Владимира Соловьева и Нюту Федермессер отправят в резерв

Кто станет преподавателем третьего потока президентской кадровой программы

В конце сентября участников президентской кадровой программы ждут лекции телеведущего Владимира Соловьева, учредителя фонда «Вера» Нюты Федермессер, автора календаря для Путина и заместителя Эллы Памфиловой

Нюта Федермессер (Фото: Фонд «Вера»)

Участники программы развития кадрового резерва РАНХиГС и администрации президента («школы губернаторов») с 25 по 28 сентября приедут в подмосковный Солнечногорск для прохождения нового модуля обучения «Региональное развитие и публичные коммуникации». Программа мероприятия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник мероприятия. Он уточнил, что расписание предварительное и заявленные лекции могут быть перенесены.

Учащихся ждут командообразующие мероприятия, работа с коучами и лекции. Каждый день будет начинаться с групповой тренировки по бегу «Бежим по России».

Откроет семинар первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Согласно программе, на семинаре запланированы лекции замминистра внутренних дел Александра Горового, главы ВЦИОМа Валерия Федорова, политолога Дмитрия Гусева, зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева, а также журналиста Владимира Соловьева, учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер и других.

Соловьев сказал РБК, что будет выступать только в случае, если организаторам удастся согласовать дату его лекции. «То, чему я обучаю — это всегда известно — искусству общения, немножко риторике», — рассказал он.

Также перед участниками программы выступит замдиректора Института развития интернета (ИРИ) Владимир Табак. До назначения в ИРИ он занимался продвижением кандидатуры Владимира Путина в соцсетях в ходе президентской кампании 2018 года, а до того фигурировал в СМИ как продюсер вышедшего в 2010 году ко дню рождения Путина календаря со студентками журфака МГУ.

Кроме того, запланирована лекция и одного из участников третьего набора, замначальника управления президента по внутренней политике Тимура Прокопенко.

Как ранее писал РБК, среди участников третьего потока впервые много силовиков, в том числе заместитель председателя СКР Игорь Краснов и заместители генпрокурора Андрей Кикоть и Дмитрий Демешин. Кроме того, участниками программы стали недавно избранные глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, а также депутаты, сенаторы и др. — всего около 70 человек.

во время обучения на третьем потоке исполкома Общероссийского народного фронта. Этот поток — третий в программе РАНХиГС. Из числа предыдущих участников 11 стали главами регионов. Это Дмитрий Азаров (Самарская область), Александр Бурков (Омская), Станислав Воскресенский (Ивановская), Андрей Клычков (Орловская), Андрей Травников (Новосибирская), Александр Моор (Тюменская), Глеб Никитин (Нижегородская), Роман Старовойт (Курская), Виктор Томенко (Алтайский край), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ) и Олег Хорохордин (Республика Алтай). Артем Здунов стал премьером Дагестана. Еще двое были назначены федеральными министрами — Михаил Котюков (Минобрнауки) и Евгений Дитрих (Минтранс), а вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецовво время обучения на третьем потоке стал руководителем исполкома Общероссийского народного фронта.

В рамках обучения предыдущих потоков их участники учились стрельбе и прыжкам с парашютом, ложились под движущийся БТР, прыгали в воду со скалы в Сочи и участвовали в гребле на лодках-драконах.