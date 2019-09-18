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Новая Мосгордума под прежним руководством
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Газета
Новая Мосгордума под прежним руководством
Газета № 141 (3096) (1809)
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Новая Мосгордума под прежним руководством
Кто займет ключевые позиции в переизбранном столичном парламенте
Спикером Мосгордумы нового созыва снова может стать Алексей Шапошников, выяснил РБК. Кроме того, представители «Единой России» и КПРФ уже определились с кандидатурами глав фракций
Алексей Шапошников (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Бессменные руководители

Кандидатура возглавлявшего Мосгордуму с 2014 года и до сентябрьских выборов Алексея Шапошникова снова рассматривается на пост председателя столичного парламента, рассказали РБК два источника в «Единой России» и подтвердили собеседник в аппарате городского парламента и источник в мэрии. Шапошников, которого поддерживает мэрия, — основной кандидат на этот пост, говорят собеседники РБК.

Руководители фракций «Единой России», которая сохранила по итогам выборов большинство в столичном парламенте, и КПРФ также, скорее всего, останутся прежними.

Главой фракции «Единой России» предлагается оставить депутата от Орехово-Борисово Степана Орлова, рассказали собеседники РБК в партии. Изберут руководителя фракции в среду, 18 сентября, на конференции московского отделения партии власти. Там же будет сформирована фракция и подведены итоги выборов в Мосгордуму.

На прошедшие выборы в Мосгордуму члены «Единой России» и поддержанные мэрией кандидаты шли самовыдвиженцами. Согласно действующему регламенту Мосгордумы, фракцией считается объединение, сформированное из депутатов, кандидатуры которых на выборах были выдвинуты этим избирательным объединением. Как ранее писал «Коммерсантъ», на первом заседании новой Мосгордумы будет рассмотрена предложенная депутатами-единороссами прошлого созыва поправка, позволяющая членам фракций прежнего созыва сохранить свое объединение. В случае ее принятия фракция «Единая Россия», существовавшая в прошлой Мосгордуме, сможет продолжить работу.

Главой фракции КПРФ — второй по численности в Мосгордуме — станет внук лидера партии Леонид Зюганов, сообщили два источника РБК среди коммунистов. «Яблоко» и «Справедливая Россия» пока не определились с лидерами фракций, сказали РБК представители этих партий.

Занимавший ранее пост вице-спикера глава московских единороссов Андрей Метельский проиграл выборы, кто займет этот пост, пока неясно.

Алексею Шапошникову 46 лет. Он вступил в «Молодежное единство» (с 2005 года «Молодая гвардия Единой России») в 2002 году. С 2007 года — член президиума московского политсовета «Единой России». Тогда же он выдвигался в Госдуму по списку партии власти, но не был избран. Занимался бизнесом: был заместителем генерального директора ОАО «Северянин», на этой должности он сменил своего отца, который также был депутатом Мосгордумы. В 2012 году Шапошников был избран членом совета депутатов Ростокино. В 2014-м избрался в Мосгордуму, вскоре был избран спикером городского парламента.

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Первые инициативы

Первое заседание Мосгордумы нового созыва должно состояться в четверг, 19 сентября. На нем депутаты-«яблочники» поднимут вопрос о роспуске городской думы и проведении альтернативных выборов, рассказала РБК поддержанная «Яблоком» на выборах депутат Дарья Беседина. Она пояснила, что гордума, по ее мнению, нелегитимна из-за недопуска на выборы ряда оппозиционных кандидатов.

В день выдачи удостоверений депутатов член «Яблока» Максим Круглов и представитель КПРФ Евгений Ступин заявили главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, что будут добиваться его отставки. «Партия «Яблоко» считает вас ответственным за то, что много молодых людей оказалось в тюрьме. Вы не смогли провести эти выборы», — сказал Круглов.

Депутат-«яблочник» Сергей Митрохин сказал РБК, что первым делом необходимо сосредоточиться на формировании комитетов и комиссий, а уже после этого заняться реформаторством. Ранее представители «Яблока» в Мосгордуме предлагали увеличить количество депутатов городского парламента до 110 человек.

Представитель КПРФ Виктор Максимов выступает за расширение полномочий Мосгордумы, по его словам, парламент столицы — «один из самых бесправных в России». Максимов уверен, что депутаты должны получить право утверждать команду мэра и генплан города. Не прошедший в думу представитель КПРФ Вадим Кумин ранее говорил, что коммунисты уже подготовили закон «О Московской городской думе», который планируется внести в первую сессию. До этого КПРФ проанализировала полномочия 24 региональных заксобраний и пришла к выводу, что у Мосгордумы прав меньше, чем у других местных парламентов.

Выборы в 45-местный столичный парламент прошли 8 сентября. Оппозиция увеличила количество мандатов втрое — с семи до 20. КПРФ получила 13 депутатских мест, «Справедливая Россия» — три, «Яблоко» — четыре (считая Беседину, которая формально шла как самовыдвиженец). «Единая Россия» и близкие к мэрии самовыдвиженцы при этом сохранили большинство, хотя потеряли 13 мандатов.

В ходе кампании из-за большого количества брака в подписях до выборов не были допущены несколько десятков оппозиционных кандидатов. В связи с этим в Москве прошло несколько митингов, в том числе несогласованных, на которых полиция применяла силу. Всего задержанными оказались не менее 1,6 тыс. человек. У лидеров оппозиции прошли обыски, некоторые из них были арестованы за проведение несанкционированных акций. Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках, часть обвиняемых уже получили реальные сроки.

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова.
Теги: Мосгордума , оппозиция , «Единая Россия» , Москва , Алексей Шапошников
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