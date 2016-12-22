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Сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» переименуют в Okko
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Сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» переименуют в Okko
Технологии и медиа, 13:59
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Сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» переименуют в Okko

Сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» будут объединены в единую экосистему на базе онлайн-кинотеатра Okko. Об этом говорится в сообщении Rambler Group Александра Мамута, поступившем в РБК. Компания обнародовала новую стратегию.

Ребрендинг начнется в 2018 году, завершится в конце 2019 года и затронет все онлайн- и офлайн-носители, включая сайты, онлайн приложения, продукты, интерьеры и наружное оформление кинотеатров, указано в сообщении.

«Ядром» экосистемы будет онлайн и офлайн видеоконтент. Будет введена ежемесячная платная подписка на экосистему, которая будет включать определенное количество посещений кинотеатров, а также доступ к контенту онлайн-кинотеатра.

В кинотеатрах Александра Мамута появятся киберспортивные клубы
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Rambler Group планирует превратить кинотеатры в развлекательные хабы. Наряду с кинофильмами это будет альтернативный видеоконтент, в том числе киносериалы, театральные постановки, спортивные трансляции, а также развлекательный контент — гейминг, технологии виртуальной реальности.

Rambler Group Александра Мамута приобрела один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko в марте. В феврале Rambler&Co, киносети «Синема Парк» и «Формула кино», а также издательская группа «Азбука-Аттикус» были объединены в группу компаний под единым управлением Rambler Group.

Теги: Александр Мамут , кинотеатр , Rambler
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