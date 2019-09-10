Избирательная арифметика «Единой России»

Как партия власти выступила на региональных выборах

Политологи объясняют победу всех нынешних глав регионов на выборах вовремя проведенной заменой губернаторов. В целом выступление партии власти эксперты называют «не таким уж плохим»

Фото: Дмитрий Рогулин / AP

Как «жахнула» партия власти

На прошедших в единый день голосования выборах в региональные законодательные собрания «Единая Россия» получила первые места по спискам везде, кроме Хабаровского края, но практически во всех регионах ухудшила свой «крымский» результат 2014 года.

В Хабаровском крае партия власти стала третьей (12,51%) после КПРФ (17,24%) и ЛДПР (56,12%). Хабаровский край изначально считался самым сложным для единороссов регионом, ранее сообщал РБК.

Кроме того, партия власти не набрала 50% голосов по спискам в четырех регионах — республиках Алтай и Марий Эл, Волгоградской области и Севастополе. В семи регионах — Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Тыве, Брянской и Тульской областях, а также в Крыму — она преодолела этот барьер.

В Хабаровском крае единороссы потеряли по спискам 44,63% голосов. Источники в «Единой России» объясняли проигрыш несколькими факторами: тем, что в 2016 году партия власти уступила одномандатный округ на выборах в Госдуму кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу, не став выдвигать собственного кандидата. В 2018 году Фургал победил во втором туре выборов главы региона действующего губернатора Вячеслава Шпорта, а во время нынешней кампании, по мнению собеседников в «Единой России», новый глава региона «проявил политическую незрелость», так как мог разделить ответственность с другими партиями, оказав им поддержку в прохождении кандидатов, но делать этого не стал.

Вторым по масштабу снижения стал Севастополь. Если в 2014 году, на первых после присоединения Крыма и Севастополя к России выборах, партия власти получила 76,67%, то сейчас — 38,13%. Потеря составила 38,54% голосов.

Кампания в Севастополе была сложной и «проходила на фоне внутриэлитных конфликтов», сказал в понедельник, 9 сентября, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Надо понимать, что победить нас не может никто, кроме нас самих. Нам удалось на определенном этапе ситуацию в Севастополе оздоровить, и результат говорит сам за себя», — добавил он. С учетом одномандатников, по словам Турчака, у единороссов будет 58% депутатов в севастопольском заксобрании.

Ранее внутриэлитные конфликты в городе уже привели к отставке губернатора Дмитрия Овсянникова, не сумевшего найти общий язык с популярным в городе политиком Алексеем Чалым и с федеральным руководством партии власти. Турчак публично критиковал севастопольские власти за демонтаж предвыборных билбордов кандидатов от «Единой России».

Закрытые соцопросы для администрации президента, проводившиеся в конце июля — начале августа, показали, что число противников действующей власти превышает в регионе число сторонников, рассказал знакомый с данными исследований источник РБК. На вопрос «Кем вы себя в большей степени считаете — сторонником или противником нынешней власти?» без указания, какая именно власть, федеральная или региональная, имеется в виду, ответы распределились так: к сторонникам себя причислили 27,6%, к противникам — 32,3%, уточнил собеседник РБК. Еще 35% сказали, что не считают себя ни сторонником, ни противником, а 5,1% — что никогда об этом не думали.

На третьем месте по снижению — Марий Эл, где партия власти потеряла 28,14% голосов. Если на прошлых выборах «Единая Россия» набрала 65,40%, то на нынешних — 37,26%.

В Крыму результат единороссов ухудшился на 16,07%, в Тульской области — на 15,71%, в Волгоградской — на 11,59%, в Татарстане — на 11,25%, в Республике Алтай — на 10,52%, в Карачаево-Черкесии — на 8,17%, в Брянской области — на 6,96%.

Фактически не изменились результаты партии в двух регионах — Туве (минус 1,08%) и Кабардино-Балкарии, где результат подрос на 0,5%. Турчак, подводя предварительные итоги голосования, ранее заявил журналистам, что «Единая Россия» жахнула на этих выборах всех», получив во всех заксобраниях, кроме Хабаровского края, большинство, причем в основном за счет партсписков. Где-то это конституционное большинство (две трети голосов), где-то обычное, добавил он.

В целом на выборах двух уровней — в заксобрания и гордумы — единороссы получили более 60% мандатов, сообщил также Турчак. По итогам единого дня голосования 2018 года этот показатель был ниже на 15%. Результат партии по стране превзошел самые оптимистические прогнозы, заверил он: «Мы в хорошей форме входим в финишный цикл по подготовке к выборам депутатов Госдумы в 2021 году».

«Есть известное выражение: «стакан либо наполовину пуст, либо наполовину полон». То же самое можно говорить о нынешних результатах «Единой России»: их можно интерпретировать как проседание, если механически сравнивать с итогами предыдущих выборов в этих же регионах, а можно рассматривать в контексте прошлогодней пенсионной реформы», — говорит политолог Виталий Иванов.

В 2014 году, когда проходили предыдущие кампании в этих же субъектах, Крым присоединили к России и «Единая Россия» была на восходящем тренде. Сейчас, на фоне пенсионной реформы, — партия власти на нисходящем тренде, добавляет эксперт. «Соответственно, если учитывать контекст, то все не так уж плохо. Могло быть гораздо хуже», — заявил Иванов.

У «Единой России» было немало поражений, ее неоднократно «хоронили», но партия никуда не делась, констатирует он. «Единственный новый кейс — это катастрофа в Хабаровском крае. Этот кейс нужно тщательно изучать и делать выводы», — говорит Иванов.

Почему Кремлю удалось избежать вторых туров

В прошлом году, на фоне повышения пенсионного возраста в России, выборы губернаторов в два тура прошли в четырех регионах. В трех из них (Хабаровский край, Хакасия и Владимирская область) победили кандидаты от оппозиции. В этом году в единый день голосования выборы губернаторов прошли в 16 регионах, все они выявили победителя в первом туре, как и предсказывали закрытые соцопросы ФСО, опубликованные РБК в конце августа.

Опрошенные РБК политологи склоняются к тому, что на выборах сработали ставка Кремля на кандидатов с низкими антирейтингами и внимание федерального центра к проблемным регионам. В 13 из 16 случаев главы были заменены превентивно, как правило, на более молодых, а смена лиц во власти традиционно хорошо принимается избирателями, указал политолог Кирилл Петров.

Кроме того, муниципальный фильтр не прошли серьезные оппоненты власти. «В условиях отсутствия кандидатов, «качающих» протестную повестку, оппозиционно настроенные избиратели просто не пришли на выборы, — говорит политолог Аббас Галлямов. — Протест в глубинке не обрел антисистемного характера, как в Москве».

В провинции за кого угодно голосуют лишь при наличии очень нелюбимого губернатора с высоким антирейтингом, добавляет политолог Константин Калачев. Галлямов полагает, что проблематичной для Кремля стала кампания в Петербурге, где оппозиция жаловалась на использование административного ресурса и фальсификации.

Какие претензии предъявляют участники кампаний

Комментируя результаты единого дня голосования, председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что он прошел «спокойно, за исключением Петербурга, где фиксировались случаи удаления наблюдателей». Она велела главе регионального избиркома Виктору Миненко не спешить публиковать окончательные данные по голосованию в Петербурге.

«Если вы сегодня подведете итоги голосования, в том числе по выборам губернатора, то пеняйте на себя, — отметила Памфилова. — Разберите все жалобы, мы подключимся, если надо. Мы должны подойти к подведению итогов в полной уверенности в том, что со всем разобрались, и никакой тени сомнения быть не должно».

По словам главы ЦИК, всего в ходе кампании в МВД поступило более 3,6 тыс. сообщений о нарушениях законодательства, в единый день голосования — более 1,2 тыс. сообщений; было возбуждено 11 уголовных дел, в том числе четыре — в Москве. Центризбирком зафиксировал отмену результатов выборов на восьми участках в четырех регионах — в Московской и Орловской областях, Крыму и Петербурге.

Два участка из тех, где могут быть отменены результаты выборов, находятся в Орловской области. Об этом заявляли представители региональной комиссии во время видеоконференции с ЦИК. На горячую линию Орловской области поступили два сообщения от избирателей о возможных нарушениях — на участках № 302 и 722.

В Крыму результаты выборов могут быть отменены на участке № 311 Железнодорожного района Симферополя, где «по вине членов избирательной комиссии были выданы бюллетени по одномандатным избирательным округам избирателям, не обладающим активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе». «В связи с этим территориальной избирательной комиссией Железнодорожного района Симферополя в ближайшее время будет принято решение об отмене итогов голосования на указанном участке», — рассказала журналистам глава Центризбиркома.

В избирком Санкт-Петербурга к 9 сентября поступило около 250 жалоб на нарушения в ходе выборов губернатора и муниципальных депутатов, сообщил журналистам Миненко. В городе в течение всего дня наблюдалась достаточно низкая явка — к 18:00 она достигла 23,69%. После закрытия участков председатель горизбиркома рассказал, что по итогам обработки 1,8% бюллетеней показатель вырос до 41,62%. Финальная явка составила 30%.

Представитель «Яблока» Максим Кац заявил РБК, что наблюдатели партии при голосовании в Петербурге фиксировали переписывание протоколов и случаи увоза бюллетеней до подсчета. По его словам, партия обратилась с жалобой в горизбирком.

О нарушениях заявляли и представители КПРФ. Они жаловались на «карусели» и недопуски до работы членов комиссии с правом совещательного голоса. В Республике Алтай, по информации КПРФ, избирателям на нескольких участках выдавали по несколько одинаковых бюллетеней и угрожали увольнениями.