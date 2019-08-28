Объем «секретной» экономики России достиг почти ₽5 трлн

Расходы России на закупку вооружений и интеллектуальной собственности составили около 4,9 трлн руб., или 5,3% ВВП, подсчитал РБК на основе последних данных Росстата за 2017 год. Именно на этот год пришелся пик гособоронзаказа

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Общие расходы российской экономики на чувствительные с точки зрения национальной безопасности объекты — вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности — в 2017 году составили 4,85 трлн руб., или почти 5,3% ВВП за соответствующий год, следует из новых данных Росстата о национальных счетах России в 2014–2018 годах.

Засекреченные расходы

Росстат третий год публикует данные об объемах, структуре и динамике ВВП по единой международной методологии СНС 2008 («Система национальных счетов 2008 года»). Согласно ей в валовое накопление основного капитала включены расходы на системы вооружения длительного пользования (самолеты, корабли, танки и т.д.), а также продукты интеллектуальной собственности (научные исследования и разработки, затраты на разведку запасов полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных).

Росстат в статистическом представлении валового накопления свернул данные о расходах по двум этим категориям, и понять, сколько в отдельности потрачено на военные системы, а сколько — на исследования и разработки, невозможно.

РБК определил общий показатель засекреченных расходов по остаточному принципу — как разницу между совокупным объемом валового накопления основного капитала (19,88 трлн руб.) и поименованными затратами на основные фонды, такие как здания, транспорт, оборудование и т.д. Актуальные данные есть только за 2017 год, поскольку Росстат еще не опубликовал детализацию валового накопления за 2018 год.