Новак рассказал об «уникальном окне возможностей» для российского СПГ

Министр энергетики видит в развивающемся Азиатско-Тихоокеанском регионе большой потенциал, где Россия хочет занять свою нишу. «Мы ставим задачу выйти на 20%-й уровень рынка СПГ», — сказал Новак на Восточном экономическом форуме

Александр Новак (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Россия видит огромный потенциал для российского сжиженного природного газа (СПГ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщил на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке министр энергетики России Александр Новак, сообщает корреспондент РБК.

«Сегодня в мире потребляется 255 млн тонн сжиженного природного газа, в 2035 году цифра достигнет, по самым скромным оценкам, 550 млн тонн. И 70% этого потребления будут в АТР. Для нас открывается уникальное окно возможностей — чтобы Россия заняла свою нишу», — сказал Новак. «Мы ставим задачу выйти на 20%-й уровень рынка СПГ», — уточнил он.

В целом, как считает Новак, по мере равития АТР энергопотребление будет расти «темпами в два раза выше чем среднемировые». Он объясняет это объективными причинами — в регионе проживает 60% населения Земли. «Есть потенциал по улучшению жизни, будут востребованы и возобновляемые, и невозобновляемые источники энергии», — считает он.

«За последние пять лет, начиная с 2012 года, в два раза выросли поставки нефти в АТР», — заметил Новак. По его словам, сейчас Россия поставляет в регион 80 млн тонн нефти и 100 млн тонн угля.

В интервью телеканалу РБК в рамках ВЭФа Новак также ответил на вопрос, когда Россия ​сможет продавать Китаю энергоносители за рубли. «Очень много факторов, есть общее понимание, что нужно диверсифицировать расчеты, использовать национальные валюты. Возможности будут развиваться», — сказал он.

Также министр рассказал о прогрессе по сотрудничеству в сфере энергетики. «Мы с китайской энергетической компанией проводили переговоры — договорились создать совместные предприятия, которые позволили бы обмениваться существующим опытом по цифровым технологиям, оптимизации издержек, есть чему поучиться и у нас, и нам», — уточнил Новак.​