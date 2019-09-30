Субъективная бедность опередила прожиточный минимум

Левада-центр исследовал представления россиян о нормальной жизни

В восприятии россиян семья живет в бедности, если средний доход одного члена не превышает 12,5 тыс. руб., показало исследование Левада-центра. 40% респондентов сообщили, что их доходы ниже этой субъективной границы

Фото: Юрий Мартьянов / «‎Коммерсантъ»

В представлении россиян семья живет в бедности, если доход одного члена семьи ниже 12,5 тыс. руб., следует из исследования Левада-центра (есть в распоряжении РБК). Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб.

Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса. Авторы исследования также попросили респондентов назвать объем среднедушевого дохода их семьи за прошедший месяц, и он оказался в 2,3 раза ниже оценки нормального дохода — 16,8 тыс. руб. Нормальный в восприятии россиян доход получают только 7% опрошенных, следует из результатов опроса.

При установлении прожиточного минимума, то есть официальной границы бедности, власти ориентируются на возможности бюджетов различных уровней и склонны рассчитывать этот показатель с понижающим коэффициентом, считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов. От величины прожиточного минимума зависит размер минимальной оплаты труда, а также социальных пособий и выплат.

Обгоняющий инфляцию рост величины прожиточного минимума во втором квартале 2019 года (на 7,1% в годовом выражении) привел к увеличению уровня бедности в стране на 0,2 п.п. По итогам первого полугодия текущего года 19,8 млн россиян (13,5% населения) живут на доходы ниже установленного прожиточного минимума, следует из данных Росстата.

Ниже субъективной границы бедности

Согласно результатам исследования Левада-центра, 40% респондентов имеют ежемесячный доход ниже субъективной границы бедности, то есть 12,5 тыс. руб. в месяц. Доля россиян, получающих доход выше порога бедности (60%), в 2019 году оказалась ниже максимального уровня, зафиксированного в 2014 году (67%), но выше значения прошлого года (55%), следует из результатов исследования.

Рост доли граждан, заявивших в прошлом году о доходе ниже порога бедности, мог быть связан с влиянием политических факторов и ухудшением самоощущения респондентов, отмечают сотрудники исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab Степан Гончаров и Ольга Караева. Прежде всего к снижению показателей социального оптимизма привело объявление властями о повышении пенсионного возраста.

Давление падения реальных доходов

Представления о нормальном доходе отражают субъективное восприятие благосостояния, отмечают Гончаров и Караева. «Эта категория имеет для респондентов установочный, а не реальный характер», — утверждают эксперты. Снижение границы «нормального» уровня жизни в 2018 году могло стать следствием общего спада потребительских настроений во второй половине прошлого года, а рост в 2019 году — частичной компенсацией прошлогоднего падения.

С 2017 года разрыв между оценкой нормального дохода и фактическим среднедушевым доходом постепенно снижается. При отсутствии роста реальных располагаемых доходов это может свидетельствовать о снижении потребления и материальных притязаний, полагают социологи.

Реальные доходы россиян падали на протяжении 2014–2017 годов, а в 2018 году показали околонулевой рост (на 0,1%). В первом полугодии 2019 года снижение продолжилось: доходы сократились на 1,3%. Сохранение негативной динамики привело к тому, что Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных доходов в 2019 году в десять раз — с 1 до 0,1%. Фактически это означает изменение реальных располагаемых доходов, близкое к нулю, второй год подряд.

Оценка нормального дохода существенно различается в зависимости от размера населенного пункта.

В Москве средняя необходимая для нормальной жизни сумма находится в пределах от 51,7 тыс. до 59,8 тыс. руб.

Оценки нормального уровня жизни жителей крупных (38,6–42,2 тыс. руб.) и средних городов (35,4–40,4 тыс. руб.) превышают аналогичный показатель для жителей сельской местности (31,4–35,1 тыс. руб.).