Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,41 63,57 EUR Нал. 71,01 70,16 USD Бирж. 63,94 -0,06 EUR Бирж. 70,49 -0,15 USD ЦБ. 63,85 -0,37 EUR ЦБ. 70,60 -0,34 EUR/USD 1,10 -0,00 BTC/USD Бирж. 10241,00 +339,00 IMOEX 2784,40 -0,37% RTSI 1371,92 -0,45% Brent 65,11 +0,91% DJIA 27094,79 -0,19% Nasdaq 8182,88 +0,07%
Расходы казны не поспевают за доходами
Лента новостей
В банк плохих долгов пришел бывший топ-менеджер «Роскосмоса» 15:56, Финансы Бирюков пообещал досрочно включить отопление в школах и больницах Москвы 15:44, Общество Мединский назвал неожиданностью новое дело против его подчиненного 15:44, Политика «Никто не сможет остановить криптовалюту Facebook»: что будет с Libra 15:38, Крипто Открывшему стрельбу по полицейским в метро предъявили обвинение 15:37, Общество Бизнес в большом городе. Дайджест иностранных СМИ 15:37, PRO Большой, маленький, дорогой: что не важно для женщины при выборе авто 15:37, РБК и Subaru Москалькова назвала справедливым решение суда об освобождении Устинова 15:35, Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму 15:26, Общество Кремль не увидел помех для интеграции в решении Минска по визам с ЕС 15:22, Политика Песков ответил на план генерала США по прорыву системы ПВО Калининграда 15:18, Политика Вице-премьер Юрий Борисов заявил о росте товарооборота с Кубой на треть 15:14, Экономика В аэропорту Кишинева начались обыски по делу о сдаче в концессию 15:10, Общество Кого из российских музыкантов слушать прямо сейчас: 10 новых имен 15:10, Стиль В Киеве заявили о возможности возвращения к закупке российского газа 15:05, Экономика Умные решения: 3 гаджета для делового человека 15:05, РБК и HUAWEI СК направил материалы об ударе в живот на акции в Росгвардию для проверки 15:04, Общество Каким должен быть идеальный кандидат: четыре мифа о подборе персонала 14:58, PRO Сборная России по регби установила рекорд в матче-открытии ЧМ-2019 14:48, Спорт Выбираем район: что нужно знать о Филевском Парке перед покупкой квартиры 14:44, Недвижимость По стекла в воде. Как автомобилисты пережили наводнение в США 14:42, Авто В Сети запустили трансляцию видео «штурма» «Зоны 51» в США 14:42, Общество В Кремле сообщили о рабочем графике Путина по выходным 14:29, Политика Bitcoin-торнадо: как Bakkt повлиял на индустрию и чего ожидать 14:27, Крипто В Кремле заявили о непричастности к задержанию шамана 14:24, Общество Росреестр объяснил технические неполадки в работе сервисов в Подмосковье 14:22, Общество «Альфа» раскрыла выплаты за катастрофу SSJ100 и посадку самолета в поле 14:15, Бизнес В Кремле не удивились изменению позиции прокуратуры по делу Устинова 14:13, Общество
Газета
Расходы казны не поспевают за доходами
Газета № 143 (3098) (2009) Экономика,
0
Расходы казны не поспевают за доходами
Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020–2022 годы с сохранением профицита
Правительство одобрило проект профицитного бюджета на 2020–2022 годы, заложив рост расходов после трех лет жесткой консолидации. Но власти продолжают изымать деньги из экономики, в том числе за счет повышения НДС, говорят эксперты
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / Reuters)

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020–2022 годы с сохранением профицита на протяжении всей трехлетки. «По основным вопросам бюджета решение принято с обязательством доработать в течение десяти дней», — уточнили в пресс-службе правительства.

Проект бюджета несет стимулирующий характер для экономики — расходы по отношению к ВВП растут, утверждают в Минфине. В 2020 году расходы действительно увеличатся на 0,5 п.п. — до 17,3% ВВП, но в дальнейшем прогнозируется снижение расходов федерального бюджета до 16,9% ВВП к 2022 году. Впрочем, до перехода к жесткой бюджетной политике, в 2015–2016 годах, расходы достигали 19% ВВП.

Увеличение бюджетных расходов обеспечено за счет повышения налогов (НДС с 2019 года увеличен до 20%) и роста госзаимствований, поэтому проект нового трехлетнего бюджета пока преждевременно называть бюджетом развития, полагает директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова. По сути, это результат перераспределения денег в экономике, констатировала экономист.

Де-факто из экономики с помощью повышения НДС изъяли определенную часть денег и государство забрало их себе, говорил в интервью РБК глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов. «И пока, об этом и говорит профицит [федерального бюджета], оно не может распорядиться этими деньгами», — отмечал Задорнов.

Три года профицита

«Бюджет на следующие три года будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства. В 2018 году федеральный бюджет был исполнен с профицитом впервые с 2011 года.

Положительное сальдо федерального бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП. В дальнейшем оно будет сокращаться: в 2021 году — до 0,5% ВВП, в 2022 году — до 0,2% ВВП, сообщили в Минфине. При этом ожидается, что ненефтегазовый дефицит бюджета (сальдо без учета нефегазовых доходов) будет стабильным на протяжении всей трехлетки и составит 5,8–5,9% ВВП.

Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России
Экономика

  • Согласно одобренному правительством проекту, доходы федерального бюджета составят в 2020 году 20,4 трлн руб. (18% ВВП), уточнили в Минфине.
  • В 2021 году они возрастут до 21,2 трлн руб. (17,7% ВВП) и до 22,1 трлн руб. в 2022 году (17,2% ВВП).
  • Расходы федерального бюджета в 2020 году утверждены в объеме 19,5 трлн руб., или 17,3% ВВП, что на 0,5 п.п. выше, чем в 2019 году.
  • В 2021 году ожидается, что расходы составят 20,6 трлн руб. (17,1% ВВП), в 2022 году — 21,8 трлн руб. (16,9% ВВП).

Внешние займы в евро и юанях

Объем государственного долга сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП), заверили в Минфине. По итогам 2020 года объем госдолга составит 17,1 трлн руб., 2021 года — 19 трлн руб. и 2022 года — 21,1 трлн руб.

В проект бюджета закладывается программа внешних займов на сумму, эквивалентную $3 млрд ежегодно в течение всей трехлетки, отметили в Минфине. При этом во внешних заимствованиях Минфин будет ориентироваться на резервные валюты внедолларовой зоны — на евро и юани. Это результат недавних частичных санкций США против суверенного долга России в долларах.

Чистое привлечение России на внутреннем рынке заимствований в 2020 году составит 1,7 трлн руб., в 2021 году чистые внутренние заимствования ожидаются в объеме 1,55 трлн руб., в 2022 году — 1,8 трлн руб.

Нейтральная консолидация

Несмотря на то что расходы федерального бюджета в 2020 году по отношению к ВВП будут выше на 0,5 п.п., чем в текущем году, они все равно не достигают уровня 2015 и 2016 годов.

Правительство выдерживает достигнутую сбалансированность, а сама бюджетная политика скорее становится нейтральной, полагает директор НИФИ Минфина Владимир Назаров. «Говорить о том, что мы должны возвращаться к параметрам 2015 года или до этого, это значит фактически перечеркнуть всю работу по бюджетной консолидации и снова поставить бюджет в очень сильную зависимость от внешнэкономической конъюнктуры», — сказал РБК Назаров. Расходы государства должны быть предсказуемыми и равномерными, а сам бюджет не может быть источником экономического роста. «Источник экономического роста — это частные инвестиции, и все силы надо бросить на улучшение инвестклимата», — заключил экономист.

США ввели частичные санкции против суверенного долга России
Экономика

МВФ в августовском докладе по российской экономике отмечал, что правительство переходит от жесткой бюджетной политики к нейтральной. Эксперты фонда даже рекомендовали России дополнительные меры по бюджетной консолидации в долгосрочной перспективе с тем, чтобы обеспечить более справедливое распределение ресурсов между нынешними и будущими поколениями. При этом, с точки зрения МВФ, нужно пересмотреть структуру доходов и расходов в сторону «более дружественного к экономическому росту» налогообложения и расходования средств.

За счет механизма бюджетного правила правительство сдерживает расходы и одновременно проводит политику профицитного бюджета, то есть ограничивает расходы доходами казны, сказал РБК главный экономист БКС Владимир Тихомиров. «Фактически мы имеем дело с по-прежнему достаточно жесткой бюджетной политикой», — уверен он. Власти продолжают политику бюджетной консолидации из-за сохранения угрозы ужесточения санкций и падения цен на нефть, продолжил экономист. «Идет подготовка к жесткому сценарию, когда Россию попытаются изолировать, поэтому активно наращиваются резервы», — считает Тихомиров. Обратная сторона такой политики — низкие темпы роста экономики, добавляет он.

Ликвидный ФНБ достигнет 8,5% ВВП

В 2020 году все нефтегазовые доходы бюджета, полученные от продажи нефти дороже $42,4 за баррель, будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Дополнительные нефтегазовые доходы в следующем году ожидаются в объеме 2,3 трлн руб., уточнили в Минфине. Таким образом, правительство продолжить пополнять национальную «кубышку».

Без учета дополнительных нефтегазовых доходов и расходов на обслуживание госдолга дефицит бюджета (так называемый первичный структурный) на 2020 год планируется в размере 0,5% ВВП, что соответствует бюджетному правилу.

Власти смогут начать инвестировать накопленные в ФНБ резервные средства, после того как ликвидная часть фонда преодолеет планку в 7% ВВП. Минфин ожидает, что это произойдет в середине 2020 года, после того как в ФНБ будут зачислены нефтяные сверхдоходы за 2019 год. По прогнозам министерства, ликвидная часть ФНБ возрастет в 2020 году до 8,5% ВВП, сообщили в ведомстве. Инвестирование средств ФНБ может начаться со второго полугодия следующего года, уточнил РБК собеседник в аппарате правительства.

Правительство согласовало принципы инвестирования средств ФНБ
Экономика

Правительство достигло договоренности о принципах инвестирования накопленных в ФНБ нефтегазовых доходов, говорил ранее первый вице-премьер Антон Силуанов. Деньги будут вложены в крупные нефтегазовые проекты внутри страны. Речь, в частности, может идти о газохимическом проекте «Газпрома» и Артема Оболенского, экс-партнера Аркадия Ротенберга, в Усть-Луге и проекте НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». Кроме того, за счет ФНБ будут предоставлены кредиты зарубежным покупателям российской продукции.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: бюджет , Правительство , Минфин
Материалы по теме
Медведев назвал планируемые расходы бюджета на выплату маткапитала Экономика
Правительство спрогнозировало профицит бюджета 0,8% в 2020 году Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter