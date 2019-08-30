Визит в поддержку независимости

«Закрыть страницу нехорошую»
В четверг, 29 августа, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл с визитом в Минск, где встретился с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Президент Белоруссии заявил о готовности начать отношения с США с «нового листа».
«Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, <...> что мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа», — сказал Лукашенко на встрече с Болтоном.
В ходе переговоров обсуждались вопросы региональной безопасности и возможности для укрепления двусторонних отношений, сообщили в посольстве США в Минске. Визит Болтона — первый визит чиновника США такого высокого уровня в Белоруссию за 20 лет. Сам Лукашенко назвал визит «историческим», потому что таких «заметных фигур, высокопоставленных, в Беларуси не было давно».
На Западе тема углубленной интеграции России и Белоруссии, которая особенно активно обсуждается в последнее время, воспринимается как процесс, который может привести к поглощению Белоруссии Россией, отмечает белорусский политический аналитик Артем Шрайбман. «Логика у визита Болтона довольно простая: поддержать идею независимости Белоруссии. Это скорее символический визит», — сказал он РБК. Кроме того, добавил эксперт, сейчас Белоруссия и США восстанавливают работу посольств. «Я думаю, что визит такого уровня ускорит бюрократический процесс», — говорит Шрайбман.
США хотят укрепить свои позиции в странах Восточной Европы, отметил в разговоре с РБК декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин. «Лукашенко достаточно откровенно после подобных встреч рассказывает о повестке, которая обсуждалась. В частности, признает, что западные партнеры ставят на переговорах вопрос об отношениях с Москвой. Но в то же время всегда подчеркивает, что Запад не может заменить Белоруссии партнерство с Россией», — говорит эксперт. Реакция России была достаточно сдержанной и объективной, отмечает он. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал визит Болтона рабочим. Он также добавил, что «говорить о тесном взаимодействии Белоруссии и США не приходится».
Вопросы демократии и свободы слова не являются приоритетными во внешней политике для Болтона и его коллег в Белом доме, считает аналитик AKE Group по вопросам политических рисков Максимилиан Хесс. По его мнению, в какой-то мере это открывает Вашингтону больше возможностей для взаимодействия с белорусским руководством. «В то же время пространство для укрепления диалога США и Белоруссии все равно остается ограниченным, а отношения с Минском — отнюдь не приоритетное направление для Белого дома», — сказал Хесс РБК.
«Созрели условия»
Активизация контактов США с Белоруссией продолжается с 2015 года, когда по решению Лукашенко из заключения были освобождены шесть человек, которых западные правозащитники называли политзаключенными. Среди освобожденных был один из кандидатов в президенты 2010 года Николай Статкевич. США после этого сняли с Белоруссии часть санкций, которые касались государственных компаний этой страны. «Белоруссия предприняла некоторые шаги, направленные на улучшение ситуации с демократией и правами человека», — заявил тогда Госдепартамент США.
В октябре прошлого года Белоруссию посетил занимавший в то время пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. В июле переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в Минске провел заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент. В январе Макей говорил, что Белоруссия ведет диалог с США по нескольким направлениям, в частности обсуждается расширение дипломатического присутствия, в том числе на уровне послов двух стран.
Последний работавший в Минске посол США был выслан из страны в 2008 году, после введения американских санкций в отношении Белоруссии за нарушение ею прав человека. С тех пор США не имеет посла в стране. При этом Белоруссия установила квоту дипломатов, которые могут работать в американском посольстве, в десять человек, пишет Foreign Policy со ссылкой на собственные источники. «Если когда-то в прошлом были приняты решения, влияющие на качество, уровень нашего сотрудничества, и если мы видим, что созрели условия для пересмотра этих решений, то надо принимать эти решения», — отметил Макей в январе, но с тех пор об изменении работы дипмиссий не сообщалось.
В лоббировании снятия санкций участвуют и белорусские госкомпании. Из данных Министерства юстиции США следует, что аффилированная с нефтеперерабатывающим концерном «Белнефтехим» Белорусская нефтяная компания наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы добиться снятия санкций. По информации «Голоса Америки», Минск хочет впервые закупить американскую нефть, чтобы диверсифицировать импорт и снизить зависимость от соседней России. В Кремле обсуждение Белоруссией закупок нефти с США назвали вопросом экономической целесообразности. «Каждая страна сама принимает решение», — сказал Дмитрий Песков, добавив, что в долгосрочной перспективе поступающий по трубопроводу газ обойдется дешевле.
С кем еще встретился Джон Болтон
Перед визитом в Минск Болтон посетил Киев и Кишинев. В украинской столице в среду он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским — встреча стала подготовительной перед первым личным контактом президентов США и Украины. Он запланирован на 1 сентября в Варшаве, куда Владимир Зеленский и Дональд Трамп прибудут на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. На встрече Зеленский сообщил представителю Трампа, что надеется на включение США в «нормандский формат» переговоров по Донбассу.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Болтон собирается помешать планам китайской компании Skyrizon Aircraft купить украинское предприятие «Мотор Сич», которое производит авиационные двигатели. Со слов источников, беспокойство США вызывает то, что такая сделка может дать Китаю важные оборонные технологии. Этот вопрос Болтон обсудил с секретарем украинского Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком.
Первую половину четверга Болтон провел в столице Молдавии, где встретился с президентом Игорем Додоном и премьер-министром Майей Санду. Додон сообщил, что обсудил с Болтоном продолжение внешней поддержки парламентского большинства и правительства страны. Летом в Молдавии случился политический кризис, выйти из которого удалось при посредничестве России, США и ЕС, которые поддержали формирование правительства с участием пророссийской Партии социалистов и проевропейского блока ACUM.