Персонажное предложение

Rambler Group открывает сеть магазинов лицензионных игрушек

В кинотеатрах Rambler Group откроются магазины с игрушками на основе образов героев кино и мультфильмов. Сеть для медиахолдинга построит Inventive Retail Group. В будущем партнеры рассчитывают выйти за пределы кинотеатров

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Первый магазин сети «Киногерои», который откроется в ТЦ «Мега Химки», — совместный проект Inventive Retail Group с Rambler Group, следует из объявлений о наборе персонала в новый проект.

«Мы хотим монетизировать интерес [посетителей кинотеатров] к лицензионным героям. Основа ассортимента — это игрушки и аксессуары с логотипами. То, что хочется унести с собой как часть полученных эмоций после просмотра фильма. Часть ассортимента будут составлять «вечнозеленые» франшизы, интерес к которым актуален всегда. А часть ассортимента отражает текущий всплеск интереса к героям (кинопремьеры на экранах)», — говорится в описании проекта.

Исполнительный директор по кинотеатральному направлению Rambler Group Алексей Васясин подтвердил РБК запуск нового бизнеса. «Продукция, связанная с героями кино, особенно с известными кинофраншизами, рассчитана на импульсивные покупки посетителей кинотеатра», — отмечает собеседник РБК.

Как Rambler Group и Inventive Retail Group собираются развивать проект и какие у него перспективы, разбирался РБК.

Участники проекта

Объединенная сеть кинотеатров «Кино OKKO» (под этот бренд должны перейти кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино») — это крупнейший российский кинооператор: сеть насчитывает 76 кинотеатров в 30 российских городах (12,1% рынка по числу кинозалов на 1 января 2019 года). Кинонаправление принадлежит структурам миллиардера Александра Мамута. Кинозалы не вошли в недавнюю сделку бизнесмена со Сбербанком, в рамках которой госбанк получил 46,5% в онлайн-бизнесе Rambler Group.

Inventive Retail Group (входит в группу «Ланит») управляет сетями специализированных магазинов с продукцией ведущих производителей цифровой электроники, детских и спортивных товаров. Основные сети компании — сети Re: Store (один из крупнейших продавцов техники Apple)‚ Samsung, Sony, LEGO и Nike. По данным на 1 января 2019 года, общее количество магазинов достигло 351 в 34 городах. Выручка Inventive Retail за 2018 год — 66,64 млрд руб. с НДС.

Суть проекта

Как пояснила РБК директор дивизиона «Детские товары» Inventive Retail Group Татьяна Клименко, в совместном проекте с Rambler речь не идет об отдельных магазинах или корнерах: «Киногероев» развернут в холле кинотеатра — это будут открытые пространства площадью около 50 кв. м. Треть ассортимента составят игрушки и аксессуары с логотипами лицензионных героев, также в продаже появятся книги и другая продукция, связанная с кино. Около 70% ассортимента будет связано с самыми популярными кинофраншизами. Основная целевая аудитория проекта — дети и тинейджеры.

До конца 2019 года Inventive Retail Group планирует открыть пять тестовых точек в кинотеатрах партнера в Москве и Санкт-Петербурге. Если проект окажется удачным (на тестирование отводится три—шесть месяцев), то сеть планируется расширить на все кинотеатры, а затем вывести за их пределы.

Стороны не раскрывают объем инвестиций в проект и схему распределения прибыли с продаж. Партнеры рассказали, что Inventive Retail Group будет арендовать площади кинотеатров, а Rambler Group «будет активно помогать в отношениях с лицензиарами». Торговый знак «Киногерои» в июне 2019 года зарегистрирован на юрлицо Rambler Group — АО «Синема парк» по двум классам МКТУ (28-й класс: мягкие игрушки, игры, фигурки и прочее; 35-й класс: аренда площадей, демонстрация товаров, предоставление места для онлайн-продаж и т.д.).

По оценке руководителя отдела аренды торговых помещений компании ILM Елены Темновой, ставки аренды для этого магазина могут составить от 40–60 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова приводит более высокую оценку — от 120 тыс. руб. за 1 кв. м в год. «Но поскольку это совместный проект с владельцем кинотеатров, то коммерческие условия будут индивидуальными, а с учетом стоимости лицензионных отчислений за продукцию есть вероятность, что ставки будут ниже рыночных», — уточняет Широкова.

Перспективы проекта

Традиционные и онлайн-ретейлеры давно и активно торгуют лицензионными товарами. Например, на Ozon десятки тысяч товарных наименований по мотивам кинофраншиз и литературных произведений — в основном в категориях «Игрушки», «Канцтовары», «Одежда и обувь», «Товары для дома» от крупных поставщиков лицензионных товаров: Hasbro, LEGO и других. Около 20% продаж крупнейшего детского ретейлера «Детский мир» приходится на лицензионные товары.

Но, несмотря на то что такие товары легко привлекают аудиторию, особенно детей и их родителей, на спрос очень сильно влияет информационное поле. Резонансная премьера всегда раскручивает продажи сувениров: например, в первые дни премьеры последнего сезона «Игры престолов» продажи товаров с символикой сериала выросли в 2,5 раза; а в первые дни премьеры «Мстители: Финал» — в три раза, сообщил РБК представитель Ozon. У этой особенности рынка есть и обратный эффект. «Каждая новая популярная франшиза отъедает долю продаж у предыдущей», — объясняет руководитель управления по ассортименту игрушек «Детского мира» Константин Фришберг. В целом продажи лицензионного ассортимента он называет стабильными, особенно популярно сейчас направление, связанное с видеоиграми. По данным Ozon, в 2019-м наибольшим спросом пользуются франшизы от DC Comics («Отряд самоубийц», «Бэтмен против Супермена»), «Мстители» и «Холодное сердце» — с начала школьного сезона (начинается с середины июля) их продажи растут на 20% в месяц, и чаще всего школьные товары покупают именно с этой символикой.

Основатель ГК «Сказочный лес» (создатель детских парков развлечений и лицензиар «Винни Пуха») Федор Гавриченко отмечает проблему наличия большой доли неофициальной продукции с популярными кино- и мультипликационными героями, что негативно влияет на продажи легальных игроков. «Игрушки «за углом» купить дешевле, и все к этому привыкли, в этой войне трудно победить, но чем больше будет игроков и чем больше попыток строить такую розницу, тем скорее рынок станет цивилизованным», — считает Гавриченко.

«У лицензионной продукции всегда есть спрос достаточно высокого уровня, и, что немаловажно, это прогнозируемый спрос — с учетом многолетних франшиз кассовых фильмов и мультфильмов («Кунг-Фу Панда», «История игрушек», «Аватар», «Звездные войны») вполне возможно создать стабильную модель нишевого ретейлера», — уверена Ольга Широкова. «Сейчас огромное количество людей проводят свободное время в торговых центрах, пользуются спросом детские развлекательные центры, кинотеатры и всевозможные аттракционы. Соответственно, размещение подобных магазинов именно рядом с кинотеатром позволит стать более узнаваемым брендом», — считает Елена Темнова.

По данным Ассоциации индустрии детских товаров, объем российского рынка детских товаров в 2018 году составил 825 млрд руб., доля игрушек в общей структуре продаж — 25%. Как отмечают исследователи из компании NPD, в России растет спрос как на все игрушки российского производства, так и на игрушки, созданные на основе лицензий с героями отечественной мульт- и киноиндустрии. По итогам 2018 года продажи отечественных товаров выросли на 22%, достигнув доли 20% рынка (фактических значений NPD не раскрывает). При этом за тот же период продажи зарубежных игрушек выросли лишь на 4%. Такая же динамика характерна и для лицензий по российским персонажам: рост продаж в 40% позволил увеличить долю рынка до 8% по итогам 2018 года.