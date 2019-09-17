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Вызовет ли новая атака большую войну
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Газета
Вызовет ли новая атака большую войну
Газета № 140 (3095) (1709) Политика,
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Кирилл Семенов Вызовет ли новая атака большую войну
Саудовская Аравия и Иран вряд ли столкнутся напрямую, но Эр-Рияд может попытаться вовлечь США в конфликт с проиранскими группировками в Йемене

В ночь на 14 сентября более десяти беспилотников атаковали ключевые для Саудовской Аравии объекты нефтяной инфраструктуры в Абкайке и Хурайсе. Предприятия были выведены из строя, что привело к немедленному падению экспорта саудовской нефти практически вдвое. Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», которое принято считать союзническим Ирану. Представители группировки пригрозили повторить атаки.

Некоторые эксперты заговорили об угрозе большой войны в важнейшем для мировой энергетики регионе с участием Саудовской Аравии, Ирана и США и с соответствующими последствиями вроде нефти по $100 за баррель. Но каковы реальные интересы сторон и как далеко они готовы зайти?

Атака дронов на объекты компании Saudi Aramco. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Йемен, Ирак, Иран?

Для начала уточним: есть вероятность, что «Ансар Аллах» тут ни при чем. Высокопоставленный чиновник иракской разведки сообщил изданию Middle East Eye, что удары осуществили иранские беспилотники, запущенные с баз шиитского ополчения «Хашд Шааби» на юге Ирака. По словам анонимных американских чиновников, удары наносились с северо-запада и запада, а не с юго-запада, где расположен Йемен. Официальные представители американской администрации отметили, что удар был комбинированный и в нем участвовали не только дроны, но и крылатые ракеты.

Госсекретарь США Майк Помпео прямо обвинил Иран в этой акции: Вашингтон, вероятно, хотел бы использовать ситуацию в качестве еще одного повода для усиления давления на Тегеран. Иран, конечно, отверг выдвигаемые в его адрес обвинения.

Технически хуситы вполне располагают возможностями для организации подобных атак, но без иранской помощи, скорее всего, тут не обошлось. С самого начала йеменского конфликта в 2014 году хуситы атаковали территорию Саудовской Аравии, но на первом этапе конфликта они применяли исключительно баллистические ракеты, не отличавшиеся большой точностью. Эти атаки имели в основном пропагандистский эффект и не могли нанести реального ущерба саудовским объектам.

Ситуация изменилась в 2018 году, после того как развалилась «ядерная сделка» между Ираном и Западом. После этого у хуситов появились точные копии иранских беспилотников-камикадзе и крылатых ракет, способных преодолевать ПВО королевства. Это прежде всего крылатая ракета Quds и беспилотники Samad-1 с дальностью действия 500 км и Samad-3, способный поражать цели на расстоянии 1500–1700 км. Хуситы, впрочем, утверждали, что речь идет об их собственных разработках, что вызывало сомнения у многих специалистов по вооружениям.

До ударов 14 сентября хуситы уже активно применяли дроны, в частности для бомбардировки саудовских аэродромов в Абхе и Джизане, а также, по неподтвержденным данным, для удара по аэропорту в Абу-Даби. А в мае 2019 года группировка провела резонансную атаку с участием семи дронов на саудовский нефтепровод от месторождения Янбу к портам Красного моря.

Ответ Эр-Рияда

Важно отметить, что пока Саудовская Аравия воздерживается от прямых обвинений в адрес иранской стороны, хотя косвенной вины за вооружение хуситов с нее не снимает. Нельзя исключать, что для увязшего в йеменском конфликте Эр-Рияда признания хуситов как раз кстати: теперь можно использовать кризисную ситуацию, чтобы вовлечь США в военные операции против хуситов в Йемене. Это должно предотвратить возможные новые атаки на саудовские стратегические объекты, а возможно, и переломить ход войны, позволив вернуть к власти изгнанного хуситами просаудовского президента Абд Раббо Хади. Для королевства это тем более актуально, учитывая, что ОАЭ, главный партнер Эр-Рияда по антихуситской коалиции, фактически свернули все свои операции в Йемене.

Разгром хуситов можно было бы рассматривать и как удар по Ирану, который не отрицает тесных связей с этой группировкой. Вашингтон мог бы отчитаться о реальных мерах по сдерживанию иранской экспансии. Важно, что вовлечение США в конфликт в Йемене не приведет к столкновению с самим Ираном, оставив двери для диалога открытыми.

Тегеран со своей стороны вряд ли начнет большую войну из-за хуситов: союз с ними носит ситуационный характер. Хуситов, несмотря на всю их революционную риторику, нельзя считать последовательными адептами иранской модели развития. «Ансар Аллах» — это прежде всего йеменское движение, в задачи которого не входит экспорт исламской революции.

Последствия атаки дронов на Saudi Aramco засняли из космоса. Фоторепортаж Еще 2 фото
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Сирийский след

Более опасный сценарий может реализоваться, если у американцев найдутся веские доказательства причастности иракской «Хашд Шааби» к атакам на саудовские объекты. В таком случае конфликт выйдет за пределы региона и в него может быть втянута даже Россия.

Следует учитывать, что шиитские проиранские группировки, представленные в «Хашд Шааби», активно участвуют в сирийском конфликте на стороне Башара Асада. Некоторые из них даже вошли в состав элитных частей сирийской армии, таких как 4-я танковая дивизия и Республиканская гвардия. Поэтому если США захотят жестко наказать проиранские группировкам Ирака за их причастность к атакам, то под ударом могут оказаться и многочисленные базы проиранских фракций на востоке Сирии (теоретически они могли быть использованы для размещения иранских крылатых ракет и дронов) и даже объекты сирийской правительственной армии, в чьи структуры интегрировались эти группировки.

Впрочем, присутствие российских военных в Сирии снижает вероятность этого сценария. Более правдоподобно, что Иран с помощью своих прокси в Ираке и Сирии пытается отвести от себя прямую угрозу и втянуть Вашингтон и его арабских союзников в длительный и сложный конфликт. В этом случае об угрозе большой войны в регионе говорить пока рано.

Об авторах
Кирилл Семенов эксперт Российского совета по международным делам
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Иран , хуситы , беспилотники , Саудовская Аравия
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