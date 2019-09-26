Уотергейт по-киевски

Четыре вопроса о телефонном разговоре американского и украинского президентов

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О чем был разговор Трампа и Зеленского

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму состоявшихся 25 июля переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Трамп поздравил Зеленского c победой его партии на парламентских выборах и подчеркнул, что США делают очень многое для Украины.

Несколько раз в ходе разговора Трамп указывал, что хотел бы, чтобы Зеленский провел тщательное расследование в отношении «всей этой ситуации на Украине». В частности, Трамп упомянул два вопроса, по которым он ожидал бы от Киева провести разбирательства.

Во-первых, это ситуация вокруг Crowdstrike — компании, которая занималась расследованием взлома серверов структур Демократической партии во время выборов 2016 года. Во-вторых, Трамп упомянул ситуацию вокруг Джо Байдена. «Много разговоров насчет сына Байдена, что Байден остановил расследование, и люди хотят узнать об этом. Если бы ты что-то мог сделать вместе с генпрокурором [США Уильямом Барром], это было бы замечательно. Байден повсюду хвастался, что остановил расследование, поэтому если ты можешь изучить это…» — сказал Трамп во время разговора.

Трамп также назвал «очень хорошим» бывшего генпрокурора Украины, который, по словам президента США, потерял свой пост из-за давления «плохих людей». По всей видимости, речь идет о Викторе Шокине. Американский лидер сказал, что попросит своего юриста Руди Джулиани и генпрокурора США Уильяма Барра позвонить Зеленскому для разговора с ним. «Руди [Джулиани] в курсе, что происходит», — сказал Трамп. Он также пожаловался, что бывший посол США на Украине Мэри Йованович проводила неверный курс политики в стране.

Зеленский поблагодарил президента за поддержку Украины и сказал, что осведомлен о вопросах, которые поднял Трамп. «Я планирую окружить себя отличными людьми, и вдобавок к расследованию [о Crowdstrike] я, как президент Украины, гарантирую, что все расследования будут проведены открыто», — сказал Зеленский. Он также заявил, что следующий генпрокурор будет «100% моим кандидатом», так как его будет утверждать парламент, где партия президента имеет большинство. «Он или она (прокурор. — РБК) разберется в ситуации», — пообещал Трампу Зеленский.