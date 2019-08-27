Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,65 65,78 EUR Нал. 73,98 73,07 USD Бирж. 66,20 +0,13 EUR Бирж. 73,53 +0,23 USD ЦБ. 65,97 +0,37 EUR ЦБ. 73,40 +0,77 EUR/USD 1,11 +0,00 BTC/USD Бирж. 10217,00 -139,00 IMOEX 2654,43 -0,14% RTSI 1262,98 -0,42% Brent 58,88 -0,47% DJIA 25898,83 +1,05% Nasdaq 7853,74 +1,32%
Подполковник отправился вслед за генералами
Лента новостей
Спокойствие системы: готова ли ФРС начать стимулирование экономики 09:54, Мнение Экономика одиночества: как бизнес КНР подстраивается под людей без семьи 09:53, PRO Появилось видео схода селя во Владивостоке 09:50, Общество «Роскосмос» объявил тендер на исследования для полета на Луну 09:17, Технологии и медиа Роструд сообщил о новом пункте в резюме россиян 09:17, Общество Как эпоха роботов изменит функционал топ-менеджеров 09:08, Экономика инноваций Худшие времена настанут: президент Louis Vuitton — об издержках лидерства 09:04, PRO Почему «М.Видео» хочет продавать только «знакомым» покупателям 09:00, PRO Умерла дизайнер платья Мишель Обамы 08:57, Общество Для частых поездок: ноутбук со стальными нервами 08:37, РБК и ASUS Во ФСИН предложили передать тюремную медицину в ведение Минздрава 08:36, Общество Робот Федор объяснил задержку на пути к МКС пробкой 08:32, Технологии и медиа Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за покупки 737 MAX 08:23, Бизнес Вексельберг продаст сельскохозяйственный бизнес 08:18, Бизнес Титов попросил Чайку решить проблему выплат по долгам Спецстроя 08:10, Общество Бизнес-тренер Леонид Кроль — о роли отдыха в успехе предпринимателя 08:05, PRO Разгон Рады, Чернобыль, шаурма: 100 дней Зеленского в фотографиях 07:00, Фотогалерея  100 дней Владимира Зеленского: три главные удачи и три основные неудачи 07:00, Политика В российском посольстве не обнаружили заявок на визу от сенатора США 06:54, Политика Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре 06:47, Технологии и медиа Почему прибыль «Акрона» взлетела на 423% 06:31, Quote Власти Китая предъявили писателю из Австралии обвинения в шпионаже 06:18, Общество «Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС 06:10, Технологии и медиа В Чехии начали проверку после полета Boeing 737-800 на одном двигателе 05:31, Общество Минюст предложил дать ФСИН полномочия готовить кадры для других стран 05:28, Общество В Минтрансе сообщили о задолженности грузинских авиакомпаний в $1 млн 04:56, Экономика СМИ сообщили об идее сократить в Шереметьево число голосовых оповещений 04:50, Общество Уровень воды в Амуре на 23 см превысил опасную отметку 04:32, Общество
Газета
Подполковник отправился вслед за генералами
Газета № 125 (3080) (2708)
0
Подполковник отправился вслед за генералами
Фигурант журналистского расследования Ивана Голунова ушел из ФСБ
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев оставил должность, узнал РБК. Медоев фигурировал в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке
Иван Голунов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Подполковник ФСБ Марат Медоев, фигурировавший в расследовании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова о московском похоронном рынке, покинул свой пост. Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах и подтвердили три собеседника, близких к ФСБ.

«Марата сняли около месяца назад», — уточнил один из собеседников РБК, близких к спецслужбе. О новом месте работы Медоева собеседники РБК не сообщили.

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева. Он сын Игоря Медоева — генерал-майора спецслужбы, Героя России, экс-помощника министра обороны Анатолия Сердюкова.
 

Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное
Политика

Люди, близкие к Дорофееву и Марату Медоеву, контролируют столичный и подмосковный похоронный рынок, утверждалось в расследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В нем сообщалось, что после массовой драки на Хованском кладбище «навести порядок» на столичном похоронном рынке поручили бывшему оперативнику антикоррупционного управления МВД Артему Екимову, ставшему директором ГБУ «Ритуал».

Екимов считался близким к Дорофееву и Медоеву (его дружба с последним упоминалась в деле экс-генерала МВД Дениса Сугробова). Своим заместителем Екимов назначил ставропольского бизнесмена Валериана Мазараки; после этого почти все московские кладбища и подразделения «Ритуала» возглавили люди из окружения Мазараки.

Семья Мазараки дружна с семьей Медоевых. Так, Анастасия Мазараки (невестка Валериана Мазараки) имеет участок в коттеджном поселке «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища по соседству с участками Медоева и Дорофеева, а также Бориса Королева — предполагаемого сына главы Службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева. Мазараки присутствовала на дне рождения жены Медоева (торжество обошлось в 18–20 млн руб.), а на ее дне рождения, в свою очередь, была сестра подполковника ФСБ. В расследовании Голунова упоминался собеседник в силовых структурах, знакомый с Медоевым, который называл его правой рукой Дорофеева.

Иван Голунов после прекращения уголовного дела. Фоторепортаж Еще 3 фото
Фотогалерея

В июне Голунова задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков, что он связал с подготовкой расследования о ритуальном рынке. Суд отправил журналиста под домашний арест. Через несколько дней лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела. После этого должностей лишились руководитель столичного УВД по ЗАО (сотрудники которого задержали журналиста) Андрей Пучков, его заместитель Игорь Петухов, глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник соответствующего отдела в УВД по ЗАО Андрей Щиров. СКР назначил доследственную проверку в отношении силовиков, связанных с задержанием журналиста.

К работе над расследованием Голунова подключились корреспонденты 30 изданий, оно было опубликовано через несколько недель после задержания и освобождения журналиста.

Авторы: Маргарита Алехина, Дмитрий Серков, Петр Канаев, Владимир Дергачев.
Теги: Иван Голунов , ФСБ , похоронное дело
Материалы по теме
Власти признали незаконной постройку клуба Soho из расследования Голунова Общество
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter