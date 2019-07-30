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Экономика ,  
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Росстат сообщил об ускорении роста реальных пенсий в июне
Рост реальных пенсий в июне составил 1,4%, став самым высоким с начала 2019 года, следует из данных Росстата. По итогам первого полугодия 2019 года реальные пенсии выросли на 0,8%
Фото: Алексей Сухоруков / Zuma / ТАСС

Темпы роста реального размера назначенных пенсий россиян ускорились в июне на 0,5 п.п. по сравнению с маем, сообщил Росстат (.pdf). В июне реальные пенсии увеличились на 1,4 против 0,9% в мае.

  • Июньский рост показателя стал самым высоким с начала года. Даже в январе, когда страховые пенсии по старости были проиндексированы на 7,05%, прирост пенсий в реальном выражении составил 0,8%;
  • Во втором квартале 2019 года реальные пенсии увеличились на 1% год к году после 0,7% в первом квартале;
  • По итогам первого полугодия реальные пенсии выросли на 0,8% в годовом выражении. Средний размер назначенных пенсий в январе—июне составил 14 135 руб.

Пересчет пенсий бедным пенсионерам

По поручению президента Владимира Путина был произведен пересчет социальных доплат, которые выплачиваются самым бедным пенсионерам, чтобы довести уровень их дохода до прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе.

В послании Федеральному собранию глава государства поручил ввести новый механизм ежегодной индексации пенсий: сначала доход пенсионера должен быть доведен до регионального ПМП за счет социальной доплаты, а уже сверх этого добавляется величина индексации.

Причина перехода на новый порядок в том, что после январской индексации пенсионеры обращались к президенту и правительству с жалобами на то, что обещанного повышения пенсий (на 7,05%) не произошло. Если пенсионеру была назначена социальная доплата к пенсии, обеспечивающая доходы на уровне ПМП, размер выплат после индексации мог оказаться либо прежним, либо повыситься меньше, чем по уровню индексации.

Причитающиеся пенсионерам недополученные средства должны быть выплачены территориальными органами ПФР не позднее 1 июля 2019 года.

Поддержка реальных доходов

Реальные денежные доходы россиян в первом полугодии 2019 года сократились на 1,3%. При этом реальные доходы населения значительно снизили темпы падения во втором квартале (-0,2%) по сравнению с первым (-2,5%). Это связано именно с доведением пенсий до региональных прожиточных минимумов, в результате чего вклад социальных выплат в годовой прирост доходов стал положительным, полагают в ЦБ (.pdf)

Автор: Юлия Старостина
Теги: Пенсии, Росстат
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