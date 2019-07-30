Росстат сообщил об ускорении роста реальных пенсий в июне

Пересчет пенсий бедным пенсионерам

По поручению президента Владимира Путина был произведен пересчет социальных доплат, которые выплачиваются самым бедным пенсионерам, чтобы довести уровень их дохода до прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе.

В послании Федеральному собранию глава государства поручил ввести новый механизм ежегодной индексации пенсий: сначала доход пенсионера должен быть доведен до регионального ПМП за счет социальной доплаты, а уже сверх этого добавляется величина индексации.

Причина перехода на новый порядок в том, что после январской индексации пенсионеры обращались к президенту и правительству с жалобами на то, что обещанного повышения пенсий (на 7,05%) не произошло. Если пенсионеру была назначена социальная доплата к пенсии, обеспечивающая доходы на уровне ПМП, размер выплат после индексации мог оказаться либо прежним, либо повыситься меньше, чем по уровню индексации.

Причитающиеся пенсионерам недополученные средства должны быть выплачены территориальными органами ПФР не позднее 1 июля 2019 года.