Конкуренты просят заломать «Березку»

Операторы электронных площадок предложили лишить «Ростех» монополии на малые госзакупки

Три оператора электронных закупок попросили профильные министерства лишить площадку «Ростеха» монополии на госзакупки малого объема. Статья закона о закупках у единственного поставщика, по их мнению, тоже нуждается в пересмотре

Фото: РБК

Операторы электронных площадок «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «ТЭК-Торг» направили совместное обращение в профильные министерства и ведомства против эксклюзивного права торговой площадки «Березка» на проведение малых закупок. Копия письма есть в распоряжении РБК, авторы подтвердили его подлинность («РТС-тендер» и «ТЭК-Торг» подтвердили, «Сбербанк-АСТ» отказался от комментариев). Письмо адресовано руководству Минфина, ФАС, Казначейства, Счетной палаты и комитета Госдумы по экономической политике.

Все малые на одной площадке

Госзакупки осуществляются исключительно в электронном виде. Госзаказчики вправе выбирать любую из восьми отобранных правительством онлайн-площадок.

Правительство вынесло малые закупки в отдельную категорию со специфическими правилами. С 1 марта 2019 года их можно проводить не на любой из восьми площадок, а исключительно через Единый агрегатор торговли «Березка».

Общий объем рынка малых закупок составил примерно 800 млрд руб. за 2018 год, приводят оценку крупнейшие операторы торгов.

«Березка» появилась по распоряжению правительства и работает с 1 июля 2018 года. Оператор системы — «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех». С 1 ноября 2018 года все закупки канцелярии для федеральных органов исполнительной власти проводятся через «Березку», а с 1 марта 2019 года — любые работы и услуги малого объема.

Авторы обращения считают, что госзаказчики должны сами выбирать площадки для малых закупок, ориентируясь на удобные и безопасные решения. «Нормативное закрепление обязательного использования «Березки» и тем самым монополизация рынка малых закупок приведут к деградации этого рынка и снижению эффективности закупок малого объема», — считают авторы обращения.

По их мнению, у «Березки» нет «радикальных отличий» от других ресурсов. Закупки на электронных площадках проходят двумя основными способами. Госзаказчик может выбрать товары или услуги среди предложений в электронном магазине. Однако наиболее востребован второй метод, когда заказчики публикуют извещение о малой закупке и собирают заявки — таким образом проходит до 85% закупок малого объема в онлайн-магазинах, отмечают авторы письма.

На площадке «Березки» сейчас реализован только один способ — котировочная сессия, а способ запроса предложений — пока нет, рассказал РБК гендиректор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин.

Пока закупки через «Березку» обязательны только для федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений. Остальные заказчики еще могут проводить закупки на других онлайн-площадках.

За июль через «Березку» прошли закупки на 190 млн руб.;

Всего через операторов электронных площадок в месяц проходит 200 тыс. закупок малого объема на общую сумму 8 млрд руб.

Позиция оператора Говорить о монополизации безосновательно, сообщил РБК представитель компании «РТ-Проектные технологии», оператора «Березки». «Березка» — агрегатор информации о стоимости товаров и услуг. На ней размещаются предложения поставщиков, в том числе других информационных систем. Заказчики вправе осуществлять закупки не через «Березку», если стоимость аналогичных товаров и услуг будет ниже. Информация о таком контракте должна быть размещена в реестре закупок, пояснил оператор «Березки». «Одним из важнейших результатов реализации проекта является то, что около 500 млрд руб. закупок малого объема в год выйдут на публичный рынок и станут прозрачны», － подчеркивается в сообщении. Сейчас в реестре закупок «Березки» зарегистрировано 200 тыс. контрактов на сумму более 10 млрд руб. Непосредственно через «Березку» заключено только 16%, 33 тыс. контрактов на сумму 1,3 млрд руб. Остальные закупки на сумму 8,7 млрд руб. совершены в розничной торговой сети без использования электронных магазинов.

Предложения по корректировке закона

Сейчас порядок проведения закупок малого объема детально не прописан в законодательстве. «По сути, это не закупки малого объема, а возможность закупки способом выбора единственного поставщика», — утверждает Сытин. Изменения в закон о госзакупках должны быть приняты в текущую, осеннюю, сессию Госдумы, сообщал ранее ТАСС.

Операторы электронных площадок предложили корректировку статьи 93 — о закупках у единственного поставщика:

Разрешить госзаказчикам проводить закупки малого объема на любых из восьми отобранных правительством электронных площадках;

Разрешить закупки малого объема в форме короткой сессии по сбору ценовых предложений;

Автоматизировать реестр закупок малого объема. Для этого нужно обязать электронные магазины передавать информацию в Единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС). Сейчас «Березка» ведет реестр закупок, который транслируется в ЕИС.

РБК направил запросы во все ведомства, которым адресовано обращение электронных площадок, и в пресс-службу «Ростеха».

Заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев сообщил РБК, что «монополизации рынка, конечно, быть не должно», поэтому позиция аккредитованных площадок понятна. «Но необходимо данную позицию взаимоувязать с ранее принятым решением правительства по экспериментальной работе электронного магазина «Березка» и найти решение, которое будет поддержано всеми участниками», — отметил он.

Уже готова концепция работы таких электронных магазинов, включая онлайн-контроль за их работой, рассказал Евраев. По его словам, нужно создать единую базу предложений товаров и спроса на них со стороны заказчиков, «чтобы и во Владивостоке, и в Калининграде заказчики работали с единой базой предложений по товарам». «Кроме того, предприниматели не должны проходить повторную регистрацию для работы в таких магазинах», — добавил замглавы ФАС.