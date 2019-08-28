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Hewlett Packard Enterprise $15 (+13,64%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+73,54%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+36,87%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России

Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов. Об этом на совещании с правительством заявил премьер Дмитрий Медведев, расшифровку его речи опубликовала пресс-служба правительства.

Медведев указал, что социальная сфера — «самое важное, от социальной сферы зависит, как живут люди». Поэтому именно на социальную сферу будут ориентированы основные расходы нового бюджета. «Можно с полным основанием говорить, что этот бюджет должен быть социально ориентирован. Этот приоритет сохранится и в трехлетке», — сказал премьер.

Председатель правительства перечислил несколько основных направлений, на которые будут тратиться деньги, — демография, здравоохранение, вопросы социальной защиты, наука и образование. Говоря о медицине, премьер отметил, что «проблем здесь хватает», и исполнительной власти предстоит заняться укреплением первичного звена медпомощи.

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Законопроект о федеральном бюджете на период до 2023 года будет рассмотрен на совещании в правительстве 19 сентября. На рассмотрение в Госдуму его направят в срок до 1 октября.

Теги: Бюджет, Дмитрий Медведев, Правительство, социальная сфера
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