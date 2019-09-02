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«Электроприбор» ломают обысками и делами
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Газета
«Электроприбор» ломают обысками и делами
Газета № 129 (3084) (0209) Политика,
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«Электроприбор» ломают обысками и делами
МВД расследует хищение средств у госконцерна, производящего оборудование для атомных подлодок
МВД возбудило дело о хищении при проведении работ для ЦНИИ «Электроприбор», производящего навигационное оборудование для атомных подлодок. Глава концерна утверждает, что ситуация чревата срывом оборонного заказа
Сотрудник в государственном научном центре ЦНИИ «Электроприбор» (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при строительстве объекта для петербургского концерна «ЦНИИ «Электроприбор», осуществлявшемся коммерческим подрядчиком. Это следует из постановления о возбуждении уголовного дела от 5 июня (копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами дела).

В рамках дела в здании ЦНИИ в Санкт-Петербурге и в квартире одного из его топ-менеджеров в июле и в августе прошли обыски. Глава компании «ЮиСтрой», выполнявшей подрядные работы для концерна, арестован. По словам двух знакомых с ходом расследования дела собеседников РБК, подозреваемым по делу также является главный инженер ЦНИИ «Электроприбор» Виталий Постников, подписавший контракт с «ЮиСтроем» на проведение строительных работ.

Чем занимается ЦНИИ «Электроприбор»

Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов. Является ведущим институтом в области высокоточной навигации, имеет статус государственного научного центра России.

В ноябре 2016 года на официальном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован подготовленный Минпромторгом проект президентского указа о передаче госкорпорации «Ростех» 100% акций находящихся в федеральной собственности нескольких концернов. Речь шла о предприятии «Гранит-Электрон», «Моринформсистеме-Агат», «Океанприборе», Научно-производственном объединении «Аврора» и ЦНИИ «Электроприбор».

По мнению Минпромторга, включение концернов в «Ростех» обеспечит «реализацию единой научно-технической и производственно-технологической политики» в отрасли, а также позволит создать «крупную национальную судостроительную корпорацию приборостроительного профиля, способную конкурировать с ведущими зарубежными промышленными компаниями».

В пресс-службе Минпромторга сообщили РБК, что предприятия в состав «Ростеха» еще не переданы. «Однако вопрос создания объединенной интегрированной структуры морского приборостроения в составе госкорпорации «Ростех» по-прежнему актуален», — рассказали в пресс-службе министерства, добавив, что прорабатывается механизм ее создания «с учетом интересов всех сторон».

Дело о стройке

Строительная компания «ЮиСтрой» заключила договор с ЦНИИ «Электроприбор» на строительно-монтажные работы для нужд филиала концерна в Гатчине (Ленинградская область) в октябре 2014 года. Она выполняла работы, включающие создание «чистых зон» на стратегическом объекте концерна, рассказал источник РБК, знакомый с ходом строительства.

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По словам источника РБК, знакомого с материалами дела, объем контракта составлял около 89 млн руб. «Контракт был рассчитан на семь месяцев, но из-за различных обстоятельств стройка растянулась на два года и была завершена в 2016 году», — говорит он. Итоговая стоимость строительства составила 110 млн руб., говорит собеседник РБК.

5 июня 2019 года замруководителя межмуниципального отдела МВД на особо важных и режимных объектах Санкт-Петербурга и Ленинградской области майор юстиции Максимов постановил возбудить уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа руководителей «ЮиСтроя».

«Неустановленное лицо из числа руководителей компании «ЮиСтрой», получив денежные средства по завышенной стоимости работ относительно фактически выполненных объемов работ в общей сумме 5,4 млн руб., похитило и распорядилось ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб Российской Федерации в лице концерна «ЦНИИ «Электроприбор» в особо крупном размере на общую сумму 5 397 341 руб.», — говорится в постановлении.

Письмо академика

Спустя три месяца после возбуждения уголовного дела гендиректор ЦНИИ академик РАН Владимир Пешехонов обратился с письмами (есть у РБК) к прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко и начальнику ГСУ ГУ МВД по Петербургу генерал-майору Олегу Антропову.

В письмах Пешехонов рассказал, что 3 июля 2019 года в течение восьми часов в помещениях концерна «интенсивно велись» масштабные обыски. Как утверждает Пешехонов, компрометирующей информации или документов в процессе обысков обнаружено не было.

Владимир Пешехонов (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

23 июля в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга рассматривалась жалоба ЦНИИ о признании проведенных обысков незаконными. Как пишет Пешехонов, глава следственной группы следователь Фадеев в коридоре суда пояснил юристам концерна, что он «не успокоится до тех пор, пока не посадит несколько человек из руководящего состава концерна, неважно по какому делу, так как перед ним стоит такая задача».

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Аналогичный инцидент, как отмечает Пешехонов, имел место 16 августа — после завершения осмотра объекта концерна в Гатчине. Тогда следователи и оперативники в присутствии работников концерна объявили, что «дело ближайшего времени, когда они начнут посадки массы сотрудников, которых они воспринимают не иначе, как членов «организованного преступного общества» внутри государственного института», утверждает гендиректор ЦНИИ «Электроприбор».

РБК направил запрос в пресс-центр МВД. Официальный представитель ЦНИИ «Электроприбор» подтвердил РБК, что в отношении его подрядчика заведено уголовное дело. «Так как гендиректор компании Юрий Дуранин находится под домашним арестом и не может выполнять свои служебные обязанности, а все сотрудники компании-подрядчика уволены, построенный в 2016 году объект не обслуживается. Это может повлиять на выполнение гособоронзаказа», — заявил представитель предприятия.

В письме прокурору города Пешехонов обращает внимание на то, что компания «Тройка», на заключении которой был составлен рапорт, ставший основанием для возбуждения уголовного дела, была зарегистрирована в 2017 году со среднесписочной численностью два сотрудника и уставным капиталом всего 10 тыс. руб. Основным видом деятельности компании является «деятельность автомобильного грузового транспорта». И за два года существования компания заключила два госконтракта: в 2018 году — на выполнение работ по рытью траншеи под кабель (150 тыс. руб.), в 2019-м — на эксплуатационное обслуживание электроустановок (100 тыс. руб.). «Эти данные свидетельствуют о некомпетентности организации в оценке работ большой технической сложности со стоимостью более 100 млн руб.», — пишет Пешехонов.

«Работники концерна устали от постоянных вызовов, требований предоставить большой массив документации, обысков и допросов с пристрастием», — пишет Пешехонов. По его словам, «уникальные специалисты» концерна «изъявляют желание увольняться». В связи с проводимыми проверками в строительных организациях и подразделениях концерна контрагенты, задействованные на сервисном обслуживании инженерных систем производств, отказываются от заключения договоров, пишет гендиректор ЦНИИ «Электроприбор». «Это однозначно приведет к срыву поставок продукции», — подчеркнул он.

Второе дело главного инженера

В письмах в правоохранительные ведомства глава ЦНИИ «Электроприбор» утверждает, что с 2016 года концерн является объектом постоянных и непрекращающихся проверок и уголовных дел.

В июле 2016 года старший следователь следственного отделения межмуниципального отдела МВД на особо важных и режимных объектах Санкт-Петербурга и Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении главного инженера ЦНИИ «Электроприбор» Виталия Постникова по ст. 180 УК РФ ч. 3 (незаконное использование группой лиц чужого товарного знака и предупредительной маркировки). В декабре 2016 года дело было прекращено в связи с отсутствием в действиях Постникова состава преступления (копия постановления есть у РБК).

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: атомная подлодка , Санкт-Петербуг , «Ростех»
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