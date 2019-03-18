ФНС передаст маркировку шуб структуре Усманова

Федеральная налоговая служба передаст систему маркировки меховых изделий Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ). Соответствующее постановление правительства есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил собеседник РБК в аппарате правительства. По его словам, постановление уже подписано.

До сих пор оператором системы по маркировке меховых изделий согласно постановлению правительства (№787 от 11 августа 2016 года) была ФНС. Изменения в это постановление определяют ЦРПТ оператором этой системы до заключения соглашения, которое позволит включить маркировку меховых изделий в единую национальную систему «Честный знак», следует из документа.

Передача функций оператора системы маркировки меховых изделий ЦРПТ — логичный шаг в процессе создания единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров, заявил РБК заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. В «единый цифровой контур» вливаются и другие существующие системы маркировки, напоминает Юсупов: так, 1 ноября в систему «Честный знак» перешла маркировка лекарств. Переход в единую систему пройдет незаметно для участников рынка меховых изделий.

В ФНС на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Источник РБК, знакомый с деталями процесса, отмечает, что в перспективе потребуется унификация и по другим товарам, в частности, интеграция ЕГАИС с единой системой, в которой должна учитываться информация и по рынку алкоголя.