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Пенсионное обслуживание разовым платежом
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Газета
Пенсионное обслуживание разовым платежом
Газета № 129 (3084) (0209) Финансы,
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Пенсионное обслуживание разовым платежом
ПФР предложил сократить число россиян, имеющих право на ежемесячную накопительную пенсию
Число выходящих на пенсию россиян, получающих всю сумму пенсионных накоплений единовременно, может вырасти. Власти обсуждают повышение в 2,4 раза размера накопительной пенсии, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат. Предложения ПФР об изменении механизма расчета этого порога Минтруд разослал в заинтересованные ведомства для обсуждения. РБК ознакомился с письмом, в пресс-службе министерства подтвердили его содержание. Если предложение будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Минтруд получил эти предложения от Пенсионного фонда, сообщил представитель министерства, и для выработки объективной позиции направил на экспертизу в Минфин, Минэкономразвития, ЦБ, Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов и Национальную ассоциацию пенсионных фондов. Решение будет приниматься исходя из интересов граждан, заверил представитель Минтруда.

В Минфин письмо поступило, позиция ведомства формируется, сообщили в пресс-службе министерства. Банк России также отметил, что пока не сформировал позицию по предложению ПФР. РБК направил запросы в МЭР и профильные ассоциации.

Как предлагается изменить выплату накоплений

Сейчас выходящие на пенсию граждане получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия (по состоянию на день назначения) меньше 5% от суммы общей пенсии (страховой пенсии по старости, единовременной выплаты к ней и собственно рассчитанной накопительной пенсии). Если сумма выше 5%, то человеку назначается накопительная пенсия. Чтобы такая пенсия была назначена, необходимо иметь около 177 тыс. руб. пенсионных накоплений, подсчитал глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

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ПФР рассчитывает ежемесячную величину накопительной пенсии следующим образом: все накопленные средства гражданина делятся на период дожития, который сейчас составляет 252 месяца. В 2020 году он увеличится еще на шесть месяцев. По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России в январе—июне составил 14135 руб. (5% от этой суммы — 700 руб.).

Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2019 год составляет 8846 руб. (20% от этой суммы — 1770 руб.).

К чему приведет изменение порога для накоплений

В случае реализации предложений ПФР для получения накопительной пенсии необходимо будет иметь на счету 450–500 тыс. руб., а такие суммы имеют единицы, рассказал Биезбардис. В 2014 году произошла заморозка накопительных пенсий, и они прирастают преимущественно за счет инвестиционного дохода, напомнил он. Средний счет застрахованного лица в НПФ сейчас составляет 73 тыс. руб., что соответствует выплатам менее 300 руб. в месяц. Без заморозки средний счет сегодня не превышал бы 200 тыс. руб., что примерно вдвое меньше, чем необходимо для назначения накопительной пенсии по предложенной схеме, рассчитал эксперт.

Предлагаемая Минтрудом методика приведет к увеличению числа единовременных выплат и практически к прекращению назначения накопительной пенсии, уверен Биезбардис.

Сейчас на пенсию выходит поколение россиян, которые участвовали в накопительной компоненте лишь в 2002 и 2003 годах, а в 2004 году их исключили из системы накоплений, оставив право участвовать в ней лишь гражданам 1967 года рождения и младше. В первый год их отчисления составили 1%, во второй — 2% от зарплаты, поэтому суммы выплат очень маленькие, отметил гендиректор компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев.

Абсолютное большинство пенсионеров сегодня получают пенсионные накопления единовременной выплатой, поскольку эти средства формировались в течение короткого периода и составили сумму, которую целесообразнее выплатить полностью за один раз, рассказали в пресс-службе ПФР. На единовременные выплаты пенсионерам и выплаты правопреемникам накопительной пенсии сейчас приходится примерно 90% всех выплат, добавил Биезбардис. В случае принятия изменений получателей единовременной выплаты станет еще больше, сказали в ПФР.

Что думает пенсионный рынок

Расчет, предложенный Минтрудом, правильнее и удобнее, считает Якушев. По его словам, если рассчитанная накопительная пенсия маленькая, транзакционные издержки на ее выплату неоправданно высокие. Нет никакого смысла, если у человека на счете 30–50 тыс. руб., выплачивать их пожизненно или даже в течение десяти лет (срочная пенсия), полагает эксперт. Количество получателей накопительной пенсии существенно увеличится, когда женщины 1967 года рождения начнут выходить на пенсию в 2026 году (с учетом повышения пенсионного возраста). Тогда возрастет и сумма выплат, оптимистичен Якушев.

Только если сформированы совсем небольшие накопления, единовременные выплаты выглядят предпочтительнее, настаивает Биезбардис из «Сафмар». Минтруд фактически рекомендует выплачивать пенсионные накопления единовременно вместо того, чтобы формировать накопительную пенсию. Между тем пенсия — это пожизненные выплаты, предназначенные для страхования человека от риска бедности, отметил эксперт, предложив наделить фонды правом по собственной инициативе увеличивать соотношение между страховой пенсией и расчетной накопительной, например с 5 до 10%. «Это создало бы элемент конкуренции, особенно за клиентов предпенсионного возраста», — заключил Биезбардис.

Автор: Татьяна Ломская.
Теги: Накопительная пенсия , НПФ , Минтруд
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