«Росатом» одержал победу на стенде

Госкорпорация по атомной энергии создаст испытательную установку для отечественного СПГ-оборудования

Правительство выбрало «Росатом» подрядчиком по строительству первого в России испытательного стенда для оборудования больших заводов СПГ. Рынок такого оборудования, нужного в первую очередь НОВАТЭКу, оценивают в 50–100 млрд руб.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В конкурсе Минпромторга на строительство стенда для испытания оборудования для крупнотоннажных заводов по сжижению природного газа (СПГ) победил «Росатом», рассказал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя». Помимо «Росатома» на создание стенда, инициированное крупнейшей российской частной газовой компанией «НОВАТЭК», претендовали еще две госкорпорации — «Ростех» и «Роскосмос».

Стенд строится в рамках поручения президента Владимира Путина от декабря 2017 года по локализации в России критически важных технологий для производства, хранения, транспортировки и использования СПГ.

Источник, близкий к «Росатому», сказал РБК, что стоимость стенда составит «менее 1,5 млрд руб.». Гендиректор и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон еще в январе 2019 года говорил, что Минпромторг выделил на этот проект «порядка 2 млрд руб.». Ранее собеседники РБК оценивали проект в полтора-два раза дороже — от 2 млрд до 3,5 млрд руб.

С появлением в России стенда для крупнотоннажных заводов СПГ (мощностью свыше 1 млн т ежегодно) будет завершено создание необходимой испытательной базы для реализации проектов в области сжижения природного газа на основе отечественных технологий и оборудования, указал Лихачев, напомнив, что стенд будет первым в России и третьем в мире. Он позволит проводить испытания всей линейки насосов и арматуры, необходимых для реализации отечественных СПГ-проектов, сказал Лихачев.

Ранее на площадке «Атомэнергомаша», входящего в «Росатом», был сооружен испытательный стенд на жидком азоте для испытания криогенных насосов для среднетоннажных заводов СПГ (до 1 млн т СПГ в год). На нем уже были проведены испытания первых СПГ-насосов, произведенных машиностроительным дивизионом «Росатома».

Кто конкурировал с «Росатомом»

За право построить стенд спорили «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех». По словам источника РБК, близкого к одному из претендентов, все они хотят закрепиться на перспективном рынке оборудования для СПГ. Программа по развитию нефтепереработки в России завершается, программа развития нефтехимии — в середине реализации, а направление СПГ только формируется, указал он, оценив объем рынка оборудования для СПГ в 50–100 млрд руб. в год.

Сейчас почти 100% ключевого оборудования и технологий для производства крупнотоннажного СПГ производят иностранные компании. Российские игроки, которые смогут первыми выйти и закрепиться на этом рынке, получат преимущество первопроходца, заключил собеседник РБК.

Публично о своем интересе к созданию стенда заявлял только «Росатом». «Роскосмос» предлагал построить стенд на площадке ФКП «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» в Сергиево-Посадском районе, рассказал один из источников РБК. Там проводятся стендовые испытания жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок и ступеней ракет, говорится на сайте предприятия. У «Ростеха» несколько площадок на выбор, указал собеседник.

Три компании представили свои предложения по стоимости стенда и тарифам для испытаний еще в феврале 2019 года на заседании межведомственной рабочей группы, которая курирует локализацию критически важного оборудования для СПГ, сказал РБК представитель Минпромторга.

Представитель «Ростеха» отказался от комментариев, представитель «Роскосмоса» не ответил на запросы РБК.

Кто профинансирует испытательный стенд Каждая из госкорпораций — «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех» — может построить стенд самостоятельно на свои деньги, но все ждут денег из бюджета, сказал один из собеседников РБК. Компании и правительство обсуждают схему финансирования стенда уже около года. По его словам, если строить на свои деньги, оператор выставит экономически обоснованные тарифы, чтобы проект окупился, но тогда есть вероятность, что производители откажутся от такой дорогой услуги. А если деньги выделят из бюджета, государство сможет предложить рынку щадящую тарифную политику, поскольку у него нет цели заработать на проекте, объясняет собеседник. Минпромторг прорабатывал вопрос строительства стенда за заемные и собственные средства, но такая схема финансирования приведет к существенному увеличению тарифа по отношению к общемировому уровню, сказал РБК представитель ведомства. По его словам, для установления рыночного тарифа на испытания требуется обеспечить государственное финансирование (такое решение приняли участники межведомственной рабочей группы еще в феврале 2019 года). Министерство ожидает, что на стенде будет испытываться не только российское, но и иностранное оборудование, добавил представитель.

Зачем НОВАТЭКу нужна локализация СПГ-оборудования

Стенд для испытания криогенного оборудования критически важен для НОВАТЭКа, объяснял его глава Леонид Михельсон в январе 2019 года. В качестве примера он привел производство насосов для отгрузки СПГ: каждый насос должен пройти испытания, но стенды для них сейчас расположены только в США, это делает недостижимым производство оборудования в России. НОВАТЭК разработал на собственные средства основные технические решения для стендового комплекса и передал Минпромторгу. Михельсон призывал министерство выбрать оператора стенда в ближайшее время.

В конце 2018 года НОВАТЭК запустил три очереди своего первого завода по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т в год и стоимостью $27 млрд. К 2030 году НОВАТЭК может увеличить производство до 70 млн т СПГ, инвестиции превысят 2,5 трлн руб. ($38 млрд по текущему курсу ЦБ), рассказывал Михельсон.

Планы НОВАТЭКа активно поддерживает государство. Россия планирует занять до 20% на мировом рынке СПГ и войти в тройку лидеров стран — экспортеров СПГ, рассказывал осенью прошлого года министр энергетики Александр Новак. О том, что Россия планирует увеличить производство до 120–140 млн т в год к 2035 году, заявил в среду, 2 октября, Владимир Путин, выступая в ходе «Российской энергетической недели».

НОВАТЭК решил стимулировать масштабное развитие российских аналогов оборудования для СПГ, чтобы удешевить стоимость новых заводов. Четвертую линию на «Ямал СПГ» мощностью 0,9 млн т НОВАТЭК строит на собственной технологии «Арктический каскад» и полностью на российском оборудовании, объяснял Михельсон Путину в феврале 2019 года. «Под нее уже заключено порядка 60 договоров с российскими компаниями, в проекте участвуют «Атомэнергомаш», группа ГМС, «Турбонасос» «Роскосмоса», «Криогенмаш» ОМЗ, «Курганхиммаш» и другие», — говорил бизнесмен.