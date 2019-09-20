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Eurasia Mining получила прибавку от «Суммы»
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Газета
Eurasia Mining получила прибавку от «Суммы»
Газета № 143 (3098) (2009) Бизнес,
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Eurasia Mining получила прибавку от «Суммы»
Бывший топ-менеджер компании Зиявудина Магомедова оказался совладельцем платинодобывающего предприятия
Алексей Чураков, экс-менеджер «Суммы» Зиявудина Магомедова, стал акционером и консультантом по стратегии Eurasia Mining, добывающей платину на Урале. Он вложил в компанию до $10 млн и ведет переговоры о привлечении инвесторов
Фото: Waldo Swiegers / Bloomberg

Вложился в платину

Алексей Чураков, который в 2012–2018 годах работал директором по инвестициям группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, был назначен консультантом по стратегии совета директоров британской компании Eurasia Mining, добывающей платину в России, говорится в сообщении компании.

Еще до этого назначения Чураков помог организовать визит делегации южноафриканской Lesego Platinum во главе с ее гендиректором Джеймсом Ньювенхейсом, которая в последние несколько месяцев проводила due diligence месторождений Eurasia Mining Западный Кытлым на Урале и Мончетундра на Кольском полуострове, говорится в сообщении британской компании. Lesego оценивала доступность инфраструктуры, логистику, пробы руды, результаты лабораторных исследований и другую информацию, чтобы «наряду с другими вариантами рассмотреть частичное приобретение дочерних предприятий Eurasia или создание совместных предприятий на меcторождениях», сообщает Eurasia.

В основном за помощь в организации этих переговоров и в качестве поощрения основной акционер и член совета директоров Eurasia Дмитрий Сущев (на конец 2018 года владел 19,2% ее акций) согласился передать Чуракову по номинальной стоимости 25,47% акций Deloan Investments, через которую он владеет 11,07% британской компании, указано в сообщении Eurasia Mining. Таким образом, бывший топ-менеджер «Суммы» стал владельцем 2,82% Eurasia.

«Компанию Eurasia Mining я давно знал, наблюдал в течение пары лет за ее прогрессом, познакомился с командой и крупнейшими акционерами, смог оценить за это время перспективы как в целом сектора благородных и цветных металлов, на нем компания как раз и фокусируется, так и перспективы тех конкретных проектов, которыми компания владеет и развивает», — сказал РБК Чураков. По его словам, он в 2017 и 2018 годах покупал пакеты акций Eurasia и ее дочерних компаний за собственные средства. «В этом году за ряд сделанных мной вещей получил новый небольшой пакет по номиналу», — отметил он.

Источник, близкий к акционерам британской компании, сказал РБК, что Чураков в общей сложности вложил в этот проект до $10 млн. «Эта сумма включает покупку акций Eurasia и ее дочерних предприятий и долговое финансирование, предоставленное компании. В итоге общий пакет в прямом и косвенном владении заметно больше, чем 2,8%», — отметил он. По итогам торгов на Лондонской бирже 18 сентября 100% Eurasia стоили £13,3 млн, или $16,6 млн. Сам Чураков общий размер пакета в Eurasia и вложений в компанию не назвал.

15% запасов и низкая себестоимость

В начале 2018 года Venus Garden Holdings Limited Чуракова приобрела за $350 тыс. 7% «дочки» Eurasia «Косьвинский камень», которая владеет действующим месторождением Западный Кытлым в Свердловской области, сообщила британская компания. Его запасы составляют 20 т платины и сопутствующих металлов — золота, палладия, иридия и родия, в 2018 году на месторождении было добыто 165 кг платины при прогнозном объеме производства до 1 т металла в год. В этом же сообщении говорилось, что в ноябре 2017 года Чураков купил долю и в Eurasia, но ее размер не был раскрыт. «По сути, на эти деньги (акции и займы) в 2018 году компания запустила добычу на Урале», — заметил собеседник РБК.

«Мы благодарны Чуракову за его вклад в развитие Западного Кытлыма и подготовку покупки обогатительной фабрики. Мы также рады, что Чураков занял пост консультанта по стратегии компании и привнесет свой опыт в сделках по слияниям и поглощениям в горнопромышленной отрасли, а также контакты на высшем уровне с горнодобывающими компаниями, включая южноафриканскую Lesego Platinum», — заявил председатель совета директоров Eurasia Кристиан Шаффалицкий.

Под контактами на высшем уровне подразумеваются знакомства с топ-менеджерами таких компаний, как Glencore, Gold Fields, Sumitomo, «Норильский никель», «Полюс», Polymetal, УГМК и «Русская платина». Например, гендиректор Lesego Platinum Джеймс Ньювенхейс работал главным операционным директором «Полюса» пять лет, с 2011 года, и теперь может войти в совет директоров Eurasia, если переговоры достигнут успеха, сообщает британская компания.

Чураков до прихода в «Сумму» был аналитиком Goldman Sachs, а затем заместителем директора российской «дочки» Morgan Stanley, специализируясь на горнодобывающем секторе. Работая в «Сумме», он входил в советы директоров компаний, в которых у нее была доля, — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК, у Магомедова был контрольный пакет), единственного поставщика газа в Якутии, и транспортной компании FESCO (32,5%). Он покинул группу после того, как в марте 2018 года Магомедова арестовали по обвинению в организации преступного сообщества.

Eurasia помимо действующего проекта на Урале владеет лицензией на месторождение Мончетундра, запасы которого оцениваются в 60 т платины и палладия, ожидаемый проектный уровень добычи — 4 т в год. Предполагается дальнейшее активное наращивание ресурсной базы за счет разработки прилегающих участков в Мончегорском районе с общими запасами до 400 т платиноидов и золота, говорится в презентации компании, с которой ознакомился РБК. Необходимые капитальные затраты в запуск месторождения, включая фабрику мощностью 1,7 млн т руды в год, составят $176 млн.

На ЮАР приходится около 70% мировой добычи платины, но ее крупнейшие компании Anglo American и Impala работают за гранью безубыточности, а запасы местных месторождений истощены. В России значительно ниже себестоимость добычи, в том числе потому, что ее можно вести открытым способом. В ЮАР средняя себестоимость унции платины (1 унция соответствует около 31,1 грамма) составляла $953 по итогам 2017 года, в России — около $300, сказал РБК старший директор АКРА Максим Худалов. По его оценкам, себестоимость добычи на месторождении Западный Кытлым может быть выше (по данным источника, близкого к акционерам Eurasia, около $360 за унцию), но все равно это в разы дешевле, чем в среднем в ЮАР. На участках с более богатой рудой в России себестоимость ниже, кроме того, рубль может и далее снижаться к доллару США, что улучшит экономику добычи, замечает Худалов.

Запасы платины в мире составляют около 69 тыс. т, из них на ЮАР приходится около 60 тыс. т, а на Россию — около 10 тыс. т (примерно 15% мировых запасов). «ЮАР сильно опережает Россию по запасам, но там платина находится на значительной глубине (запасы легкодоступных месторождений истощены) и наблюдается дефицит энергии», — замечает Худалов.

Как Магомедов и «Сумма» теряли активы

В октябре 2018 года «Транснефть» выкупила у Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда долю в Новороссийском морском торговом порту (25,05%) за $750 млн. Спустя несколько недель группа FESCO (у Магомедова треть в компании) продала ВТБ около 25% крупнейшего контейнерного оператора «Трансконтейнер», но сумма сделки не раскрывалась. А в феврале 2019 года ВТБ стал владельцем 50% минус одна акция Объединенной зерновой компании, которые ранее принадлежали «Сумме». «Таким образом была урегулирована значительная часть обязательств группы «Сумма» в сфере строительства перед банком», — поясняли РБК в пресс-службе ВТБ. 12 сентября стало известно, что контрольный пакет последнего крупного актива бизнесмена — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) — забирает «А-Проперти» Альберта Авдоляна за долги, которые компания выкупила у основных кредиторов.

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: «Сумма» , Зиявудин Магомедов
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