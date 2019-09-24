Раздавай и властвуй

«Газпром нефть» начала применять новые модели менеджмента на своей сети АЗС

Третья по размеру нефтяная компания России «Газпром нефть» передаст сотрудникам в управление часть своих АЗС для стимулирования команды и роста рентабельности компании

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Заправки для сотрудников

«Газпром нефть» до конца 2019 года планирует передать около трети своих АЗС в России в управление партнерам по трем моделям. Об этом сообщил директор по региональным продажам компании Александр Крылов в интервью журналу «Газпром» (компания контролирует «Газпром нефть»). Всего «Газпром нефть» владеет 1237 заправками в России (по данным отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2019 года).

По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать 411 объектов. «Уже несколько лет назад мы начали пробовать партнерские модели управления АЗС: CORO (company owns, retailer operates — компания владеет, ретейлер управляет. — РБК), CODO (company owns, dealer operates — компания владеет, дилер управляет. — РБК) и COPO (company owns, partner operates — компания владеет, партнер управляет. — РБК), что позволяет нам сокращать издержки, повышая эффективность АЗС», — отметил топ-менеджер.

По его словам, третья модель, COPO, — мотивационная. «По COPO мы привлекаем к управлению станцией независимых предпринимателей. Как правило, собственный персонал. Сотрудник чувствует личную ответственность за рост рентабельности конкретной АЗС и уже выступает индивидуальным предпринимателем», — сказал Крылов. РБК запросил детали применения этой модели у пресс-службы «Газпром нефти».

Передача управления сотрудникам и партнерам — аналог франшизы: компания диктует финансовую политику, KPI, нормативы ведения бизнеса, а управленец занимается непосредственно бизнесом, рассказала председатель экспертного совета «Люди People» Виктория Петрова.

Это обычная практика для западных компаний: взять сотрудника более низкого звена и сделать из него хорошего управленца, отметил аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Это принято даже в российском нефтегазе: сотрудник департамента, который вел конкретную сделку, может стать гендиректором объекта, которую купила компания, уточнил он.

Выгодный кофе

Модель CORO предполагает, что АЗС бренда «Газпром нефть» находятся под управлением нетопливного ретейлера, который зарабатывает на продаже сопутствующих товаров. По этой модели «Газпром нефть» сотрудничает с компанией «Стопэкспресс» (бренд — Stopexpress). Магазины под ее брендом стали открываться на заправках «Газпром нефти» в Москве и Петербурге в начале 2018 года.

По словам Крылова, эта модель распространена в Европе. Например, BP в 2005 году начала сотрудничать с Marks & Spencer, которая открыла при заправках кафе M&S Simply Food. На сегодняшний день почти все заправки BP в Великобритании кобрендовые (280 из примерно 300), всего у BP 1100 заправок, которые работают в партнерстве с разными ретейлерами.

«В модели CODO станцией управляет профессиональный дилер, который получает топливо «Газпром нефти» и сильный бренд, а драйвером роста является реализация нефтепродуктов», — отметил Крылов. По его словам, подобные форматы станций распространены в США, где около 80% топлива продается при магазинах.

Кофе уже несколько лет оказывается более высокомаржинальным продуктом для продажи на АЗС, чем само топливо. Крылов сообщил, что за первые полгода 2019 года выручка от продажи кофе на АЗС «Газпром нефти» возросла на 16%, до 1,5 млрд руб. По данным компании, в 2018 году ее заправки выручили от продажи кофе более 3 млрд руб., продав более 29 млн чашек кофе. В 2017 году компания получила от продажи кофе 2,7 млрд руб.

Такие формы партнерства и управления часто встречаются и на Западе, и в России: Coca-Cola давно не разливает напитки сама, а является только держателем формулы и общим концептуальным и финансовым центром, «Яндекс.Такси» и Uber, как правило, не владеют машинами: таксопарки и частные водители могут использовать ИТ-инфраструктуру этих компаний для оказания услуг пассажирам, напомнила Петрова. Но для российских госкомпаний это нераспространенная практика: у них более жесткие представления о том, как вести бизнес, заключила она.

Представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев, в пресс-службе «Роснефти» не ответили на запрос РБК.