Прибрежные ресурсы покорятся частным компаниям до 2035 года

Последний вариант Энергетической стратегии предполагает либерализацию доступа на шельф Арктики

До 2035 года у «Газпрома» и «Роснефти» могут появиться конкуренты на арктическом шельфе. Это предусмотрено проектом Энергостратегии, одна из целей которой — ускоренное освоение месторождений Арктической зоны и шельфа

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Энергетической стратегии России на период до 2035 года, которую в правительстве обсуждают уже несколько лет, будет предусмотрена либерализация доступа для частных нефтегазовых компаний на арктический шельф. Это следует из проекта последней версии, с которой ознакомился РБК. Источник, близкий к одному из профильных ведомств, подтвердил ее подлинность. Сейчас на шельфе в Арктике могут работать только «Газпром», «Роснефть» и их дочерние структуры.

В Энергостратегии будет предусмотрено «создание долгосрочных инвестиционных условий для ускоренного освоения месторождений Арктической зоны и континентального шельфа Российской Федерации», а также «расширение доступа российских компаний, обладающих необходимым опытом и финансовыми ресурсами, в состав потенциальных пользователей участков недр федерального значения, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации». Под этими предложениями имеется в виду либерализация доступа на шельф для частных компаний, пояснил собеседник РБК. Он добавил, что доступ будет не безусловным, а с оговорками, но не сказал, с какими.

Недавно с инициативой либерализовать доступ на шельф выступил вице-премьер Юрий Трутнев, который курирует Дальний Восток и Арктику. В конце июля он написал президенту Владимиру Путину письмо, в котором указал, что арктический шельф «не работает на экономическое развитие России». По сведениям Трутнева, с 2012 года, когда право на доступ к шельфу получили только госкомпании с пятилетним опытом работы (под это определение попали «Газпром» и «Роснефть»), правительство выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа в Арктике, обязав компании пробурить 86 скважин за 20 лет. Но за семь с половиной лет, к лету 2019 года, пробурено только пять скважин и первоначальные сроки освоения шельфа сорваны.

Такое медленное развитие Трутнев объясняет отсутствием конкуренции. Упущенную выгоду от этого в приросте ВВП России к 2035 году эксперты оценивают в 18 трлн руб. Вице-премьер предложил допустить на нераспределенные участки шельфа иностранных и российских инвесторов в консорциуме со специально созданной для этого госкомпанией-оператором. Это позволит получить не только прирост запасов нефти и газа, но и активизирует другие отрасли промышленности — от судостроения до геологоразведки, указывал он.

В конце августа Трутнев и вице-премьер Дмитрий Козак (курирует ТЭК в правительстве) провели совещание, по итогам которого поручили министерствам подготовить законопроект о стимулах для развития арктического шельфа, в том числе о возможном допуске к нему частных компаний. «Вчера на совещании с Козаком самое главное, что произошло, — все ведомства высказались за то, чтобы расширить субъектный состав [компаний, работающих на шельфе]», — заявил на следующий день Трутнев. Только министр энергетики Александр Новак фактически выступил против доступа частных нефтегазовых компаний на арктический шельф, предложив закрепить за российскими госкомпаниями контроль в консорциумах, которые смогут получить лицензии на шельфе.

Представитель Трутнева отказался комментировать Энергостратегию, представители Козака и Минэнерго не ответили на запросы РБК. РБК направил запросы в «Роснефть», «Газпром» и крупнейшую частную нефтяную компанию «ЛУКОЙЛ», глава которой Вагит Алекперов не раз выступал за либерализацию доступа на шельф, но они пока не ответили.

«Роснефть» резко выступает против доступа частных компаний на шельф, говорил в августе РБК источник, близкий к компании. «Во-первых, арктический шельф — это стратегическая территория, либерализация доступа к нему нецелесообразна и просто опасна. Иностранцы могут и сейчас попасть в такие проекты в консорциумах с госкомпаниями, но не спешат вкладывать средства или делиться технологиями», — пояснил он.