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Минкультуры требует разбора строек
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Газета
Минкультуры требует разбора строек
Газета № 122 (3077) (2208) Бизнес,
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Минкультуры требует разбора строек
Владимир Мединский попросил Генпрокуратуру проверить работу подрядчиков
Министр культуры Владимир Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчика строек гостиницы для Большого театра, музейного центра в Рязани и фондохранилища в Крыму
Владимир Мединский (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

О жалобе министра культуры Владимира Мединского в Генпрокуратуру на подрядчиков строек культурных объектов, в которых заказчиком выступает подведомственное ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», РБК рассказал источник, близкий к министерству.

Информацию об обращении к генпрокурору Юрию Чайке подтвердил чиновник министерства. Речь идет, в частности, о:

  • строительстве музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (на его строительство выделено 1,213 млрд руб.; завершение строительства запланировано на 2020 год; министерство считает, что «темпы производства работ на объекте неудовлетворительные»);
  • строительстве фондохранилища и инженерных сетей государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» (общий объем финансирования — 380,5 млн руб.; объект должен был быть сдан еще в мае 2019-го, но из-за подрядчика сроки были сорваны, текущая готовность объекта — 76%);
  • строительстве объекта размещения и временного проживания приглашенных артистов Большого театра на Кузнецком Мосту (общий объем финансирования — 214 млн руб.; срок сдачи — 2019 год, текущая готовность объекта — 37%).

Подрядчиков, на которых пожаловался министр, два — ООО «Рост-Е» (стройки в Рязани и Севастополе) и ООО «Корпорация АТТА Групп» (объект для Большого театра). Но обе компании, согласно данным СПАРК, принадлежат Александру Ушакову.

В обращении в Генпрокуратуру, по словам собеседника РБК, Владимир Мединский попросил «принять меры прокурорского реагирования» в отношении подрядчиков «по защите интересов госзаказчика при осуществлении бюджетных инвестиций для завершения работ на объектах в установленные сроки». До этого, как утверждает источник РБК, ФГКУ неоднократно направляло претензии подрядчику, и сейчас начата проработка вопроса о расторжении госконтрактов.

В Минкультуры от комментариев отказались.

В компании «Рост-Е» в среду, 21 августа, РБК сообщили, что Александр Ушаков «находится на совещании в Минкультуры», на вопросы об исполнении контрактов с министерством в компании не ответили.

Что известно о подрядчиках

Компании «Корпорация АТТА Групп» и «Рост-Е» за период с 2014 по 2018 год получили госконтрактов на 4,3 млрд руб., следует из данных СПАРК. Самые крупные из них были заключены в 2015-м: это контракт на 1 млрд руб. с ГУП «Московский метрополитен» на благоустройство вестибюлей семи станций метро и прилегающих к ним подземных пешеходных переходов; контракт на 827 млн руб. на строительство музейного центра в Рязани, по которому и возникли претензии у Владимира Мединского, а также контракт с Минобороны на 552 млн руб. на обслуживание казарменно-жилищного фонда российских военных городков в Казахстане на период 2015–2016 годов.

В декабре 2015-го совет министров Крыма определил «Корпорацию АТТА Групп» исполнителем по восьми контрактам на общую сумму 544 млн руб.: подрядчик должен был провести проектно-изыскательские и первоочередные противоаварийные работы по сохранению объектов культурного наследия, в том числе Хасанского дворца в Бахчисарае.

Кроме того, Александр Ушаков до июня 2019 года владел компанией ООО «Безопасность-Строительство-Сервис», которая также специализировалась на госконтрактах, в том числе выполняла подряды для подведомственных учреждений МВД, Минздрава, Минспорта. Партнером Ушакова в этой компании был Андрей Домнин, который до 1999 года работал в структурах МВД России.

За последние пять лет против компании «Рост-Е» было подано 18 исков в арбитражные суды на общую сумму 244 млн руб., но большинство из требований не было удовлетворено. Сейчас против «Рост-Е» рассматриваются дела с исковыми требованиями на сумму почти 90 млн руб., в том числе более 80 млн руб. требует с «Рост-Е» АО «Мосметрострой». В июне последнее даже подало заявление о банкротстве подрядчика, но Арбитражный суд Москвы оставил это заявление без движения до 16 сентября. Кроме того, рассматриваются четыре дела против ООО «Корпорация АТТА Групп» на сумму 6,3 млн руб.: среди истцов — управление Минкультуры по Южному федерального округу и администрация Феодосии.

Как Минкультуры привлекало помощь для проблемных строек

Нарушения сроков на строительных объектах Минкультуры не редкость, так же как и претензии к подрядчикам. Самой громкой историей, связанной с реставрацией объектов культурного наследия, стало «дело реставраторов», которое в марте 2016-го возбудила ФСБ. Оно было инициировано против чиновников Минкультуры и руководителей подрядных компаний «БалтСтрой» и «Стройфасад» из-за подозрений в хищении средств на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве, Изборской крепости под Псковом, а также зданий Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Среди последних скандалов, связанных со строительством, — реставрация Большого драматического театра им. Г.А.Товстоногова в Санкт-Петербурге, после которой было возбуждено три уголовных дела — о злоупотреблении должностными полномочиями и о мошенничестве.

Весной 2019 года Счетная палата обнародовала результаты проверки, обвинив Минкультуры в некачественной работе с подрядчиками в рамках федеральной адресной программы по сохранению культурно-исторического наследия. По данным аудиторов, на начало 2019 года были сорваны сроки работ в 12 проектах. Общий ущерб бюджету Счетная палата оценила в 57 млн руб.

После проверки министерство уволило 56 и 132 сотрудников дирекции по строительству, реконструкции и реставрации; свои посты в том числе оставили руководитель ФГКУ и главный бухгалтер учреждения. В Минкультуры заявили, что обновленная дирекция устранит нарушения и сделает работы более прозрачными. Для этого в дирекции была введена должность заместителя руководителя по аудиту и контролю.

Автор: Надежда Федорова.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: Минкультуры , Генпрокуратура
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