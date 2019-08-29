Узбекистан продегустирует российские марки

Центр развития перспективных технологий выходит за пределы Евразийского союза

В Узбекистане создается система маркировки товаров, аналогичная российской. Оператором пилотного проекта по маркировке сигарет и алкоголя будет «дочка» USM и «Ростеха»

Фото: Bartek Sadowski / Bloomberg

Правительство Узбекистана утвердило поэтапное введение системы маркировки товаров. Соответствующее постановление кабинета министров республики было опубликовано 27 августа 2019 года на местном портале проектов нормативных правовых актов.

Внедрение системы маркировки начнется с пилотного проекта, который стартует в сентябре 2019 года. Под маркировку попадут сигареты, крепкий алкоголь и пиво. Оператором пилотного проекта выбрано ООО «CRPT TURON». Его учредитель, как указано в тексте постановления, — оператор системы маркировки в России «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ). Его основной владелец — USM Алишера Усманова (50%), еще по 25% принадлежит российской госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Александру Галицкому.

Для ЦРПТ это первый опыт работы за пределами Евразийского экономического союза. Зачем узбекским производителям маркировка — в материале РБК.

Когда и как в Узбекистане заработает маркировка

Маркировку Узбекистан будет вводить, ориентируясь на российский опыт, следует из документа. В мае 2019 года правительство Узбекистана направило в Россию делегацию для его изучения, а 13 июня утвердило план мероприятий по созданию системы маркировки. С сентября 2019 года начнется эксперимент по маркировке сигарет, а с октября он распространится на алкоголь и солодовое пиво в пластиковой и стеклянной таре, а также кегах. В маркировке алкоголя на первом этапе участвуют пять крупных предприятий, каких именно — не уточняется.

Постановление о поэтапном введении системы прослеживаемости товаров для борьбы с нелегальным ввозом, производством и продажей и повышения собираемости налогов президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал в конце ноября 2018 года. В перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, вошло 47 позиций, в числе которых бутилированная вода, соки, алкогольные и табачные изделия, спирт, топливо, удобрения и лекарства.

По словам заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова, компания уже наработала достаточный опыт по внедрению маркировки в России (работает с 13 категориями — от лекарств до текстиля), ведет совместную работу с операторами маркировки в Казахстане и Белоруссии и «готова масштабировать проект и делиться опытом реализации в Узбекистане».

Пилотный проект, как и при внедрении в России, будет бесплатным. Для российских производителей, прошедших тестовую стадию, генерация и сопровождение одного кода маркировки стоит 50 копеек. Примерно такая же цена будет установлена в Республике Казахстан — 3 тенге (51 коп.). В Белоруссии у оператора национальной системы маркировки товаров РУП «Издательство «Белбланкавыд» стоимость метки равняется 0,4 белорусского рубля (12,83 руб.). В Казахстане сейчас проводятся пилотные проекты по маркировке шуб, табачных изделий и алкогольной продукции.

Почему Узбекистану нужна маркировка

О рисках употребления поддельной продукции и плюсах введения маркировки для потребителей и государства рассказывал информационно-аналитический мультимедийный центр при Генпрокуратуре Узбекистана. Согласно приведенным данным, поддельные сигареты содержат в шесть раз больше свинца, на 160% больше смол и на 133% — окиси углерода. Из-за продажи таких сигарет бюджет ежегодно теряет около $40 млрд.

По словам Реваза Юсупова, руководство Узбекистана заинтересовано в борьбе с нелегальной продукцией. «Наши компетенции и возможности системы позволят эту ситуацию изменить. Система уже доказала свою эффективность в качестве инструмента для защиты потребителей и повышения прозрачности рынков», — пояснил Юсупов.

Введение системы маркировки сигарет, аналогичной российской, очевидно, сделано в целях фискального учета и является логичным шагом для повышения прозрачности рынка и контроля движения подакцизной продукции, убежден сотрудник одного из международных игроков табачного рынка. «Следующим шагом может быть вообще отмена акцизных марок для табака, так как их функционал полностью покрывает цифровая маркировка, имеющая много дополнительных преимуществ», — считает собеседник РБК.

По данным руководителя департамента по работе с госорганами «БАТ Россия» Олега Барвина, рынок нелегальной продукции Узбекистана относительно мал и составляет примерно 2,2%, или 200–250 млн сигарет. Это связано с тем, что средняя стоимость сигарет в этой стране невелика — менее 50 руб.

Для России Узбекистан — незначительный поставщик контрафактной табачной продукции. Доля нелегальной продукции из Узбекистана имеет сезонный характер, уточнил Барвин, в теплое время года она больше, так как идут активные поставки на рынок продовольственных продуктов. Также зачастую нелегальную продукцию в Россию завозят трудовые иммигранты, которые берут блоки сигарет в багаж сверх разрешенной квоты.

Но на алкогольном рынке ситуация с контрафактом гораздо хуже, чем на табачном, говорит глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. «В каждой стране, входившей в состав СССР, очень большие рынки нелегальной алкогольной продукции. В Узбекистане доля контрафакта может доходить до половины объема рынка», — говорит эксперт. Поэтому соседние страны и перенимают российский опыт внедрения ЕГАИС и маркировки, который позволил в короткий срок вывести из официальной розничной торговли нелегальную продукцию.

В целом, согласно указу президента Узбекистана, до декабря 2019 года в стране будут подготовлены меры по ограничению употребления алкоголя и табачной продукции, которые сильно изменят работу участников этих рынков. По примеру России и ЕС площадь для размещения медицинских предупреждений на алкогольной таре и упаковке сигарет будет увеличена.