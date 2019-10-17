Конкуренты просят заломать «Березку»

Операторы электронных площадок «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «ТЭК-Торг» направили совместное обращение в профильные министерства и ведомства против эксклюзивного права торговой площадки «Березка» на проведение малых закупок. Копия письма есть в распоряжении РБК, авторы подтвердили его подлинность («РТС-тендер» и «ТЭК-Торг» подтвердили, «Сбербанк-АСТ» отказался от комментариев). Письмо адресовано руководству Минфина, ФАС, Казначейства, Счетной палаты и комитета Госдумы по экономической политике.
Все малые на одной площадке
Госзакупки осуществляются исключительно в электронном виде. Госзаказчики вправе выбирать любую из восьми отобранных правительством онлайн-площадок.
Правительство вынесло малые закупки в отдельную категорию со специфическими правилами. С 1 марта 2019 года их можно проводить не на любой из восьми площадок, а исключительно через Единый агрегатор торговли «Березка».
Общий объем рынка малых закупок составил примерно 800 млрд руб. за 2018 год, приводят оценку крупнейшие операторы торгов.
«Березка» появилась по распоряжению правительства и работает с 1 июля 2018 года. Оператор системы — «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех». С 1 ноября 2018 года все закупки канцелярии для федеральных органов исполнительной власти проводятся через «Березку», а с 1 марта 2019 года — любые работы и услуги малого объема.
Авторы обращения считают, что госзаказчики должны сами выбирать площадки для малых закупок, ориентируясь на удобные и безопасные решения. «Нормативное закрепление обязательного использования «Березки» и тем самым монополизация рынка малых закупок приведут к деградации этого рынка и снижению эффективности закупок малого объема», — считают авторы обращения.
По их мнению, у «Березки» нет «радикальных отличий» от других ресурсов. Закупки на электронных площадках проходят двумя основными способами. Госзаказчик может выбрать товары или услуги среди предложений в электронном магазине. Однако наиболее востребован второй метод, когда заказчики публикуют извещение о малой закупке и собирают заявки — таким образом проходит до 85% закупок малого объема в онлайн-магазинах, отмечают авторы письма.
На площадке «Березки» сейчас реализован только один способ — котировочная сессия, а способ запроса предложений — пока нет, рассказал РБК гендиректор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин.
Пока закупки через «Березку» обязательны только для федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений. Остальные заказчики еще могут проводить закупки на других онлайн-площадках.
- За июль через «Березку» прошли закупки на 190 млн руб.;
- Всего через операторов электронных площадок в месяц проходит 200 тыс. закупок малого объема на общую сумму 8 млрд руб.
Позиция оператора
Говорить о монополизации безосновательно, сообщил РБК представитель компании «РТ-Проектные технологии», оператора «Березки».
«Березка» — агрегатор информации о стоимости товаров и услуг. На ней размещаются предложения поставщиков, в том числе других информационных систем.
Заказчики вправе осуществлять закупки не через «Березку», если стоимость аналогичных товаров и услуг будет ниже. Информация о таком контракте должна быть размещена в реестре закупок, пояснил оператор «Березки».
«Одним из важнейших результатов реализации проекта является то, что около 500 млрд руб. закупок малого объема в год выйдут на публичный рынок и станут прозрачны», － подчеркивается в сообщении.
Сейчас в реестре закупок «Березки» зарегистрировано 200 тыс. контрактов на сумму более 10 млрд руб. Непосредственно через «Березку» заключено только 16%, 33 тыс. контрактов на сумму 1,3 млрд руб. Остальные закупки на сумму 8,7 млрд руб. совершены в розничной торговой сети без использования электронных магазинов.
Предложения по корректировке закона
Сейчас порядок проведения закупок малого объема детально не прописан в законодательстве. «По сути, это не закупки малого объема, а возможность закупки способом выбора единственного поставщика», — утверждает Сытин. Изменения в закон о госзакупках должны быть приняты в текущую, осеннюю, сессию Госдумы, сообщал ранее ТАСС.
Операторы электронных площадок предложили корректировку статьи 93 — о закупках у единственного поставщика:
- Разрешить госзаказчикам проводить закупки малого объема на любых из восьми отобранных правительством электронных площадках;
- Разрешить закупки малого объема в форме короткой сессии по сбору ценовых предложений;
- Автоматизировать реестр закупок малого объема. Для этого нужно обязать электронные магазины передавать информацию в Единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС). Сейчас «Березка» ведет реестр закупок, который транслируется в ЕИС.
РБК направил запросы во все ведомства, которым адресовано обращение электронных площадок, и в пресс-службу «Ростеха».
Заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев сообщил РБК, что «монополизации рынка, конечно, быть не должно», поэтому позиция аккредитованных площадок понятна. «Но необходимо данную позицию взаимоувязать с ранее принятым решением правительства по экспериментальной работе электронного магазина «Березка» и найти решение, которое будет поддержано всеми участниками», — отметил он.
Уже готова концепция работы таких электронных магазинов, включая онлайн-контроль за их работой, рассказал Евраев. По его словам, нужно создать единую базу предложений товаров и спроса на них со стороны заказчиков, «чтобы и во Владивостоке, и в Калининграде заказчики работали с единой базой предложений по товарам». «Кроме того, предприниматели не должны проходить повторную регистрацию для работы в таких магазинах», — добавил замглавы ФАС.
Всего в 2019 году в единой информационной системе размещено 1,8 млн закупок на общую сумму свыше 6 трлн руб. «Сбербанк-АСТ» лидирует на рынке госзаказа с долей 38,6% по количеству закупок, сообщили РБК в компании. Однако по доле в общей сумме закупок (22%) «Сбербанк-АСТ» уступает «РТС-тендер» с долей 34,8% по 44-ФЗ и 32% по 223-ФЗ, уточнили РБК в «РТС-тендер». «ТЭК-Торг» сообщил, что провел свыше 90 тыс. закупок, включая не только государственные, но и коммерческие, за девять месяцев 2019 года общим объемом более 927 млрд руб. (по начальной минимальной цене контракта).