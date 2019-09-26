Уотергейт по-киевски

Кто и почему решил начать процедуру импичмента
- Председатель палаты представителей, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Она дала указания шести комитетам палаты начать расследование действий главы государства. «Действия, которые на сегодняшний день предприняты президентом, серьезно нарушили Конституцию, палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте», — заявила Пелоси на пресс-конференции. Глава государства, сказала Пелоси, должен отвечать за свои действия.
- Спикер нижней палаты планирует, что итоги работы всех шести комитетов будут направлены в комитет по юридическим делам, который решит, достаточны ли основания для импичмента. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией.
- Импичмент президента предполагает выдвижение против него обвинений в совершении серьезных преступлений, например в государственной измене и взяточничестве. За этим может последовать отрешение президента от власти. Полный перечень нарушений, преследуемых в порядке импичмента, Конституция США не содержит. Конгрессмены определяют, достаточны ли преступления президента для импичмента.
- Поводом для решения Пелоси стала публикация газеты The Washington Post, которая 19 сентября со ссылкой на двух отставных чиновников написала, что после телефонного разговора президента с неназванным иностранным лидером, в ходе которого Трамп дал «тревожное обещание», один из американских разведчиков написал формальную жалобу своему начальству на действия президента. Позже The Washington Post и другие издания сообщили, что речь шла о состоявшемся в июле телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер якобы обещал возобновить выделение Украине военной помощи в размере $250 млн, только если Зеленский поможет ему получить компромат на бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Последний может стать основным соперником Трампа на выборах 2020 года.
- Трампа сообщения о начале процедуры импичменте застали в Нью-Йорке, где он принимает участие в работе Генеральной ассамблеи ООН. Он отреагировал на новости в Twitter. Действия демократов он назвал «харассментом президента» и пообещал в среду опубликовать полную расшифровку разговора с Зеленским. Президент Украины также находится в Нью-Йорке, у него на этой неделе должна состояться первая личная встреча с Трампом.
Как Украина связана с разбирательством против Трампа
- Представители Демократический партии не раз говорили о возможности импичмента президента Трампа, однако до начала формальных процедур дело ни разу не доходило. Ранее Пелоси указывала, что импичмент — это очень серьезный и нежелательный процесс, который раскалывает общество. Украинский фактор, скорее всего, сыграл роль в решении демократов запустить процедуру импичмента, считает экс-посол США на Украине Джон Хербст. «До появлении в публичном поле истории с разоблачителем Трампа демократы в конгрессе выступали против импичмента. Но сейчас руководство партии выступает за такое решение», — констатировал он в разговоре с РБК.
- Об интересе Трампа и его окружения к работе Джозефа Байдена и его сына Хантера на украинском направлении сообщалось давно. Юрист Трампа Рудольф Джулиани говорил о необходимости расследовать деятельность Байдена-младшего. Байден-старший занимал пост вице-президента США в 2009–2017 годах и в том числе развивал связи с Украиной, тогда как Хантер с 2014 по 2019 год входил в совет директоров крупнейшей независимой газодобывающей украинской компании Burisma Holdings. Во время работы Байден-старший мог требовать у занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, так как Генпрокуратура в то время вела несколько дел в отношении Burisma, полагают соратники Трампа.
- Джулиани в июле встречался в Мадриде с помощником президента Зеленского Андреем Ермаком. По данным The New York Times, на встрече обсуждались два интересующих Трампа вопроса. Первый из них касался того, не пытался ли Киев помешать кампании Трампа во время американских выборов в 2016 году, а второй — возможного влияния Байдена-старшего на Украине.
- Главы комитетов палаты представителей по международным делам Элиот Энгель, по разведке Адам Шифф и по надзору и реформам Илия Каммингс в связи с этими публикациями на прошлой неделе попросили Белый дом и Госдепартамент США предоставить документы, связанные с попытками Трампа и Джулиани «манипулировать украинской системой правосудия, чтобы помочь переизбранию президента и, возможно, дискредитировать политического оппонента». В их письме утверждается, что «в течение почти двух лет президент и его личный адвокат Руди Джулиани, по-видимому, действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить украинское правительство провести политически мотивированные расследования под видом антикоррупционной деятельности».
О чем был разговор Трампа и Зеленского
В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму состоявшихся 25 июля переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Трамп поздравил Зеленского c победой его партии на парламентских выборах и подчеркнул, что США делают очень многое для Украины.
Несколько раз в ходе разговора Трамп указывал, что хотел бы, чтобы Зеленский провел тщательное расследование в отношении «всей этой ситуации на Украине». В частности, Трамп упомянул два вопроса, по которым он ожидал бы от Киева провести разбирательства.
Во-первых, это ситуация вокруг Crowdstrike — компании, которая занималась расследованием взлома серверов структур Демократической партии во время выборов 2016 года. Во-вторых, Трамп упомянул ситуацию вокруг Джо Байдена. «Много разговоров насчет сына Байдена, что Байден остановил расследование, и люди хотят узнать об этом. Если бы ты что-то мог сделать вместе с генпрокурором [США Уильямом Барром], это было бы замечательно. Байден повсюду хвастался, что остановил расследование, поэтому если ты можешь изучить это…» — сказал Трамп во время разговора.
Трамп также назвал «очень хорошим» бывшего генпрокурора Украины, который, по словам президента США, потерял свой пост из-за давления «плохих людей». По всей видимости, речь идет о Викторе Шокине. Американский лидер сказал, что попросит своего юриста Руди Джулиани и генпрокурора США Уильяма Барра позвонить Зеленскому для разговора с ним. «Руди [Джулиани] в курсе, что происходит», — сказал Трамп. Он также пожаловался, что бывший посол США на Украине Мэри Йованович проводила неверный курс политики в стране.
Зеленский поблагодарил президента за поддержку Украины и сказал, что осведомлен о вопросах, которые поднял Трамп. «Я планирую окружить себя отличными людьми, и вдобавок к расследованию [о Crowdstrike] я, как президент Украины, гарантирую, что все расследования будут проведены открыто», — сказал Зеленский. Он также заявил, что следующий генпрокурор будет «100% моим кандидатом», так как его будет утверждать парламент, где партия президента имеет большинство. «Он или она (прокурор. — РБК) разберется в ситуации», — пообещал Трампу Зеленский.
Как устроена процедура импичмента в США
- Процесс импичмента инициирует палата представителей. При этом четкие правила о том, какие процедуры необходимо соблюсти перед вынесением вопроса об импичменте на голосование в палате, в законах не описаны. Согласно устоявшейся практике, сначала члены нижней палаты принимают резолюцию о запуске процесса импичмента. Потом комитет палаты представителей должен изучить основания для вынесения импичмента. Как правило, такое расследование проводит комитет по юридическим делам. Пока что Пелоси обратилась с просьбой начать расследование против Трампа с целью импичмента напрямую к комитетам, резолюция не принималась.
- После изучения обвинений в адрес президента в комитете палаты представителей решают, достаточны ли основания для импичмента. Если большинство членов комитета считает основания достаточными, то один или несколько пунктов обвинений против президента выносится на рассмотрение всей палаты представителей. Президент официально подвергается импичменту, если члены нижней палаты поддержат большинством голосов хотя бы одно из обвинений.
- В нынешнем созыве палаты представителей большинством обладают демократы. Из 435 кресел в палате они контролируют 235. По подсчетам The New York Times, на сегодняшний день о намерениях вынести Трампу импичмент заявляли 204 конгрессмена, 131 были против или пока не определились, а еще 99 не делали заявлений на эту тему. Вердикт конгрессменов будет зависеть от того, какие именно обвинения предъявят Трампу и какие доказательства против него будут собраны, утверждает Джон Хербст.
- Даже если палата представителей объявит Трампу импичмент, это не означает, что президент будет отстранен от должности. Вопрос об отстранении президента решается в сенате, а там у Республиканской партии большинство в 53 сенатора. У демократов 45 сенаторов, еще трое — независимые. Для отстранения главы государства от должности необходимо, чтобы хотя бы один из пунктов обвинений против главы государства поддержали две трети сенаторов.
- Если президента снимают с должности, сенаторы могут запретить ему занимать какой-либо государственный пост в будущем. Такое решение принимается большинством голосов.
- В случае отстранения президента главой государства становится вице-президент. В настоящий момент этот пост занимает Майк Пенс.
- В истории США не было прецедентов отстранения президента с должности в результате импичмента. Впрочем, в 1974 году президент-республиканец Ричард Никсон ушел в отставку, опасаясь, что он будет снят с должности по итогам разбирательств в конгрессе. Палата представителей выносила импичмент двум президентам — Эндрю Джексону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998 году. Однако сенат проголосовал за их оправдание и против их отстранения от должности.
Чем может закончиться процесс импичмента и чем он обернется для Трампа
- С юридической точки зрения обвинения демократов против президента имеют под собой основания, считает профессор Джорджтаунского университета США Андерс Ослунд. «При этом не стоит забывать, что импичмент — политический процесс и собрать две трети голосов в сенате для такого решения будет непросто», — сказал он РБК.
- До сих пор опросы общественного мнения показывали, что большинство респондентов негативно относятся к перспективе импичмента Трампа. По данным интернет-портала Five-Thirty-Eight, который агрегировал все опросы, проведенные с начала 2017 года, на протяжении последних двух лет импичмент в среднем поддерживали 38,5% респондентов, а 55,7% выступали против. Согласно последнему по времени опросу Квиннипэкского университета, против импичмента выступают 60%, за — 32%. Однако среди избирателей — сторонников Демократический партии импичмент президенту поддерживает 61%.
- Особую важность будут представлять слушания по вопросу импичмента в конгрессе, утверждает Ослунд. По его мнению, слушания могут изменить отношение избирателей, ведь в ходе разбирательств Трамп предстанет не в роли лидера страны, а в роли подозреваемого в серьезных преступлениях. Обнародование подробностей обвинений против Трампа и признание им вины могут изменить отношение к президенту, добавил эксперт.
- Результат расследования об импичменте зависит от сенаторов-республиканцев, указывает аналитик консалтинговой компании AKE Group по вопросам политических рисков Максимилиан Хесс. «Импичмент приведет к отставке Трампа, только если сенаторы посчитают, что отстранение президента увеличит их собственные шансы на переизбрание на очередных выборах», — сказал эксперт РБК.