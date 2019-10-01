Видеодоказательства не подтвердили вину

Суд апелляционной инстанции назначил актеру Павлу Устинову условное наказание

Мосгорсуд изменил на условный приговор актеру Павлу Устинову, осужденному за применение насилия к бойцу ОМОН во время протестных митингов в столице. Тем не менее защита намерена добивать оправдательного приговора

Павел Устинов (справа) (Фото: Елизавета Антонова / РБК)

Мосгорсуд изменил приговор осужденном по «московскому делу» Павлу Устинову, назначив ему один год лишения свободы условно с испытательный сроком в два года.

Нижестоящая инстанция — Тверской районный суд — 16 сентября приговорила 24-летнего актера к 3,5 года колонии. Судья Алексей Криворучко признал его виновным в применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК) на акции протеста 3 августа. Прокурор требовал для Устинова шесть лет лишения свободы, тот настаивал, что невиновен и в акции не участвовал.

Мать актера Татьяна Устинова в разговоре с РБК назвала решение Мосгорсуда предсказуемым. Защита Устинова заявила, что будет добивать оправдательного приговора.

Пострадавший объяснил, почему задержали Устинова

Мосгорсуд изучил две видеозаписи задержания Устинова, которые ранее отказался смотреть Тверской суд.

Согласно представленному суду заключению по результатам служебной проверки, в действиях отряда ОМОН, задерживавшего Устинова, нарушений не выявлено. На заседании присутствовал получивший при этом вывих плеча омоновец Александр Лягин. Он объяснил, почему было принято решение о задержании Устинова. «Мы заприметили его в толпе и целенаправленно шли к нему... выглядел подозрительно. Выкрикивал лозунги», — рассказал суду Лягин. Сам он не видел, как Устинов делает это, но в «в его группе слышали».

«Как человек, который служил в Росгвардии, я бы не стал наказывать Павла реальным сроком лишения свободы. Он молод», — заявил Лягин, попросив назначить Устинову условный срок. Он также сообщил суду, что на него оказывается давление в интернете, идет «травля в соцсетях».

Прокурор счел, что вина Устинова подтверждается: «Потерпевший себя идентифицировал на записи, Устинов тоже. Никаких оснований не доверять показаниям потерпевшего не имеется. Кроме того, в основу принимаемого судебного решения прошу приложить решение Люблинского суда, согласно которому, игнорируя действия сотрудников полиции, скандировал определенные лозунги… Основной причиной являлись в том числе оскорбительные лозунги, которые Устинов выкрикивал. Поэтому и было принято решение его задержать как участника несанкционированного митинга».

При этом прокурор заявил, что по делу возможно добиться справедливости и без реальной изоляции Устинова. Он попросил учесть поручительства актеров, в том числе художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина. Прокурор попросил назначить Устинову условный срок 3,5 года с испытательным сроком в течение четырех лет, в остальном оставив приговор неизменным.

Защита указала на недостаточность доказательств

Защита Устинова заявила, что при просмотре видео не выявлены обстоятельства, при которых осуществляется вывих. Также адвокаты отметили, что сотрудники Росгвардии при задержании не представились, не предложили пройти в автозак. Их объяснения, согласно которым они пытались пресечь активность Устинова, не имели ничего общего с реальностью, утверждает защита.

«В суде первой инстанции явно усматривалась необъективность судебного следствия. Павел присутствовал на митинге, но не участвовал, не было никакой необходимости его задерживать. В основу приговора были положены ложные показания Лягина и его коллег. Устинова оговорили. Со стороны обвинения не было представлено никаких доказательств его [связанной с митингами] активности», — заявил адвокат Устинова Дмитрий Чешков. Он попросил оправдать Устинова, отменив «незаконное решение» Тверского суда.

Другой адвокат Устинова, Анатолий Кучерена, отметил, что на видео не увидел, как Устинов наносит повреждения росгвардейцу. «Та быстрота, с которой суд первой инстанции вынес решение, не позволяет разобраться. Я попросил бы вас еще раз взвесить, насколько те доказательства, которые представлены, свидетельствуют о вине Устинова», — обратился защитник к суду. Он отметил, что Устинов и его родственники дали показания, что актер никогда не участвовал в митингах и не интересовался политикой.

«Понимаю, что бывают такие экстремальные ситуации, когда не скажешь, я такой-то сотрудник, вы нарушаете то-то, но что мешало в данной ситуации подойти, представиться и сказать: «Вы нарушаете общественный порядок»? Там не было экстремальной ситуации, там не было убийства, он не совершал никаких действий, за которые его можно было скрутить и бить дубинкой. Павел оказал сопротивление. Что ему делать, когда на него идет четыре человека? Он группируется, пытается что-то сказать, у него не получается, и он на полу. Он же не пошел на них как хулиган», — заявил Кучерена.

Дело Павла Устинова