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В Москве прошли обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Операцию совместно проводят сотрудники СКР и двух управлений Службы экономической безопасности ФСБ

В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком РЖД. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и источник, близкий к акционерам «1520».

По данным собеседников, обыски начались утром 14 августа по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компаний.

Источник РБК подтвердил проведение следственных мероприятий. «На местах совместно работают сотрудники СКР, управления «К» (занимается расследованием преступлений к кредитно-финансовой сфере. — РБК) и управления «Т» (расследование преступлений в сфере транспорта. — РБК) ФСБ», — уточнил он.

По этому делу во избежание утечек к обыскам были привлечены бойцы Росгвардии и Центра специального назначения ФСБ из других регионов, рассказал РБК источник в железнодорожной отрасли.

В группе компаний «1520» никаких обысков не проводится, сообщил РБК источник, близкий к компании. 

По словам собеседника РБК в правоохранительных органах, обыски санкционированы постановлениями Басманного суда в рамках уголовного дела, выделенного из расследования в отношении полковника Дмитрия Захарченко.

Материал дополняется.

Авторы: Константин Ткаченко, Петр Канаев, Мария Кокорева
Теги: РЖД
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