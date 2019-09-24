Бюджетные плоды открытого неба

Кто полетит из Пулково
Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха». Заявки поступили от ирландской Ryanair, британской EasyJet и венгерской Wizz Air, рассказал РБК гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) Леонид Сергеев.
Седьмая степень «свободы воздуха» (или «открытого неба») позволяет авиакомпании перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране ее регистрации. «То есть, например, ирландская авиакомпания может выполнять рейсы между Петербургом и городом в третьем государстве», — пояснял на прошлой неделе представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт.
«За счет этих лоукостеров к 2025 году мы планируем привлечь в Петербург до 6 млн [дополнительных] туристов в год», — сказал Сергеев. Он отметил, что заявку на полеты из Петербурга в США подавала еще одна авиакомпания из СНГ, но не стал уточнять ее названия. «Надо понимать, это те [авиакомпании], кто среагировал первыми до официального объявления инициатив [о введении в Пулково системы «открытого неба»]. На практике реальный спрос будет больше», — продолжает Сергеев. По данным оператора Пулково, за 2018 год за рубеж летали 7 млн пассажиров из Петербурга, за первое полугодие 2019 года — 3,2 млн человек.
Согласно предварительным планам маршрутов, иностранные лоукостеры планируют осуществлять перевозки круглогодично: распределение перелетов летом и зимой — 60 на 40% соответственно.
По словам Сергеева, переговоры с Минтрансом будут продолжаться. ВВСС уже направили в Минтранс сетку маршрутов в 33 страны. Согласно презентации оператора Пулково (есть у РБК), в рамках «открытого неба» аэропорт ожидает к 2025 году наибольший прирост пассажиров из Германии (514 тыс. пассажиров), Франции (496 тыс. человек), Великобритании (375 тыс.), Италии (357 тыс.) и Испании (343 тыс.). Источник в одном из профильных ведомств сказал РБК, что пока не получено разрешения от авиационных властей, договоренность авиакомпаний с аэропортом носит формальный характер и такие полеты невозможны.
РБК направил запросы в пресс-службы Ryanair, EasyJet и Wizz Air, а также представителю крупнейшего российского лоукостера «Победа».
Введение «открытого неба» позволит не только увеличить приток туристов в Санкт-Петербург, но и развить сегмент низкобюджетных перевозок, в том числе за счет упрощения оформления и снижения стоимости виз, продолжает глава оператора Пулково. Это также позволит выполнить указ президента Владимира Путина об увеличении доли перелетов в обход Москвы до 50% от всего рынка.
Однако российские авиакомпании опасаются, что, поскольку Петербург у большинства туристов — сезонное направление, иностранные лоукостеры будут летать в Пулково только летом, забирая основной пассажиропоток, рассказал РБК источник, близкий к одной из компаний. «При этом зимой отечественные перевозчики уйти не смогут, им придется отрабатывать на этих направлениях, неся убытки», — добавил он.
«Мы категорически против предоставления иностранным компаниям режима «открытого неба» в Санкт-Петербурге без получения российскими компаниями аналогичных прав в государствах, перевозчики которых будут летать из Пулково в третьи страны», — сказал РБК менеджер другой крупной авиакомпании. По его словам, российские авиакомпании несут большие издержки, чем их иностранные конкуренты: они теряют время, а с ним и деньги из-за простоя самолетов в ожидании растаможки запчастей и агрегатов, а также должны оплачивать 70-дневные отпуска пилотам и бортпроводникам, в то в время как в ЕС отпуска пилотов и бортпроводников не превышают 28 дней.
Как иностранные лоукостеры уходили из России
В конце марта 2016 года с российского рынка ушел один из главных западных лоукостеров — британская авиакомпания EasyJet. Решение было принято в связи с падением спроса на международные рейсы на фоне девальвации рубля. В 2015 году с российского рынка ушел немецкий лоукостер AirBerlin из-за снижения спроса на перелеты из России. Перевозчик выполнял два ежедневных рейса: Москва — Берлин и Москва — Дюссельдорф — и пять рейсов в неделю Калининград — Берлин.
До этого из России ушли такие авиакомпании, как китайская Cathay Pacific, тайская Thai Airways и немецкая Eurowings. Ирландский перевозчик Ryanair до сих пор не осуществлял полеты в Россию.
Кто из лоукостеров летает из России
Популярность лоукост-перевозок в России набирает обороты. Как выяснил Сбербанк, за последний год россияне стали чаще выбирать компании с более низкой стоимостью базовых билетов. За год число респондентов, летающих лоукостерами, увеличилось вдвое — с 8% в июне 2018 года до 16% в июне 2019-го.
Усиливают свои позиции на рынке турецкая Pegasus Airlines, арабские flydubai и Air Arabia. По сравнению с первым кварталом 2019 года в июне число российских туристов, пользующихся услугами этих перевозчиков, выросло на 20%, до 40% от общего объема пассажиров лоукостеров, говорится в исследовании Сбербанка. Из международных низкобюджетных перевозчиков в России продолжают работать также венгерская Wizz Air, испанская Vueling и латвийская AirBaltic.
Однако большинство респондентов из исследования Сбербанка готовы летать авиакомпанией «Победа» (55%), практически единственным российским лоукостером. Компания была создана в 2014 году, а в мае 2018 года она впервые вошла в пятерку крупнейших в России, перевезя 7,1 млн человек. За первое полугодие 2019 года «Победа» обслужила 5,6 млн пассажиров.
Из Пулково «Победа» прекратила международные перелеты в январе 2019 года. Решение было принято из-за систематических задержек рейсов службами аэропорта, сообщал тогда РБК представитель авиакомпании. Как говорили РБК источники, задержки случались из-за вскрытия заблокированных кухонных отсеков воздушных судов компании. Поскольку перевозчик не кормит пассажиров, кухни на лайнерах демонтированы. В 2018 году лоукостер перевез в Санкт-Петербург 1,2 млн человек, из них 0,2 млн — за рубеж.
При этом чиновники не раз предъявляли претензии к перевозчику из-за агрессивного роста. В апреле 2018 года замминистра транспорта Александр Юрчик выступал против развития «Победы» на зарубежных рынках, объясняя, что ее главная задача — перевозка пассажиров по России. В ответ на это гендиректор «Победы» Андрей Калмыков заявлял, что лишь выполняет указания своего акционера — «Аэрофлота», а пассажир, по его словам, должен иметь возможность летать дешево не только по России, но и за рубеж. В середине августа 2019 года стало известно, что руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев призвал ограничить число международных рейсов «Победы».
Пробы Ryanair
Осенью 2018 года Ryanair открыла маршрут из финского аэропорта Лаппеенранта в Будапешт, рассчитывая привлечь петербуржцев (этот небольшой аэропорт находится в 200 км от Петербурга). Затем перевозчик запустил рейсы из Лаппеенранты в итальянский Бергамо (второй аэропорт Милана) и Афины.
Из центра Петербурга до финского аэропорта можно доехать за три часа (без учета пробок). Регулярные автобусы, курсирующие до Лаппеенранты, закладывают в расписание более пяти часов. По итогам 2018 года аэропорт обслужил 33 тыс. человек, в 2019 году ожидал принять около 90 тыс. пассажиров. После отказа «Победы» летать из Пулково в начале 2019 года стало известно, что Ryanair может увеличить количество рейсов из Лаппеенранты. «Ryanair в курсе прекращения рейсов «Победы». Ryanair учтет это», — сказала тогда исполнительный директор Lappeenrannan Lentoasema (управляет аэропортом) Эйя Йоро.