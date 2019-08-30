Визит в поддержку независимости

Зачем Джон Болтон встречался с Александром Лукашенко

Помощник президента США Джон Болтон встретился с Александром Лукашенко. Тот заявил о готовности начать отношения с США с «нового листа». Визит — продолжение политики нормализации отношений Вашингтона с Минском

Александр Лукашенко и Джон Болтон (слева направо) (Фото: Николай Петров / ТАСС)

«Закрыть страницу нехорошую»

В четверг, 29 августа, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл с визитом в Минск, где встретился с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Президент Белоруссии заявил о готовности начать отношения с США с «нового листа».

«Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, <...> что мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа», — сказал Лукашенко на встрече с Болтоном.

В ходе переговоров обсуждались вопросы региональной безопасности и возможности для укрепления двусторонних отношений, сообщили в посольстве США в Минске. Визит Болтона — первый визит чиновника США такого высокого уровня в Белоруссию за 20 лет. Сам Лукашенко назвал визит «историческим», потому что таких «заметных фигур, высокопоставленных, в Беларуси не было давно».

На Западе тема углубленной интеграции России и Белоруссии, которая особенно активно обсуждается в последнее время, воспринимается как процесс, который может привести к поглощению Белоруссии Россией, отмечает белорусский политический аналитик Артем Шрайбман. «Логика у визита Болтона довольно простая: поддержать идею независимости Белоруссии. Это скорее символический визит», — сказал он РБК. Кроме того, добавил эксперт, сейчас Белоруссия и США восстанавливают работу посольств. «Я думаю, что визит такого уровня ускорит бюрократический процесс», — говорит Шрайбман.

США хотят укрепить свои позиции в странах Восточной Европы, отметил в разговоре с РБК декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин. «Лукашенко достаточно откровенно после подобных встреч рассказывает о повестке, которая обсуждалась. В частности, признает, что западные партнеры ставят на переговорах вопрос об отношениях с Москвой. Но в то же время всегда подчеркивает, что Запад не может заменить Белоруссии партнерство с Россией», — говорит эксперт. Реакция России была достаточно сдержанной и объективной, отмечает он. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал визит Болтона рабочим. Он также добавил, что «говорить о тесном взаимодействии Белоруссии и США не приходится».

Вопросы демократии и свободы слова не являются приоритетными во внешней политике для Болтона и его коллег в Белом доме, считает аналитик AKE Group по вопросам политических рисков Максимилиан Хесс. По его мнению, в какой-то мере это открывает Вашингтону больше возможностей для взаимодействия с белорусским руководством. «В то же время пространство для укрепления диалога США и Белоруссии все равно остается ограниченным, а отношения с Минском — отнюдь не приоритетное направление для Белого дома», — сказал Хесс РБК.

«Созрели условия»

Активизация контактов США с Белоруссией продолжается с 2015 года, когда по решению Лукашенко из заключения были освобождены шесть человек, которых западные правозащитники называли политзаключенными. Среди освобожденных был один из кандидатов в президенты 2010 года Николай Статкевич. США после этого сняли с Белоруссии часть санкций, которые касались государственных компаний этой страны. «Белоруссия предприняла некоторые шаги, направленные на улучшение ситуации с демократией и правами человека», — заявил тогда Госдепартамент США.

В октябре прошлого года Белоруссию посетил занимавший в то время пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. В июле переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в Минске провел заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент. В январе Макей говорил, что Белоруссия ведет диалог с США по нескольким направлениям, в частности обсуждается расширение дипломатического присутствия, в том числе на уровне послов двух стран.

Последний работавший в Минске посол США был выслан из страны в 2008 году, после введения американских санкций в отношении Белоруссии за нарушение ею прав человека. С тех пор США не имеет посла в стране. При этом Белоруссия установила квоту дипломатов, которые могут работать в американском посольстве, в десять человек, пишет Foreign Policy со ссылкой на собственные источники. «Если когда-то в прошлом были приняты решения, влияющие на качество, уровень нашего сотрудничества, и если мы видим, что созрели условия для пересмотра этих решений, то надо принимать эти решения», — отметил Макей в январе, но с тех пор об изменении работы дипмиссий не сообщалось.

В лоббировании снятия санкций участвуют и белорусские госкомпании. Из данных Министерства юстиции США следует, что аффилированная с нефтеперерабатывающим концерном «Белнефтехим» Белорусская нефтяная компания наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы добиться снятия санкций. По информации «Голоса Америки», Минск хочет впервые закупить американскую нефть, чтобы диверсифицировать импорт и снизить зависимость от соседней России. В Кремле обсуждение Белоруссией закупок нефти с США назвали вопросом экономической целесообразности. «Каждая страна сама принимает решение», — сказал Дмитрий Песков, добавив, что в долгосрочной перспективе поступающий по трубопроводу газ обойдется дешевле.