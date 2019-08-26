Избиратель попал в девятку

Девять человек на место
Всего ЦИК Абхазии зарегистрировала десять кандидатов, но 20 августа отстранила от участия бывшего директора госкомпании «Абхазчай» Астамура Отырбу, поскольку он не успел вовремя представить своего кандидата в вице-президенты. За пост президента поборются девять кандидатов, среди которых и действующий президент Рауль Хаджимба, занимающий пост с 2014 года. Абхазские избиратели впервые столкнутся с таким множеством кандидатов, ранее в выборах обычно принимали участие три-четыре претендента.
«Я хотел бы отдохнуть, но не буду — считаю себя ответственным за продолжение начатых конституционных реформ, усиление правопорядка, укрепление безопасности страны», — объяснил Хаджимба участие в пятых для него выборах. Основными его конкурентами эксперты называют бывшего заместителя министра иностранных дел Олега Аршбу (его поддержал бывший президент Александр Анкваб), экс-секретаря Совета безопасности Астамура Тарбу, а также председателя партии ветеранов (грузино-абхазской войны) «Амцахара» Алхаса Квицинию.
Выборы должны были пройти 21 июля этого года, но из-за внезапной болезни оппозиционного политика Аслана Бжании и требований его сторонников, проведших в мае серию митингов, были перенесены, чтобы Бжания смог принять в них участие. По состоянию здоровья он так и не смог этого сделать и призвал поддержать Квицинию.
Представители оппозиционных партий считают, что большое количество претендентов свидетельствует о политическом и экономическом кризисе в Абхазии. «Если бы власть была сильной и умела управлять страной, не многие решились бы с ней конкурировать», — заявил председатель оппозиционной партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба.
Рейтинги по опросам общественного мнения в Абхазии традиционно не публикуются. «Очевидного фаворита нет. Ни в экспертном сообществе, ни у самих кандидатов нет абсолютно никаких иллюзий о том, что кто-то сможет одержать победу в первом туре. То, что будет второй тур, было изначально понятно: у нас слишком много кандидатов», — сказал РБК главный редактор абхазской газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг. «Вероятность проведения второго тура — процентов 70», — поделился с РБК один из участников выборов Астамур Тарба. Хашиг отметил беспрецедентную апатию электората: большинство потенциальных избирателей либо не знают, кому отдать свой голос, либо вообще не пойдут голосовать.
Как проводится голосование
По официальным данным, в Абхазии проживают 242 756 человек, ЦИК внесла в избирательные списки почти 117 тыс. избирателей. Для победы в первом туре нужно набрать более 50% голосов. Если в первом туре ни один из кандидатов не победит, не позднее чем через 14 дней состоится второй тур.
Турция, в которой проживает многочисленная абхазская диаспора, официально разрешила не признанному ею государству открыть избирательный участок в Стамбуле, но сделать это власти Абхазии не успели. В России избирательные участки будут открыты в Москве и Черкесске. За выборами будут следить более 50 международных наблюдателей, в том числе от Германии, Китая и Европарламента, сообщило агентство «Абхазия-Информ».
Кандидаты почти без различий
«Больших различий в программах кандидатов при всем желании вы не отыщете», — сказал в своем интервью АГТРК кандидат в вице-президенты Олег Барциц (идет в паре с экс-заместителем министра иностранных дел Аршбой). Все кандидаты обращают внимание на борьбу с коррупцией, выплаты пенсий и пособий ветеранам, проблемы привлечения инвесторов для разработки полезных ископаемых и нормализации работы банков.
Одной из новых тем кампании стал сухумский аэропорт, закрытый еще во времена грузино-абхазского конфликта. В июле президент Хаджимба подписал распоряжение о наделении его статусом аэропорта совместного базирования, ему был присвоен международный буквенный код. Традиционно вызывает дискуссии продажа недвижимости и земли иностранцам (сейчас это запрещено).
У России нет фаворитов на этих выборах, говорил РБК эксперт ИМЭМО РАН Александр Крылов, но кандидатура Хаджимбы может быть наиболее благоприятной для Москвы, так как с ним уже налажены контакты. Любой победитель выборов будет дружить с Россией, учитывая сложившиеся политические и экономические связи.
6 августа Владимир Путин в Сочи встретился с действующим президентом, но не стал открыто его поддерживать, выразив только надежду, что «выборы будут способствовать дальнейшей стабилизации в республике».
Помощь на 5,5 млрд
По данным российского Казначейства, в 2018 году Абхазии была оказана финансовая помощь в размере около 5,5 млрд руб.
За два дня до выборов Москва и Сухум объявили о расширении сотрудничества. Минобороны заявило, что Россия профинансирует модернизацию Вооруженных сил Абхазии (размер финансирования не был назван). Правительство Абхазии 22 августа одобрило проект протокола к российско-абхазскому соглашению о софинансировании зарплат бюджетников, по которому Россия выделит республике в 2020 году более 1 млрд руб. Протокол продлевает соглашение между Абхазией и Россией о софинансировании зарплат местным бюджетникам до 31 декабря 2022 года и предполагает их повышение. Если врачи в среднем получали в 2019 году 18,14 тыс. руб., то в 2020 году их средняя зарплата составит 23,48 тыс., говорил первый вице-премьер, министр финансов республики Джансух Нанба.