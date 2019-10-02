ЛУКОЙЛ вложился в основных акционеров

Крупнейшая российская частная нефтяная компания выкупает с рынка еще 5% акций

ЛУКОЙЛ объявил о запуске нового этапа обратного выкупа своих акций на бирже объемом до $3 млрд. С учетом предыдущего этапа компания может выкупить около 10% бумаг на $6 млрд до конца 2022 года

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Крупнейшая российская частная нефтяная компания ЛУКОЙЛ объявила утром 1 октября о запуске нового этапа программы обратного выкупа своих акций (buyback) на бирже на общую сумму до $3 млрд. Срок действия программы — с 1 октября 2019 года до 30 декабря 2022 года. Приобретать бумаги будет кипрская «дочка» ЛУКОЙЛа Lukoil Securities, говорится в сообщении.

Нефтяная компания указала, что общая сумма программы обратного выкупа акций эквивалентна 36,3 млн обыкновенных акций ЛУКОЙЛа, или 5,1% уставного капитала, по цене закрытия торгов 30 сентября на Лондонской фондовой бирже — $82,74 (5,37 тыс. руб. по курсу Мосбиржи) за депозитарную расписку (соответствует обыкновенной акции).

После сообщения о buyback котировки акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже резко выросли: на пике стоимость 1 октября достигла отметки 5,75 тыс. руб. за акцию, что на 6,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов. К вечеру рост скорректировался до 2,65%, капитализация составила 3,95 трлн руб. (примерно $60,6 млрд).

Предыдущий выкуп О запуске первого этапа buyback на аналогичную сумму ($3 млрд) нефтяная компания сообщила в августе 2018 года. Она была объявлена в рамках реализации предложений менеджмента, направленных на увеличение акционерной стоимости ЛУКОЙЛа. Изначально этот этап также был рассчитан до 30 декабря 2022 года, но еще в ноябре 2018 года первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын сказал, что компания решила ускориться и завершить выкуп досрочно в 2019 году. «Исходя из того, сколько компания заработала в этом году, мы решили ускорить программу обратного выкупа», — объяснил он. По словам Матыцына, это своевременное решение с учетом цен на нефть и стабильности бизнеса ЛУКОЙЛа. По итогам 2018 года чистая прибыль компании по МСФО выросла в полтора раза, до 619,2 млрд руб. (около $10 млрд). 20 августа 2019 года пресс-служба НК сообщила, что Lukoil Securities Limited досрочно завершила первый этап buyback, выкупив на бирже 4,96% собственных акций и депозитарных расписок на общую сумму $3 млрд. Всего было выкуплено 13,5 млн обыкновенных акций и 23,7 млн депозитарных расписок.

Совет директоров ЛУКОЙЛа еще в мае рекомендовал уменьшить размер уставного капитала компании на 35 млн акций — с 750 млн до 715 млн, погасив выкупленные бумаги. Их погашение состоялось 28 августа. После этой операции доли основного акционера и президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова и вице-президента Леонида Федуна выросли до 27,33 и 10,26% соответственно, подсчитал аналитик АКРА Василий Танурков. В случае выкупа и погашения еще 5% акций после нового этапа buyback пакеты Алекперова и Федуна увеличатся до 29,3 и 10,8% соответственно.

Аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук считает, что новый этап выкупа акций ЛУКОЙЛ также завершит досрочно, скорее всего, еще до конца 2020 года. По итогам первого полугодия 2019 года выручка компании составила $60,9 млрд, чистая прибыль — $5,06 млрд. «Мы считаем, что акции ЛУКОЙЛа могут стоить дороже текущих биржевых котировок, в том числе из-за программы выкупа. Наш прогноз — 6550 руб. за штуку», — добавил Полищук. Это соответствует росту на 18% от цены закрытия 1 октября.

В июне 2019 года стало известно, что ЛУКОЙЛ впервые вошел в топ-10 крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной стоимости (TSR) в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group. Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018 годы) составил 27,1%. Компания заняла десятое место, уступив одну строчку американской медицинской компании UnitedHealth Group и опередив индийский банк HDFC. Рост стоимости компании аналитики объясняли как раз программой обратного выкупа акций.