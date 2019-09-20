Расходы казны не поспевают за доходами

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020–2022 годы с сохранением профицита

Правительство одобрило проект профицитного бюджета на 2020–2022 годы, заложив рост расходов после трех лет жесткой консолидации. Но власти продолжают изымать деньги из экономики, в том числе за счет повышения НДС, говорят эксперты

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / Reuters)

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020–2022 годы с сохранением профицита на протяжении всей трехлетки. «По основным вопросам бюджета решение принято с обязательством доработать в течение десяти дней», — уточнили в пресс-службе правительства.

Проект бюджета несет стимулирующий характер для экономики — расходы по отношению к ВВП растут, утверждают в Минфине. В 2020 году расходы действительно увеличатся на 0,5 п.п. — до 17,3% ВВП, но в дальнейшем прогнозируется снижение расходов федерального бюджета до 16,9% ВВП к 2022 году. Впрочем, до перехода к жесткой бюджетной политике, в 2015–2016 годах, расходы достигали 19% ВВП.

Увеличение бюджетных расходов обеспечено за счет повышения налогов (НДС с 2019 года увеличен до 20%) и роста госзаимствований, поэтому проект нового трехлетнего бюджета пока преждевременно называть бюджетом развития, полагает директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова. По сути, это результат перераспределения денег в экономике, констатировала экономист.

Де-факто из экономики с помощью повышения НДС изъяли определенную часть денег и государство забрало их себе, говорил в интервью РБК глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов. «И пока, об этом и говорит профицит [федерального бюджета], оно не может распорядиться этими деньгами», — отмечал Задорнов.

Три года профицита

«Бюджет на следующие три года будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства. В 2018 году федеральный бюджет был исполнен с профицитом впервые с 2011 года.

Положительное сальдо федерального бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП. В дальнейшем оно будет сокращаться: в 2021 году — до 0,5% ВВП, в 2022 году — до 0,2% ВВП, сообщили в Минфине. При этом ожидается, что ненефтегазовый дефицит бюджета (сальдо без учета нефегазовых доходов) будет стабильным на протяжении всей трехлетки и составит 5,8–5,9% ВВП.

Согласно одобренному правительством проекту, доходы федерального бюджета составят в 2020 году 20,4 трлн руб. (18% ВВП), уточнили в Минфине.

В 2021 году они возрастут до 21,2 трлн руб. (17,7% ВВП) и до 22,1 трлн руб. в 2022 году (17,2% ВВП).

Расходы федерального бюджета в 2020 году утверждены в объеме 19,5 трлн руб., или 17,3% ВВП, что на 0,5 п.п. выше, чем в 2019 году.

В 2021 году ожидается, что расходы составят 20,6 трлн руб. (17,1% ВВП), в 2022 году — 21,8 трлн руб. (16,9% ВВП).

Внешние займы в евро и юанях Объем государственного долга сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП), заверили в Минфине. По итогам 2020 года объем госдолга составит 17,1 трлн руб., 2021 года — 19 трлн руб. и 2022 года — 21,1 трлн руб. В проект бюджета закладывается программа внешних займов на сумму, эквивалентную $3 млрд ежегодно в течение всей трехлетки, отметили в Минфине. При этом во внешних заимствованиях Минфин будет ориентироваться на резервные валюты внедолларовой зоны — на евро и юани. Это результат недавних частичных санкций США против суверенного долга России в долларах. Чистое привлечение России на внутреннем рынке заимствований в 2020 году составит 1,7 трлн руб., в 2021 году чистые внутренние заимствования ожидаются в объеме 1,55 трлн руб., в 2022 году — 1,8 трлн руб.

Нейтральная консолидация

Несмотря на то что расходы федерального бюджета в 2020 году по отношению к ВВП будут выше на 0,5 п.п., чем в текущем году, они все равно не достигают уровня 2015 и 2016 годов.

Правительство выдерживает достигнутую сбалансированность, а сама бюджетная политика скорее становится нейтральной, полагает директор НИФИ Минфина Владимир Назаров. «Говорить о том, что мы должны возвращаться к параметрам 2015 года или до этого, это значит фактически перечеркнуть всю работу по бюджетной консолидации и снова поставить бюджет в очень сильную зависимость от внешнэкономической конъюнктуры», — сказал РБК Назаров. Расходы государства должны быть предсказуемыми и равномерными, а сам бюджет не может быть источником экономического роста. «Источник экономического роста — это частные инвестиции, и все силы надо бросить на улучшение инвестклимата», — заключил экономист.

МВФ в августовском докладе по российской экономике отмечал, что правительство переходит от жесткой бюджетной политики к нейтральной. Эксперты фонда даже рекомендовали России дополнительные меры по бюджетной консолидации в долгосрочной перспективе с тем, чтобы обеспечить более справедливое распределение ресурсов между нынешними и будущими поколениями. При этом, с точки зрения МВФ, нужно пересмотреть структуру доходов и расходов в сторону «более дружественного к экономическому росту» налогообложения и расходования средств.

За счет механизма бюджетного правила правительство сдерживает расходы и одновременно проводит политику профицитного бюджета, то есть ограничивает расходы доходами казны, сказал РБК главный экономист БКС Владимир Тихомиров. «Фактически мы имеем дело с по-прежнему достаточно жесткой бюджетной политикой», — уверен он. Власти продолжают политику бюджетной консолидации из-за сохранения угрозы ужесточения санкций и падения цен на нефть, продолжил экономист. «Идет подготовка к жесткому сценарию, когда Россию попытаются изолировать, поэтому активно наращиваются резервы», — считает Тихомиров. Обратная сторона такой политики — низкие темпы роста экономики, добавляет он.

Ликвидный ФНБ достигнет 8,5% ВВП

В 2020 году все нефтегазовые доходы бюджета, полученные от продажи нефти дороже $42,4 за баррель, будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Дополнительные нефтегазовые доходы в следующем году ожидаются в объеме 2,3 трлн руб., уточнили в Минфине. Таким образом, правительство продолжить пополнять национальную «кубышку».

Без учета дополнительных нефтегазовых доходов и расходов на обслуживание госдолга дефицит бюджета (так называемый первичный структурный) на 2020 год планируется в размере 0,5% ВВП, что соответствует бюджетному правилу.

Власти смогут начать инвестировать накопленные в ФНБ резервные средства, после того как ликвидная часть фонда преодолеет планку в 7% ВВП. Минфин ожидает, что это произойдет в середине 2020 года, после того как в ФНБ будут зачислены нефтяные сверхдоходы за 2019 год. По прогнозам министерства, ликвидная часть ФНБ возрастет в 2020 году до 8,5% ВВП, сообщили в ведомстве. Инвестирование средств ФНБ может начаться со второго полугодия следующего года, уточнил РБК собеседник в аппарате правительства.

Правительство достигло договоренности о принципах инвестирования накопленных в ФНБ нефтегазовых доходов, говорил ранее первый вице-премьер Антон Силуанов. Деньги будут вложены в крупные нефтегазовые проекты внутри страны. Речь, в частности, может идти о газохимическом проекте «Газпрома» и Артема Оболенского, экс-партнера Аркадия Ротенберга, в Усть-Луге и проекте НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». Кроме того, за счет ФНБ будут предоставлены кредиты зарубежным покупателям российской продукции.