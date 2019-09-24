Бюджетные плоды открытого неба

Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково

Крупнейший лоукостер в Европе Ryanair, а также EasyJet и Wizz Air подали заявки на полеты из Пулково. Власти одобрили для аэропорта Петербурга седьмую степень «свободы воздуха», которая позволяет летать в третьи страны

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Кто полетит из Пулково

Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха». Заявки поступили от ирландской Ryanair, британской EasyJet и венгерской Wizz Air, рассказал РБК гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) Леонид Сергеев.

Седьмая степень «свободы воздуха» (или «открытого неба») позволяет авиакомпании перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране ее регистрации. «То есть, например, ирландская авиакомпания может выполнять рейсы между Петербургом и городом в третьем государстве», — пояснял на прошлой неделе представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт.

«За счет этих лоукостеров к 2025 году мы планируем привлечь в Петербург до 6 млн [дополнительных] туристов в год», — сказал Сергеев. Он отметил, что заявку на полеты из Петербурга в США подавала еще одна авиакомпания из СНГ, но не стал уточнять ее названия. «Надо понимать, это те [авиакомпании], кто среагировал первыми до официального объявления инициатив [о введении в Пулково системы «открытого неба»]. На практике реальный спрос будет больше», — продолжает Сергеев. По данным оператора Пулково, за 2018 год за рубеж летали 7 млн пассажиров из Петербурга, за первое полугодие 2019 года — 3,2 млн человек.

Согласно предварительным планам маршрутов, иностранные лоукостеры планируют осуществлять перевозки круглогодично: распределение перелетов летом и зимой — 60 на 40% соответственно.

По словам Сергеева, переговоры с Минтрансом будут продолжаться. ВВСС уже направили в Минтранс сетку маршрутов в 33 страны. Согласно презентации оператора Пулково (есть у РБК), в рамках «открытого неба» аэропорт ожидает к 2025 году наибольший прирост пассажиров из Германии (514 тыс. пассажиров), Франции (496 тыс. человек), Великобритании (375 тыс.), Италии (357 тыс.) и Испании (343 тыс.). Источник в одном из профильных ведомств сказал РБК, что пока не получено разрешения от авиационных властей, договоренность авиакомпаний с аэропортом носит формальный характер и такие полеты невозможны.

РБК направил запросы в пресс-службы Ryanair, EasyJet и Wizz Air, а также представителю крупнейшего российского лоукостера «Победа».

Введение «открытого неба» позволит не только увеличить приток туристов в Санкт-Петербург, но и развить сегмент низкобюджетных перевозок, в том числе за счет упрощения оформления и снижения стоимости виз, продолжает глава оператора Пулково. Это также позволит выполнить указ президента Владимира Путина об увеличении доли перелетов в обход Москвы до 50% от всего рынка.

Однако российские авиакомпании опасаются, что, поскольку Петербург у большинства туристов — сезонное направление, иностранные лоукостеры будут летать в Пулково только летом, забирая основной пассажиропоток, рассказал РБК источник, близкий к одной из компаний. «При этом зимой отечественные перевозчики уйти не смогут, им придется отрабатывать на этих направлениях, неся убытки», — добавил он.

«Мы категорически против предоставления иностранным компаниям режима «открытого неба» в Санкт-Петербурге без получения российскими компаниями аналогичных прав в государствах, перевозчики которых будут летать из Пулково в третьи страны», — сказал РБК менеджер другой крупной авиакомпании. По его словам, российские авиакомпании несут большие издержки, чем их иностранные конкуренты: они теряют время, а с ним и деньги из-за простоя самолетов в ожидании растаможки запчастей и агрегатов, а также должны оплачивать 70-дневные отпуска пилотам и бортпроводникам, в то в время как в ЕС отпуска пилотов и бортпроводников не превышают 28 дней.

Как иностранные лоукостеры уходили из России В конце марта 2016 года с российского рынка ушел один из главных западных лоукостеров — британская авиакомпания EasyJet. Решение было принято в связи с падением спроса на международные рейсы на фоне девальвации рубля. В 2015 году с российского рынка ушел немецкий лоукостер AirBerlin из-за снижения спроса на перелеты из России. Перевозчик выполнял два ежедневных рейса: Москва — Берлин и Москва — Дюссельдорф — и пять рейсов в неделю Калининград — Берлин. До этого из России ушли такие авиакомпании, как китайская Cathay Pacific, тайская Thai Airways и немецкая Eurowings. Ирландский перевозчик Ryanair до сих пор не осуществлял полеты в Россию.

Кто из лоукостеров летает из России

Популярность лоукост-перевозок в России набирает обороты. Как выяснил Сбербанк, за последний год россияне стали чаще выбирать компании с более низкой стоимостью базовых билетов. За год число респондентов, летающих лоукостерами, увеличилось вдвое — с 8% в июне 2018 года до 16% в июне 2019-го.

Усиливают свои позиции на рынке турецкая Pegasus Airlines, арабские flydubai и Air Arabia. По сравнению с первым кварталом 2019 года в июне число российских туристов, пользующихся услугами этих перевозчиков, выросло на 20%, до 40% от общего объема пассажиров лоукостеров, говорится в исследовании Сбербанка. Из международных низкобюджетных перевозчиков в России продолжают работать также венгерская Wizz Air, испанская Vueling и латвийская AirBaltic.

Однако большинство респондентов из исследования Сбербанка готовы летать авиакомпанией «Победа» (55%), практически единственным российским лоукостером. Компания была создана в 2014 году, а в мае 2018 года она впервые вошла в пятерку крупнейших в России, перевезя 7,1 млн человек. За первое полугодие 2019 года «Победа» обслужила 5,6 млн пассажиров.

Из Пулково «Победа» прекратила международные перелеты в январе 2019 года. Решение было принято из-за систематических задержек рейсов службами аэропорта, сообщал тогда РБК представитель авиакомпании. Как говорили РБК источники, задержки случались из-за вскрытия заблокированных кухонных отсеков воздушных судов компании. Поскольку перевозчик не кормит пассажиров, кухни на лайнерах демонтированы. В 2018 году лоукостер перевез в Санкт-Петербург 1,2 млн человек, из них 0,2 млн — за рубеж.

При этом чиновники не раз предъявляли претензии к перевозчику из-за агрессивного роста. В апреле 2018 года замминистра транспорта Александр Юрчик выступал против развития «Победы» на зарубежных рынках, объясняя, что ее главная задача — перевозка пассажиров по России. В ответ на это гендиректор «Победы» Андрей Калмыков заявлял, что лишь выполняет указания своего акционера — «Аэрофлота», а пассажир, по его словам, должен иметь возможность летать дешево не только по России, но и за рубеж. В середине августа 2019 года стало известно, что руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев призвал ограничить число международных рейсов «Победы».