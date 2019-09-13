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Глава ЕЦБ уходит с понижением ставки
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Газета
Глава ЕЦБ уходит с понижением ставки
Газета № 138 (3093) (1309) Финансы,
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Глава ЕЦБ уходит с понижением ставки
Регулятор зоны евро перезапустил программу количественного смягчения
Европейский регулятор снизил депозитную ставку до нового исторического минимума после трехлетней паузы и заявил о возобновлении с ноября программы количественного смягчения
Марио Драги (Фото: Ralph Orlowski / Reuters)

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг снизил ставку по депозитам на 0,1 п.п., до минус 0,5% годовых, в полном соответствии с консенсус-прогнозом опрошенных Bloomberg экономистов (такого шага снижения ждали 40 аналитиков из 60). Одновременно с этим регулятор объявил о запуске новой программы количественного смягчения.

ЕЦБ опустил депозитную ставку до минус 0,4% в марте 2016 года и с тех пор ее не менял. Базовую ставку по кредитам и по маржинальным кредитам европейский регулятор оставил без изменений — на нулевом уровне и на уровне 0,25% соответственно.

Совет директоров ЕЦБ ожидает, что эти ставки останутся на нынешнем или более низком уровне, до тех пор пока регулятор не удостоверится, что инфляция устойчиво приближается к таргетируемому уровню около 2%, говорится в сообщении банка.

Новое смягчение

На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.

А 12 сентября ЕЦБ объявил о возобновлении программы количественного смягчения в виде покупок активов на сумму €20 млрд в месяц с 1 ноября 2019 года. Действие программы продлится столько, сколько необходимо для усиления адаптивного влияния его процентных ставок, и завершится незадолго до начала цикла повышения ставок ЕЦБ, говорится в релизе. Рынок ждал возобновления программы количественного смягчения, однако многие представители руководства ЕЦБ в последнее время выступали против этого, поскольку в августе доходности многих суверенных облигаций стран еврозоны стали отрицательными, указывали аналитики Сбербанка Юрий Попов и Николай Минко.

Зачем ЕЦБ отрицательная ставка

Отрицательную процентную ставку по депозитам ЕЦБ ввел в июне 2014 года, до этого она в течение двух лет была нулевой. Это значит, что европейские банки, вместо того чтобы получать премию за хранение своих избыточных резервов в ЕЦБ, стали за это хранение платить. Европейский регулятор пошел на этот шаг, из-за того что инфляция в еврозоне долгое время оставалась значительно ниже целевого для него уровня — «ниже, но близко к 2%». Однако это не помогло: цель ЕЦБ по инфляции не достигалась с 2013 года.

Меры, которые объявил ЕЦБ, нужны, чтобы оживить экономику еврозоны и вернуть инфляцию к цели. Это финальный жест председателя ЕЦБ Марио Драги, для которого сентябрьское заседание регулятора стало последним, пишет в обзоре главный экономист банка ING в Германии Карстен Бжески. На пост главы ЕЦБ ранее выдвинулась бывший директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

Двухуровневая ставка

Вместе со снижением депозитной ставки ЕЦБ ввел двухуровневую систему ставок на резервы: часть избыточных резервов банков он позволит хранить у себя на депозитах не по отрицательной ставке.

Из-за отрицательной ставки по депозитам в ЕЦБ коммерческие банки, храня на них избыточные резервы, теряют деньги, поясняет главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова, и еще большее снижение ставки создает проблемы для банков. Им дешевле хранить деньги в сейфе, писало Reuters: после еще нескольких сокращений ставки дальнейшие снижения перестанут иметь экономический смысл. У европейских банков избыточной ликвидности более чем на €1 трлн, и снижение депозитной ставки увеличит размер их выплат за хранение этих средств в ЕЦБ, а, поскольку увести ставки по депозитам клиентов на отрицательную территорию практически невозможно, сокращение ставок ударит по марже банков, и так уже слабой, и вынудит банки сокращать кредитование, указывало агентство.

Многоуровневая система ставок по депозитам предполагает, что отрицательные ставки будут установлены лишь для части резервов, которые находятся на депозитах в ЕЦБ, поясняют Попов и Минко из Сбербанка. Подобная система уже применяется в Дании, отмечает Евдокимова. Председатель ЕЦБ Марио Драги обещал, что, если ставка будет снижаться еще больше, это будет сопровождаться смягчающими мерами, а многоуровневая ставка — как раз такая мера, добавляет она.

Что будет с рублем и российскими банками

  • Об ожиданиях ЦБ по политике ЕЦБ не будет известно до понедельника, когда российский регулятор опубликует доклад о денежно-кредитной политике, замечает главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков: в последнем доступном прогнозе этого не было заложено. С его точки зрения, действия ЕЦБ потенциально дают российскому ЦБ больше возможностей для смягчения.
  • Для политики российского ЦБ большее значение имеют решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: именно они определяют мировые тренды на будущий год, а экономику Европы ситуация с Brexit делает несколько «особенной». К тому же такое решение ЕЦБ ожидалось рынком, оно нейтрально в том числе для курса рубля, говорит эксперт. Рынок закладывал снижение, и для него важнее сигнал от ФРС США, отмечает и директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.
  • ФРС будет принимать решение о ключевой ставке на следующей неделе, 18 сентября. В июле Федрезерв снизил ее на 0,25 п.п., до 2–2,25% годовых, и сейчас большинство опрошенных Bloomberg аналитиков прогнозируют снижение еще на 0,25 п.п. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter предложил ФРС опустить ключевую ставку до нуля либо установить ее на отрицательном уровне: по его словам, после этого необходимо начать рефинансировать долг США.
  • Для российских банков решение ЕЦБ не очень благоприятное, отмечает Орлова: оно углубит отрицательную доходность по депозитам в евро. Приток в евро из-за разницы в страновых ставках большой, а спрос на кредиты в этой валюте сейчас минимальный, отмечает она: проблема, однако, касается в первую очередь крупных банков. Из-за разницы процентных ставок в России и еврозоне российские банки могут получать отрицательную маржу по вкладам в евро, предупреждал ЦБ. Банки размещают средства в европейские активы высокого качества по отрицательным ставкам, а привлекать средства клиентов в евро по отрицательным ставкам не могут из-за российского законодательства, отмечалось в документе.
  • «Уменьшение ставки ЕЦБ по депозитам дополнительно снизит привлекательность депозитов в евро для [российских] граждан. В частности, может вырасти число банков, применяющих комиссию за обслуживание счетов в евро для компенсации разницы между стоимостью фондирования и размещения», — говорит старший аналитик группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро
Финансы

Объем депозитов в евро сильно уступает долларовому, а размер всех валютных депозитов не так уж велик в общей депозитной базе — это значит, что потери банков от небольшого процентного убытка невелики, рассуждает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. У крупных банков валютных депозитов больше, поскольку их чаще открывают крупные клиенты и на суммы превышающие — или способные превысить при девальвации — застрахованную, говорит эксперт. Однако есть инструменты в евро с положительной доходностью от российских и иностранных эмитентов — на них вполне можно зарабатывать положительную доходность, например облигации, продолжает Надоршин. Кроме того, банки могут взять на себя валютный риск и перевложить евро в другую валюту с положительной доходностью. Этот риск, по его словам, можно застраховать.

Автор: Татьяна Ломская.
Теги: ЕЦБ , количественное смягчение , инфляция
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