Следствие бьет на Е4

Зачем СКР забрал у полиции дело компании бывшего министра

СКР принял к производству дело о мошенничестве с кредитами, выданными группе Е4 Михаила Абызова, — его 4 года назад возбудила московская полиция по заявлению Альфа-банка. Обвиняемым по делу проходит экс-президент Е4 Андрей Малышев

Андрей Малышев (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Следственный комитет России забрал у столичного ГУ МВД дело о мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК), возбужденное в 2015 году по заявлению Альфа-банка в связи с долгами группы Е4, ранее принадлежавшей Михаилу Абызову, который до 2018 года был министром по делам «открытого правительства». Об этом РБК рассказал источник в окружении Абызова и подтвердил его адвокат Александр Аснис.

Дело было истребовано в СКР для изучения не позднее апреля этого года, сообщал источник РБК. «Дело действительно принято к производству следователем Следственного комитета. Это произошло в начале июля», — заявил Аснис.

Адвокат подчеркнул, что дело о кредитах Е4 не имеет отношения к преследованию Абызова и не объединено в одно производство с делом экс-министра, который с конца марта арестован по обвинению в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд руб.

По «кредитному» делу проходит бывший президент группы Е4 Андрей Малышев, его процессуальный статус — обвиняемый, сообщил Аснис. Связаться с Малышевым РБК не удалось. Он уже несколько лет находится за пределами России, сообщили два собеседника РБК, близких к Е4 и Абызову.

В 2015 году уехавшего на лечение Малышева привлекли в качестве обвиняемого к делу о растрате 220 млн руб. госкорпорации «Роснано». В 2017 году это дело дошло до суда, но вернулось на доследование, после того как показания в защиту обвиняемых дал Анатолий Чубайс. Все фигуранты сейчас на свободе, расследование продолжается — в том числе в отношении Малышева, который до сих пор находится в розыске.

В Альфа-банке не стали комментировать информацию об уголовном деле. В пресс-службе ГУ МВД по Москве, которое изначально занималось расследованием, в мае сообщали РБК, что эта информация не подлежит разглашению из-за тайны следствия. СКР не ответил на запрос РБК.

Как полиция и прокуроры спорили из-за дела

Альфа-банк подал заявление с требованием проверить компанию Абызова на мошенничество в январе 2015 года, когда Е4 уже была на пороге банкротства. На тот момент группа должна была Альфа-банку 10,9 млрд руб., из которых 5,65 млрд руб. — кредиты, а 5,2 млрд руб. — банковские гарантии по проектам. В Е4 говорили, что добиваются реструктуризации долгов, в Альфа-банке утверждали, что представители Е4 уклоняются от переговоров. Проверкой по заявлению банка занималось главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД.

В марте 2015 года полиция отказалась начинать расследование, ссылаясь на отсутствие состава преступления, однако в июле того же года по результатам новой проверки было возбуждено дело в отношении неустановленных лиц.

Прокуратура ЦАО Москвы отменила постановление о возбуждении дела. Это решение обжаловал председатель правления Альфа-банка Андрей Соколов. Таганский суд, а затем и Мосгорсуд встали на сторону банка и МВД, признав возбуждение дела законным. С тех пор расследование несколько раз приостанавливалось и возобновлялось.

16 февраля 2017 года ГУ МВД по Москве провело выемку в офисе Е4 (к тому времени группа уже была признана банкротом, в ней действовало внешнее управление) — это было последнее следственное действие с участием сотрудников компании, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования.

Выемка в Е4 совпала по времени с протестами из-за повышения тарифов в Новосибирской области, связанными с другим бизнесом Абызова. ФСБ и СКР в тот же период проверяли его компанию СИБЭКО. В декабре 2016 года губернатор региона Владимир Городецкий подписал распоряжение о повышении тарифов на коммунальные услуги на 15–20%, ссылаясь на необходимость ремонтировать изношенные сети. Основным поставщиком энергии в регионе была СИБЭКО. После акций протеста в апреле 2017 года повышение тарифов было отменено.

Претензии кредиторов

Основанная в 2006 году группа Е4 работала в сфере инжиниринга и строительства в электроэнергетике. Она состояла из 12 холдинговых компаний с десятками предприятий. В 2013-м портфель контрактов компании превышал 160 млрд руб., но в 2015 году Е4 не могла обслуживать долги, к ней было подано уже более 200 судебных исков. В группе было введено наблюдение, а спустя полтора года суд признал ее банкротом.

Сумма включенных в реестр группы Е4 требований кредиторов — более 33,6 млрд руб. В декабре 2018 года Альфа-банк подал к Абызову, его бывшей жене Екатерине Сиротенко и Малышеву иск о привлечении всех троих к субсидиарной ответственности на эту сумму. В феврале аналогичный иск к Е4 подал ее конкурсный кредитор кипрская компания Redeliaco Holdings, а в мае — «Т Плюс» Виктора Вексельберга.

Истцы указывают, что, когда долги Е4 превысили активы, группа стала «искусственно создавать видимость финансовой состоятельности», чтобы привлечь новые кредитные средства, в частности покупать переоцененные активы, переводя долги на другое юрлицо. Группа не вернула 58% кредитных средств, взятых после 2013 года, при этом уже в предбанкротном состоянии выдавала «дружественным» компаниям необеспеченные займы, утверждается в исках.

Дело Абызова

Абызов был арестован в конце марта. По версии СКР, в 2012–2014 годах он, находясь на посту министра и формально не управляя бизнесом, инициировал сделку с собственными активами, в результате которой пострадали миноритарии его компаний, а 4 млрд руб. было выведено за рубеж.

Так, подчиненные Абызова продали за 186 млн руб. четыре «дочки» его компании «Сибэнергострой» кипрскому офшору Blacksiris. Затем последовало слияние этих компаний с фирмами, учрежденными Blacksiris (по версии СКР, номинальными). Объединенный актив уже за 4 млрд руб. был продан компаниям СИБЭКО и РЭС, которые Абызов контролировал на 96%.

Из 5 тыс. миноритарных акционеров СИБЭКО и РЭС потерпевшими в деле названы трое: физлица Рубцов и Акопян и ФГУП «Алмазювелирэкспорт». Абызов и пять топ-менеджеров его компаний, которые также арестованы по делу, не признают вину. Они утверждают, что дело инициировано не потерпевшими, а силовиками, а СКР не доказал, что купленный СИБЭКО и РЭС пакет был переоцененным, и фактически потерпевшие убытков не понесли.

Суды арестовали активы Абызова на сумму около 27 млрд руб., с части из них арест летом 2019 года был снят.

26 августа защите Абызова объявили, что в отношении него возбуждено новое уголовное дело по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Оно связано с событиями 2018 года, фабулу адвокаты пока не комментируют.