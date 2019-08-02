Российский ФНБ за месяц вырос в два раза до $124 млрд

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в июле увеличился в два раза — до $124,1 млрд, или до 7,2% ВВП, сообщил Минфин. Это результат технического решения по зачислению накопленной в 2018 году валюты в ФНБ

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Объем российского суверенного фонда — Фонда национального благосостояния (ФНБ) — в июле 2019 года увеличился вдвое, до 7,87 трлн руб., что эквивалентно $124,1 млрд, говорится в сообщении Минфина, поступившем в РБК. Объем ФНБ достиг 7,2% российского ВВП.

В июле иностранная валюта, накопленная Минфином в результате закупок по бюджетному правилу в 2018 году, была единоразово зачислена в ФНБ. Совокупный объем государственных финансовых активов от этого не изменился, но $30,2 млрд, €25,7 млрд и £5,1 млрд были переведены с бюджетного счета на счет ФНБ.

В 2018 году Минфин в рамках бюджетного правила закупил иностранной валюты в эквиваленте 4,13 трлн руб., или $65,7 млрд по среднему курсу прошлого года.

Минфин покупает валюту на дополнительные нефтегазовые доходы, которые образуются от превышения нефтяными ценами уровня в $41,6 за баррель в 2019 году ($40 в постоянных ценах 2017 года), и аккумулирует ее в резервных фондах. Рубли, за которые приобретается валюта, поступают на валютный рынок.

В первом полугодии 2019 года Минфин купил иностранной валюты еще на 1,64 трлн руб. — она будет зачислена в ФНБ, соответственно, в 2020 году.

В ФНБ есть средства, уже вложенные в существующие инфраструктурные проекты или инвестированные иным образом (например, в украинские государственные еврооблигации на $3 млрд, которые Украина погашать отказалась), и есть свободные средства, которые в любой момент доступны для вложений. По состоянию на 1 августа объем ликвидных активов ФНБ (средства на счетах в Банке России) составил $98,5 млрд, или 5,7% ВВП.

Объем ликвидных активов ФНБ важен, потому что, когда он превысит 7% ВВП (по-видимому, это произойдет по итогам 2020 года), правительство сможет инвестировать излишки сверх 7%. Изначально Минфин планировал тратить эти излишки за пределами страны (в частности, выдавать в виде экспортных кредитов другим государствам), но первый вице-премьер Антон Силуанов в июне сказал, что часть средств может быть направлена на внутреннюю экономику.