23,7 млн депозитарных расписок (одна расписка соответствует одной акции) ЛУКОЙЛа, говорится в сообщении компании. Еще в мае совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал уменьшить размер уставного капитала компании с 750 млн до 715 млн акций, погасив выкупленные бумаги.

Накануне, 19 августа, ЛУКОЙЛ объявил, что закончил прием заявок на обратный выкуп акций. За время действия предложения акционеры подали заявки на продажу 82,89 млн акций, в то время как ранее было решено выкупить лишь 35 млн акций. На этих новостях акции компании на Московской бирже подорожали более чем на 5%, а капитализация выросла до 3,9 трлн руб.

Программа обратного выкупа была объявлена в рамках реализации предложений менеджмента нефтяной компании, направленных на увеличение ее акционерной стоимости. Еще в конце ноября 2018 года первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын заявил, что компания решила ускориться и завершить buyback в 2019 году. «Исходя из того, сколько компания заработала в этом году, мы решили ускорить программу обратного выкупа», — объяснял он. По словам Матыцына, это своевременное решение с учетом цен на нефть и стабильности бизнеса ЛУКОЙЛа. По итогам 2018 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО выросла в полтора раза, до 619,2 млрд руб. (около $10 млрд).

После завершения программы buyback ЛУКОЙЛ готов объявить о новой программе выкупа, говорил Матыцын 30 мая. По его словам, она может быть утверждена до конца августа.

По данным на 11:00 мск 20 августа бумаги ЛУКОЙЛа на Московской бирже подешевели на 0,1%, капитализация составила 3,9 трлн руб.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: ЛУКОЙЛ
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