Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,32 63,90 EUR Нал. 71,26 70,04 USD Бирж. 65,09 +0,23 EUR Бирж. 70,87 +0,20 USD ЦБ. 64,64 +0,23 EUR ЦБ. 70,72 +0,40 EUR/USD 1,09 -0,00 BTC/USD Бирж. 8405,10 +602,54 IMOEX 2754,25 +0,26% RTSI 1332,70 -0,09% Brent 59,52 -2,25% DJIA 26916,83 +0,36% Nasdaq 7999,34 +0,75%
Видеодоказательства не подтвердили вину
Лента новостей
Пальто, плащи, куртки, шубы: гид по верхней одежде этого сезона 10:10, Pink Bitcoin резко подорожал: цена криптовалюты снова превысила $8 тыс. 10:06, Крипто 6 госкомпаний решили приватизировать: стоит ли покупать их акции? 10:04, Quote Власти изменят правила предоставления российского гражданства 10:03, Экономика В Кузбассе суд признал недействительным брак с мужчиной без сознания 10:02, Общество Четыре якутских кейса: украшения, газ, туризм и овощи 10:00, Партнерский материал ЦБ выдаст Сбербанку предписание из-за опоздания с подключением к СБП 09:57, Финансы Россия попала в «глубокую ложбину» североатлантического циклона 09:49, Общество Как антиполетные идеи корпораций бьют по авиаперевозчикам — Bloomberg 09:33, PRO Более трети россиян стали чаще ездить на такси 09:32, Общество ОСАГО изменилось с 1 октября: как теперь ездить 09:32, Авто Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке 09:30, РБК и SAP В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы 09:30, Общество Си Цзиньпин посчитал невозможным остановить продвижение Китая 09:27, Политика Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией 09:02, Политика Большой, маленький, дорогой: что не важно для женщины при выборе авто 09:00, РБК и Subaru Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян 09:00, Экономика Шведскую экоактивистку Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме 09:00, Политика Итоги трех кварталов: S&P 500 показал максимальный за 22 года рост 09:00, Quote В гостях у пяти крупнейших сингапурских компаний 08:31, РБК и ВТБ Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса 08:00, Политика Макей — РБК: «Нет смысла подозревать Белоруссию в попытках уйти на Запад» 08:00, Политика В Минфине назвали объем выплат увольняемым чиновникам на ближайшие годы 07:56, Финансы В сенате напомнили об условиях рассмотрения импичмента Трампу 07:49, Политика Джорджо Армани: «Работа — самая эффективная антивозрастная сыворотка» 07:45, PRO Умные решения: 3 гаджета для делового человека 07:01, РБК и HUAWEI Летевший в Нерюнгри самолет вынужденно сел в Иркутске из-за снегопада 07:00, Общество Рекордные покупки «Атлетико» и фактор Симеоне. Главное о сопернике «Локо» 07:00, Спорт
Газета
Видеодоказательства не подтвердили вину
Газета № 150 (3105) (0110)
0
Видеодоказательства не подтвердили вину
Суд апелляционной инстанции назначил актеру Павлу Устинову условное наказание
Мосгорсуд изменил на условный приговор актеру Павлу Устинову, осужденному за применение насилия к бойцу ОМОН во время протестных митингов в столице. Тем не менее защита намерена добивать оправдательного приговора
Павел Устинов (справа) (Фото: Елизавета Антонова / РБК)

Мосгорсуд изменил приговор осужденном по «московскому делу» Павлу Устинову, назначив ему один год лишения свободы условно с испытательный сроком в два года.

Нижестоящая инстанция — Тверской районный суд — 16 сентября приговорила 24-летнего актера к 3,5 года колонии. Судья Алексей Криворучко признал его виновным в применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК) на акции протеста 3 августа. Прокурор требовал для Устинова шесть лет лишения свободы, тот настаивал, что невиновен и в акции не участвовал.

Мать актера Татьяна Устинова в разговоре с РБК назвала решение Мосгорсуда предсказуемым. Защита Устинова заявила, что будет добивать оправдательного приговора.

Митинг в защиту политзаключенных в Москве. Фоторепортаж Еще 10 фото
Фотогалерея

Пострадавший объяснил, почему задержали Устинова

Мосгорсуд изучил две видеозаписи задержания Устинова, которые ранее отказался смотреть Тверской суд.

Согласно представленному суду заключению по результатам служебной проверки, в действиях отряда ОМОН, задерживавшего Устинова, нарушений не выявлено. На заседании присутствовал получивший при этом вывих плеча омоновец Александр Лягин. Он объяснил, почему было принято решение о задержании Устинова. «Мы заприметили его в толпе и целенаправленно шли к нему... выглядел подозрительно. Выкрикивал лозунги», — рассказал суду Лягин. Сам он не видел, как Устинов делает это, но в «в его группе слышали».

«Как человек, который служил в Росгвардии, я бы не стал наказывать Павла реальным сроком лишения свободы. Он молод», — заявил Лягин, попросив назначить Устинову условный срок. Он также сообщил суду, что на него оказывается давление в интернете, идет «травля в соцсетях».

Прокурор счел, что вина Устинова подтверждается: «Потерпевший себя идентифицировал на записи, Устинов тоже. Никаких оснований не доверять показаниям потерпевшего не имеется. Кроме того, в основу принимаемого судебного решения прошу приложить решение Люблинского суда, согласно которому, игнорируя действия сотрудников полиции, скандировал определенные лозунги… Основной причиной являлись в том числе оскорбительные лозунги, которые Устинов выкрикивал. Поэтому и было принято решение его задержать как участника несанкционированного митинга».

При этом прокурор заявил, что по делу возможно добиться справедливости и без реальной изоляции Устинова. Он попросил учесть поручительства актеров, в том числе художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина. Прокурор попросил назначить Устинову условный срок 3,5 года с испытательным сроком в течение четырех лет, в остальном оставив приговор неизменным.

Защита указала на недостаточность доказательств

Защита Устинова заявила, что при просмотре видео не выявлены обстоятельства, при которых осуществляется вывих. Также адвокаты отметили, что сотрудники Росгвардии при задержании не представились, не предложили пройти в автозак. Их объяснения, согласно которым они пытались пресечь активность Устинова, не имели ничего общего с реальностью, утверждает защита.

«В суде первой инстанции явно усматривалась необъективность судебного следствия. Павел присутствовал на митинге, но не участвовал, не было никакой необходимости его задерживать. В основу приговора были положены ложные показания Лягина и его коллег. Устинова оговорили. Со стороны обвинения не было представлено никаких доказательств его [связанной с митингами] активности», — заявил адвокат Устинова Дмитрий Чешков. Он попросил оправдать Устинова, отменив «незаконное решение» Тверского суда.

Другой адвокат Устинова, Анатолий Кучерена, отметил, что на видео не увидел, как Устинов наносит повреждения росгвардейцу. «Та быстрота, с которой суд первой инстанции вынес решение, не позволяет разобраться. Я попросил бы вас еще раз взвесить, насколько те доказательства, которые представлены, свидетельствуют о вине Устинова», — обратился защитник к суду. Он отметил, что Устинов и его родственники дали показания, что актер никогда не участвовал в митингах и не интересовался политикой.

«Понимаю, что бывают такие экстремальные ситуации, когда не скажешь, я такой-то сотрудник, вы нарушаете то-то, но что мешало в данной ситуации подойти, представиться и сказать: «Вы нарушаете общественный порядок»? Там не было экстремальной ситуации, там не было убийства, он не совершал никаких действий, за которые его можно было скрутить и бить дубинкой. Павел оказал сопротивление. Что ему делать, когда на него идет четыре человека? Он группируется, пытается что-то сказать, у него не получается, и он на полу. Он же не пошел на них как хулиган», — заявил Кучерена.

Дело Павла Устинова

Решение суда первой инстанции по делу Павла Устинова вызвало серьезный резонанс в обществе, в его поддержку у администрации президента на Старой площади прошли одиночные пикеты, на которые вышли в том числе артисты. К флешмобу в соцсетях в защиту Устинова присоединились известные актеры и режиссеры. Недовольство приговором Устинову высказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Пикеты в поддержку актера Павла Устинова. Фоторепортаж Еще 23 фото
Фотогалерея

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев заявил, что посмотрел видео задержания Устинова. «Вы говорите, ролик надо было посмотреть. Посмотрели, и непонятно, сотрудники уполномочены на задержание или нет», — заявил он на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

После общественных протестов Генпрокуратура обжаловала приговор Устинову и попросила Мосгорсуд изменить ему меру пресечения — по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены, который подключился к делу после приговора Тверского суда, а затем и обжаловала приговор.

20 сентября Мосгорсуд удовлетворил ходатайство заместителя генпрокурора Юрия Пономарева и освободил Устинова под подписку о невыезде.

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Павел Устинов , суд , акции протеста , ОМОН , Росгвардия
Материалы по теме
Суд перенес рассмотрение апелляции Устинова для ознакомления с видео Общество
Митинг в поддержку фигурантов «московского дела». Главное Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter