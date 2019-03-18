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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,44%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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ФНС передаст маркировку шуб структуре Усманова

Федеральная налоговая служба передаст систему маркировки меховых изделий Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ). Соответствующее постановление правительства есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил собеседник РБК в аппарате правительства. По его словам, постановление уже подписано.

До сих пор оператором системы по маркировке меховых изделий согласно постановлению правительства (№787 от 11 августа 2016 года) была ФНС. Изменения в это постановление определяют ЦРПТ оператором этой системы до заключения соглашения, которое позволит включить маркировку меховых изделий в единую национальную систему «Честный знак», следует из документа.

Передача функций оператора системы маркировки меховых изделий ЦРПТ — логичный шаг в процессе создания единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров, заявил РБК заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. В «единый цифровой контур» вливаются и другие существующие системы маркировки, напоминает Юсупов: так, 1 ноября в систему «Честный знак» перешла маркировка лекарств. Переход в единую систему пройдет незаметно для участников рынка меховых изделий.

В ФНС на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Источник РБК, знакомый с деталями процесса, отмечает, что в перспективе потребуется унификация и по другим товарам, в частности, интеграция ЕГАИС с единой системой, в которой должна учитываться информация и по рынку алкоголя.

До 2024 года в России, согласно поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, должна появиться единая национальная система прослеживаемости товаров, главная цель которой — борьба с контрафактом. О том, что все вопросы, связанные с маркировкой товаров, будут переданы единому оператору, которым был выбран ЦРПТ, говорил еще летом 2018 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров. ЦРПТ создан на базе «Ростеха» совместно с инвесторами: госкорпорации принадлежит 25% оператора маркировки, 50% — структурам Алишера Усманова и еще 25% — «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого.

Обязательная маркировка меховых изделий специальными чипами на территории Евразийского экономического союза была введена в августе 2016 года. Систему создали для борьбы с нелегальными производителями.

Теги: маркировка, ФНС, шубы
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