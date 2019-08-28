СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

С предложением выступил Минпромторг. Проект соответствующего постановления уже направлен для обсуждения в заинтересованные министерства, выяснила газета «Ведомости»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти России рассматривают возможность установления квоты в 50% на госзаказ российских товаров. Мера может стать временной экономической поддержкой производителей российских товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом пишет в среду газета «Ведомости», которая ознакомилась с проектом соответствующего постановления правительства. Автором предложений выступил Минпромторг.

Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%. При этом часть квоты предлагают отдавать именно производителям ОПК.

Кроме того, предлагается проводить торги только для российских производителей. В случае если они будут признаны несостоявшимися, организовывать повторные — уже для всех.

Представители Минпромторга, Минфина и Минэкономразвития не ответили на запросы издания о комментариях. Заместитель руководителя Михаил Евраев заявил газете, что регулятор не поддерживает предложение Минпромторга. По его мнению, оно «поделит российские предприятия на более российские и менее».