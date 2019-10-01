Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,32 63,90 EUR Нал. 71,26 70,04 USD Бирж. 65,09 +0,23 EUR Бирж. 70,87 +0,20 USD ЦБ. 64,64 +0,23 EUR ЦБ. 70,72 +0,40 EUR/USD 1,09 -0,00 BTC/USD Бирж. 8405,10 +602,54 IMOEX 2754,25 +0,26% RTSI 1332,70 -0,09% Brent 59,52 -2,25% DJIA 26916,83 +0,36% Nasdaq 7999,34 +0,75%
Ротация дошла до партячеек
Лента новостей
Пальто, плащи, куртки, шубы: гид по верхней одежде этого сезона 10:10, Pink Bitcoin резко подорожал: цена криптовалюты снова превысила $8 тыс. 10:06, Крипто 6 госкомпаний решили приватизировать: стоит ли покупать их акции? 10:04, Quote Власти изменят правила предоставления российского гражданства 10:03, Экономика В Кузбассе суд признал недействительным брак с мужчиной без сознания 10:02, Общество Четыре якутских кейса: украшения, газ, туризм и овощи 10:00, Партнерский материал ЦБ выдаст Сбербанку предписание из-за опоздания с подключением к СБП 09:57, Финансы Россия попала в «глубокую ложбину» североатлантического циклона 09:49, Общество Как антиполетные идеи корпораций бьют по авиаперевозчикам — Bloomberg 09:33, PRO Более трети россиян стали чаще ездить на такси 09:32, Общество ОСАГО изменилось с 1 октября: как теперь ездить 09:32, Авто Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке 09:30, РБК и SAP В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы 09:30, Общество Си Цзиньпин посчитал невозможным остановить продвижение Китая 09:27, Политика Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией 09:02, Политика Большой, маленький, дорогой: что не важно для женщины при выборе авто 09:00, РБК и Subaru Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян 09:00, Экономика Шведскую экоактивистку Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме 09:00, Политика Итоги трех кварталов: S&P 500 показал максимальный за 22 года рост 09:00, Quote В гостях у пяти крупнейших сингапурских компаний 08:31, РБК и ВТБ Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса 08:00, Политика Макей — РБК: «Нет смысла подозревать Белоруссию в попытках уйти на Запад» 08:00, Политика В Минфине назвали объем выплат увольняемым чиновникам на ближайшие годы 07:56, Финансы В сенате напомнили об условиях рассмотрения импичмента Трампу 07:49, Политика Джорджо Армани: «Работа — самая эффективная антивозрастная сыворотка» 07:45, PRO Умные решения: 3 гаджета для делового человека 07:01, РБК и HUAWEI Летевший в Нерюнгри самолет вынужденно сел в Иркутске из-за снегопада 07:00, Общество Рекордные покупки «Атлетико» и фактор Симеоне. Главное о сопернике «Локо» 07:00, Спорт
Газета
Ротация дошла до партячеек
Газета № 150 (3105) (0110) Политика,
0
Ротация дошла до партячеек
«Единая Россия» начинает готовиться к думским выборам 2021 года
«Единая Россия» проведет ротацию глав региональных отделений перед ноябрьским съездом, на котором будет дан старт кампании по выборам в Госдуму. Всего планируется сменить до 20 глав отделений, часть из них — под задачи 2021 года
Фото: Александр Музыченко / «‎Коммерсантъ»

Ротация перед съездом

Руководство «Единой России» планирует сменить до 20 глав региональных отделений в преддверии съезда партии, намеченного на конец ноября. Об этом РБК рассказал источник в руководстве «Единой России» и подтвердили в пресс-службе партии.

Предстоящий съезд будет посвящен подготовке к думским выборам 2021 года и оценке результатов прошедшей региональной кампании, ранее говорил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Съезд будет «исключительно электоральным, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую и фактически дадим старт кампании 2021 года», пояснял он.

К моменту проведения съезда в партии уже будет понимание, по какой модели пройдут выборы в Госдуму — будет ли сохранено соотношение списочников и одномандатников в пропорции 50 на 50 или же произойдут изменения, заявил РБК источник в руководстве «Единой России». Ранее близкие к администрации президента собеседники РБК сообщали об обсуждении идеи изменения пропорции с увеличением числа одномандатников до 75% и уменьшением списочной составляющей до 25%.

Зачем запустили ротацию

Один из этапов подготовки к съезду — ротация глав региональных отделений. В настоящее время идет аудит их работы, «по итогам возможны кадровые решения», сказал РБК источник в руководстве «Единой России». Часть секретарей будут ротированы по итогам региональных выборов 2019 года, часть — в преддверии региональных кампаний 2020 года (где ожидаются сложные для партии власти выборы), еще часть — под задачи 2021 года, пояснил собеседник РБК. При этом ротация в преддверии думских выборов «необязательно означает, что человек плохо работал», говорит источник. Замена может происходить по принципу соответствия или несоответствия главы регионального отделения поставленным задачам, пояснил собеседник РБК.

Руководство «Единой России» также планирует составить рейтинг секретарей региональных отделений и к съезду довести до партийцев топ-10 лидеров и топ-10 отстающих, сообщил собеседник РБК.

Какую цель ставит «Единая Россия» на выборах в Госдуму

Если говорить о глобальных задачах партии власти, то это как минимум получение обычного большинства в Госдуме, говорит политтехнолог Петр Быстров. Сохранения нынешнего конституционного большинства, то есть более чем трехсот мандатов, вряд ли приходится ожидать на фоне падения рейтингов партии власти из-за пенсионной реформы, считает он. Хотя за два года, оставшихся до думских выборов, ситуация может измениться, оговаривается эксперт.

Что касается смены глав региональных отделений «Единой России», то «есть регионы, где позиции партии ослаблены»: «В первую очередь это московский горком, глава которого Андрей Метельский проиграл выборы в Мосгордуму. А муниципальные выборы в Санкт-Петербурге и деятельность главы регионального отделения Вячеслава Макарова стали предметом разбирательства со стороны ЦИК», — напоминает Быстров. К тому же партия власти ухудшила свой результат пятилетней давности на муниципальных выборах в Петербурге, добавляет он.

«Если «Единая Россия» хочет сохранить электоральный результат [в Москве и Петербурге на выборах в Госдуму], она должна обновить в первую очередь руководство столичных региональных отделений», — резюмирует эксперт.

Насколько будет эффективна замена глав региональных отделений, зависит от региона и человека, но в целом это полумера, считает политолог Алексей Макаркин. Избиратель имеет дело с устойчивым партийным брендом, и отношение к нему людей зависит не только от работы главы регионального отделения, но и от репутации партии в целом, говорит эксперт.

Задача «Единой России» на думских выборах — как минимум получение обычного большинства, соглашается Макаркин. «Но проблема в том, что прошлые выборы 2016 года прошли для партии очень успешно, она получила конституционное большинство, проиграв всего несколько одномандатных округов. Такой результат был связан с сохранением «крымского эффекта», — рассуждает эксперт. — Если события будут развиваться по инерционному сценарию, то на выборах 2021 года партия, скорее всего, получит по спискам меньше, чем в прошлый раз, а конкуренция в округах серьезно усилится, и не факт, что «Единая Россия» везде выступит успешно. При этом все будут сравнивать результаты выборов 2021 года с 2016-м, «не вдаваясь в детали».

Единороссам необходимо подумать о позитивной повестке, например, о своего рода отчете перед избирателями о сделанном, а также решить, как кандидаты будут идентифицироваться с партией на выборах в одномандатных округах. «Есть избиратель, который готов голосовать за «Единую Россию», и избиратель колеблющийся. Вопрос в том, как не потерять одних и привлечь других», — говорит Макаркин. Возможно, единороссам стоит применить дифференцированный подход: в каких-то регионах акцентировать внимание на связи кандидатов с партией, в каких-то — нет, полагает эксперт.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Андрей Турчак , «Единая Россия»
Материалы по теме
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России» Политика
Кремль и единороссы оценят работу депутатов перед думскими выборами Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter