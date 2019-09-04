Госсектор показал рекордную бережливость

Росстат представил данные о национальных счетах за 2018 год

Денежные запасы российского госсектора в 2018 году выросли на рекордную сумму — $56 млрд, следует из данных Росстата и ЦБ. Это связано в первую очередь с увеличением валютных резервов федерального бюджета

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора государственного управления в 2018 году вырос на рекордные 3,87 трлн руб., что эквивалентно $56 млрд на конец прошлого года, следует из данных Росстата о национальных счетах за 2018 год, проанализированных РБК.

Для сравнения: в 2017 году валюта и депозиты госуправления выросли лишь на 380 млрд руб., то есть в 2018 году сумма увеличилась десятикратно.

3,9 трлн руб. прироста государственных депозитов — это рекорд за все время публикации этой статистики (с 2012 года, см. инфографику). В 2018 году государство накопило денег практически столько же, сколько вся банковская система (3,9 трлн руб.).

Растущая денежная подушка государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.

Запасы государственных денег

Под наличностью и депозитами сектора государственного управления понимаются остатки на счетах федерального и регионального бюджетов, внебюджетных социальных фондов (ПФР, ФОМС, ФСС), госучреждений, финансируемых из бюджета, а также ряда госкорпораций, следует из методологии ЦБ. Они хранятся на счетах Федерального казначейства.

«В Федеральном казначействе существует такое понятие, как Единый казначейский счет — это система взаимосвязанных счетов, в которой есть главный, корневой, как мы его называем, счет, открытый Федеральным казначейством в Москве в Центральном банке РФ», — рассказал РБК заместитель руководителя Федерального казначейства Станислав Прокофьев.

Данные о финансовом счете Росстат получает из Центрального банка России, сообщили РБК в статистическом ведомстве. Согласно закону о ЦБ регулятор принимает участие в разработке методологии составления финансового счета РФ в системе национальных счетов и организует его составление. Согласно методологии в статью «наличная валюта и депозиты» Росстат включает собственно наличную валюту, а также срочные депозиты, обязательные резервы банков в ЦБ и резервную позицию в МВФ. При этом в депозиты органов госуправления включаются депозиты правительства в ЦБ.

Профилактика «финансовых тромбов»

«За счет того что с каждым годом все больше и больше денежных средств централизовано на Едином казначейском счете, возрастают и его остатки», — продолжил Прокофьев. Смысла хранить эти средства просто так нет, поскольку они образуют так называемые финансовые тромбы, рассказал замглавы казначейства. То есть, например, есть денежная масса 100 единиц, если из них 60 будут в госсекторе на казначейских счетах, то только 40 будут в реальном секторе и домохозяйствах. Таким образом, образуется «тромб», а бизнесу для развития нужны ресурсы, объяснил Прокофьев.

Для того чтобы эти ресурсы перетекали в реальный сектор экономики, казначейство размещает средства избыточной ликвидности Единого казначейского счета. «Мы используем инструменты депозитов с фиксированной ставкой, плавающей ставкой, валютные депозиты, сделки РЕПО, сделки валютного свопа. В октябре выпускаем еще один вид операций — депозиты с центральным контрагентом. То есть мы размещаем ту ликвидность, которая в данный момент не нужна госсектору, но нужна реальной экономике. Через банки мы ее (ликвидность) туда (в реальный сектор) перекачиваем», — объяснил он.

«На сегодняшний день в разных формах размещения находится около 3,5 трлн руб.», — сообщил Прокофьев. Он подчеркнул, что эта сумма складывается из разных инструментов — как рублевых, так и валютных. «Она меняется каждый день, по нескольку раз в день, поскольку операции идут ежедневно. Росстат зафиксировал объем размещенных средств на конкретную дату», — заключил замглавы казначейства.

С чем связан резкий рост

Резкое увеличение по статье «наличная валюта и депозиты» сектора госуправления связано с тем, что в прошлом году суммарные запасы федерального бюджета на счетах в казначействе достигли рекорда, увеличившись по сравнению с концом 2017 года на 4 трлн руб., до 10,2 трлн руб., сообщал РБК.

Главным образом это было связано с закупками иностранной валюты Минфином по бюджетному правилу на дополнительные нефтегазовые доходы. В 2018 году Минфин закупил валюты на 4,1 трлн руб., а в 2019 году она была зачислена в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

В 2019 году закупки валюты в резервы продолжаются, поскольку российская нефть на рынке стоит дороже, чем цена отсечения в бюджете ($65,3 за баррель в январе—июле против $41,6). С января по июль на эти цели направлено почти 1,9 трлн руб.

По данным об остатках консолидированного бюджета на начало и конец 2018 года, хранящихся на счетах Федерального казначейства, видно, что основной прирост — 4 трлн руб. — случился по счетам федерального бюджета в иностранной валюте, подтверждает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Таким образом, резкий рост остатков связан с увеличением закупок иностранной валюты для зачисления в ФНБ и валютных остатков, которые в суверенный фонд пока переведены не были.

ЦБ связывает «существенное увеличение» объема финансовых операций госсектора по инструменту «наличная валюта и депозиты» со «значительным профицитом» консолидированного бюджета в 2018 году на фоне относительно высоких цен на энергоносители (.pdf). По данным Минфина, доходы федерального бюджета в прошлом году превысили расходы на 2,745 трлн руб. (2,7% ВВП).

По расчетам агентства Fitch Ratings, суммарные запасы наличности на счетах расширенного правительства России (включая региональные правительства и внебюджетные госфонды) по итогам 2018 года достигли 13,4% ВВП, в том числе средства ФНБ в размере 3,9% ВВП и остатки на счетах Федерального казначейства в размере 2,9% ВВП.