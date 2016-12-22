Новак рассказал об «уникальном окне возможностей» для российского СПГ

Россия видит огромный потенциал для российского сжиженного природного газа (СПГ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщил на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке министр энергетики России Александр Новак, сообщает корреспондент РБК.
«Сегодня в мире потребляется 255 млн тонн сжиженного природного газа, в 2035 году цифра достигнет, по самым скромным оценкам, 550 млн тонн. И 70% этого потребления будут в АТР. Для нас открывается уникальное окно возможностей — чтобы Россия заняла свою нишу», — сказал Новак. «Мы ставим задачу выйти на 20%-й уровень рынка СПГ», — уточнил он.
В целом, как считает Новак, по мере равития АТР энергопотребление будет расти «темпами в два раза выше чем среднемировые». Он объясняет это объективными причинами — в регионе проживает 60% населения Земли. «Есть потенциал по улучшению жизни, будут востребованы и возобновляемые, и невозобновляемые источники энергии», — считает он.
«За последние пять лет, начиная с 2012 года, в два раза выросли поставки нефти в АТР», — заметил Новак. По его словам, сейчас Россия поставляет в регион 80 млн тонн нефти и 100 млн тонн угля.
В интервью телеканалу РБК в рамках ВЭФа Новак также ответил на вопрос, когда Россия сможет продавать Китаю энергоносители за рубли. «Очень много факторов, есть общее понимание, что нужно диверсифицировать расчеты, использовать национальные валюты. Возможности будут развиваться», — сказал он.
Также министр рассказал о прогрессе по сотрудничеству в сфере энергетики. «Мы с китайской энергетической компанией проводили переговоры — договорились создать совместные предприятия, которые позволили бы обмениваться существующим опытом по цифровым технологиям, оптимизации издержек, есть чему поучиться и у нас, и нам», — уточнил Новак.