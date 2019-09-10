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Мосгордума стала втрое оппозиционнее
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Газета
Мосгордума стала втрое оппозиционнее
Газета № 135 (3090) (1009)
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Мосгордума стала втрое оппозиционнее
Чего ждать от прошедших в столичный парламент представителей КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России»
Оппозиция победила в 20 из 45 округов на выборах в Мосгордуму: 13 мандатов взяли коммунисты, четыре — яблочники и три — справороссы. Среди проигравших кандидатов — Валерия Касамара и Андрей Метельский

Оппозиция утроила число депутатов в Москве

По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий, представители оппозиции лидировали в 20 из 45 округов на выборах в Мосгордуму VII созыва. Разрыв между кандидатами в нескольких округах составил всего несколько десятков голосов.

На этих выборах представители «Единой России» шли как самовыдвиженцы. Поддержанные мэрией кандидаты, по последним данным, получат 25 мандатов в столичном парламенте, КПРФ — 13, кандидаты от «Яблока» — четыре (Дарья Беседина сначала шла как самовыдвиженец, но потом ее поддержало «Яблоко»), «Справедливая Россия» — три.

Кандидат от оппозиции самовыдвиженец из Чертаново Роман Юнеман до последнего шел вровень с ректором Института русского языка Маргаритой Русецкой, но в итоге проиграл ей доли процента после подсчета данных электронного голосования.

Среди проигравших кандидатов от власти — лидер московской «Единой России» Андрей Метельский; в округе № 15 его победил коммунист Сергей Савостьянов. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что поражение Метельского в Москве стало неприятностью для партии, но свое место в «Единой России» тот сохранит. Ранее Турчак также заявил, что прогнозы «горе-социологов» не оправдались и «Единая Россия» «жахнула всех» на этих выборах, победив во всех регионах, кроме Хабаровского края.

Проиграла и поддержанная мэрией проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара; победителем в ее округе стал справоросс Магомет Яндиев, которого поддерживал не допущенный к выборам в том же округе Илья Яшин. В 43-м округе, где изначально планировали выдвигаться Любовь Соболь, Нюта Федермессер, Андрей Соколов и Дмитрий Булыкин, победил бывший лидер «Яблока» Сергей Митрохин, который оспорил в суде решение о снятии с выборов.

В Мосгордуме VI созыва, избранной в 2014 году, «Единая Россия» имела 28 мандатов, провластный блок самовыдвиженцев «Моя Москва» — десять, КПРФ — пять, «Родина» и ЛДПР — по одному. То есть в новом составе в столице почти втрое больше депутатов от оппозиции.

В Мосгордуму нового созыва переизбрались все коммунисты, девять действующих членов фракции «Единая Россия» и трое действующих парламентариев из провластного объединения «Моя Москва».

Эффект «Умного голосования»

За 20 из побеждающих кандидатов от оппозиции призывал голосовать Алексей Навальный в рамках проекта «Умное голосование». Он назвал итоговый результат выборов «фантастическим». После недопуска оппозиционеров основатель ФБК предлагал поддерживать ближайших конкурентов кандидатов от мэрии с наиболее высокими рейтингами. Большинство поддержанных Навальным кандидатов оказались из КПРФ. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил об отсутствии связи результатов партии на выборах со стратегией Навального. А глава КПРФ Геннадий Зюганов говорил, что «самое умное голосование» — голосовать за коммунистов.

На протяжении 2000-х «Единая Россия» и поддержанные ею самовыдвиженцы имели абсолютное большинство в столичном парламенте. По итогам прошедших в воскресенье выборов столичный парламент стал политически разнообразным, что должно пойти ему на пользу, говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина. «Вчера прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные», — прокомментировал результаты голосования глава столицы.

Как политики голосуют в Москве. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Кампания по выборам в Мосгордуму прошла на фоне протестных акций, вызванных отказами в регистрации независимым кандидатам. Несмотря на протесты и уголовные дела в отношении их участников, явка осталась на том же уровне, что и на выборах в 2014 году (считается рекордно низкой), когда непарламентская оппозиция в основном их бойкотировала, — 21,63 против 21,04% соответственно. По подсчетам РБК в системе ГАС «Выборы», самая высокая явка на выборах в Мосгордуму была в районе Арбат — 37%, самая низкая — в Бирюлево Западном, 18%.

Политолог Константин Калачев говорит, что «Умное голосование» в значительной степени сработало благодаря усилиям самих кандидатов. В спорах вокруг него эксперт увидел дискуссию о претензиях Навального на роль стратега оппозиции. Эта тактика не сработала, в частности, в Чертаново, где фаворитом гонки стал независимый кандидат Роман Юнеман, в то время как Навальный поддержал коммуниста Владислава Жуковского. Но споры вокруг его стратегии поддерживали интерес к выборам и помогли отдельным кандидатам-одиночкам без сильной команды, подчеркнул Калачев.

Политолог Михаил Виноградов указывает на корректировку географии оппозиционного голосования, которая раньше концентрировалась преимущественно в центре, на северо-западе и юго-западе Москвы.

Учитывая активность оппозиции накануне выборов, можно говорить, что она «выжала» максимум, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, если этот максимум не позволил получить большинство в Мосгордуме, власть имеет полное право заявлять, что контролирует политическую обстановку в столице.

Как мэрия будет работать с оппозицией

Политолог Евгений Иванов согласен, что мэрия, скорее всего, сможет договориться с оппозицией, в первую очередь с системной КПРФ, лидером фракции в Мосгордуме которой может стать внук основателя российской Компартии Леонид Зюганов. Конструктивно взаимодействовать с властями может и «Яблоко», чьи кандидаты Евгений Бунимович и Сергей Митрохин ранее уже работали в парламенте. «Реально независимой оппозицией будет четыре-пять депутатов, которые не будут иметь решающего влияния и голоса», — заключил Иванов.

Оппозиция не была подготовлена к такому результату и не ясно, как она распорядится мандатами, полагает Виноградов. Калачев замечает, что, хотя лояльный мэрии пул депутатов в Мосгордуме и уменьшился, «революционеров» в столичном парламенте нет. «Такие депутаты, как Бунимович, Зюганов, Митрохин, Беседина, будут конструктивно взаимодействовать и координировать свою деятельность с правительством Москвы, — считает он. — Вопрос депутатских объединений, коалиций и форм взаимодействия обсуждать рано. Но думаю, что власть и умеренная оппозиция найдут общий язык».

Кто победил на выборах в Мосгордуму

Округ № 1. Андрей Титов, самовыдвиженец. Поддерживался мэрией

Округ № 2. Дмитрий Локтев, КПРФ. Внесен в список «Умное голосование»

Округ № 3. Александр Соловьев, «Справедливая Россия». Внесен в список «Умное голосование»

Округ № 4. Мария Киселева, самовыдвиженец. Поддержана мэрией

Округ № 5. Роман Бабаян, самовыдвиженец. Поддержан мэрией

Округ № 6. Евгений Бунимович, «Яблоко». Внесен в список «Умное голосование»

Округ № 7. Надежда Перфилова, самовыдвиженец. Поддержана мэрией

Округ № 8. Дарья Беседина, самовыдвиженец, «Яблоко». Внесена в список «Умное голосование»

Округ № 9. Андрей Медведев, самовыдвиженец. Поддержан мэрией

Округ № 10. Лариса Картавцева, самовыдвиженец. Поддержана мэрией

Округ № 11. Николай Зубрилин, КПРФ. Внесен в список «Умное голосование»

Округ № 12. Алексей Шапошников, самовыдвиженец. Поддержан мэрией

Округ № 13. Игорь Бускин, самовыдвиженец. Поддержан мэрией

Округ № 14. Максим Круглов, «Яблоко». Внесен в список «Умное голосование»

Округ № 15. Сергей Савостьянов, КПРФ. Внесен в список «Умное голосование»

Округ № 16. Михаил Тимонов, «Справедливая Россия». Внесен в список «Умное голосование»

Округ № 17. Виктор Максимов, КПРФ. Внесен в список «Умное голосование»

Округ № 18. Елена Янчук, КПРФ. Внесен в список «Умное голосование»

Округ № 19. Олег Шереметьев, КПРФ. Внесен в список «Умное голосование»

Округ № 20. Евгений Ступин, КПРФ. Внесен в список «Умное голосование»

Округ № 21. Леонид Зюганов, КПРФ. Внесен в список «Умное голосование»

Округ № 22. Инна Святенко, самовыдвиженец. Поддержана мэрией

Округ № 23. Елена Николаева, самовыдвиженец. Поддержана мэрией

Округ № 24. Павел Тарасов, КПРФ. Внесен в список «Умное голосование»

Округ № 25. Людмила Стебенкова, самовыдвиженец. Поддержана мэрией

Округ № 26. Кирилл Щитов, самовыдвиженец. Поддержан мэрией

Округ № 27. Степан Орлов, самовыдвиженец. Поддержан мэрией

Округ № 28. Елена Самышина, самовыдвиженец. Поддержана мэрией

Округ № 29. Олег Артемьев, самовыдвиженец. Поддержан мэрией

Округ № 30. Маргарита Русецкая, самовыдвиженец. Поддержана мэрией

Округ № 31. Любовь Никитина, КПРФ. Внесена в список «Умное голосование»

Округ № 32. Ольга Мельникова, самовыдвиженец. Поддержана мэрией

Округ № 33. Людмила Гусева, самовыдвиженец. Поддержана мэрией

Округ № 34. Александр Семенников, самовыдвиженец. Поддержан мэрией

Округ № 35. Наталья Метлина, самовыдвиженец. Поддержана мэрией

Округ № 36. Ольга Шарапова, самовыдвиженец. Поддержана мэрией

Округ № 37. Николай Губенко, КПРФ. Внесен в список «Умное голосование»

Округ № 38. Александр Козлов, самовыдвиженец. Поддержан мэрией

Округ № 39. Валерий Головченко, самовыдвиженец. Поддержан мэрией

Округ № 40. Татьяна Батышева, самовыдвиженец. Поддержана мэрией

Округ № 41. Евгений Герасимов, самовыдвиженец. Поддержан мэрией

Округ № 42. Екатерина Енгалычева, КПРФ. Внесена в список «Умное голосование»

Округ № 43. Сергей Митрохин, «Яблоко». Внесен в список «Умное голосование»

Округ № 44. Елена Шувалова, КПРФ. Внесена в список «Умное голосование»

Округ № 45. Магомет Яндиев, «Справедливая Россия». Внесен в список «Умное голосование»

Автор: Владимир Дергачев.
При участии: Дада Линделл, Евгений Тарасенко.
Теги: Мосгордума , Алексей Навальный , выборы , «Единая Россия» , «Яблоко» , КПРФ , Андрей Метельский ...
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